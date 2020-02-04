Новость Украину должна «накрыть» лавина инвестиций, - Зеленский Добавлено: 2020-02-04 09:04:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Реформы, которые воплощает украинская власть, имеют целью значительный рост внешних и внутренних инвестиций, ведь Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей, заявил Президент Владимир Зеленский.

Выступая на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, Глава государства отметил, что большое значение имеет выполненная двумя странами работа по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. И сейчас, по его словам, Украина делает «домашнюю работу», которой граждане и инвесторы ждали почти 20 лет.

«Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и восемь дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна «накрыть» лавина инвестиций – как внешних, так и внутренних», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что сейчас Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в частности увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на «стабильный» и «позитивный».

«Все это – красноречивые сигналы каждому как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей. Мы – одна из немногих стран, которая позволяет заработать такой высокий доход на инвестированный капитал», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Президент напомнил, что в Украине продолжается процесс внедрения прозрачного рынка земли, что сделает нашу страну еще более привлекательной для инвестирования. «Иностранцы хоть и не смогут купить землю, но смогут инвестировать в переработку аграрной продукции», – пояснил он.

Обращаясь к тем, кто колеблется по поводу запуска нового или расширения существующего бизнеса в Украине, Владимир Зеленский отметил, что этап ознакомления с информацией, составления перспективных планов и подготовительной работы позади – пора действовать.

«Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украину. Не только в недвижимость, производство или в товары. Инвестируйте в украинцев, и это даст невероятные результаты. Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств», – сказал Президент Украины.

В свою очередь Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение развитию двусторонних отношений с Украиной и усилению торгово-экономического сотрудничества. Он также выразил уверенность, что сегодняшний бизнес-форум откроет новые возможности для его участников.

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Также сообщается, что выросли объемы средств украинцев на строительство жилья – на 22,2%, до 6,216 миллиарда гривен.

Общий объем капитальных инвестиций в стране за первые три месяца составил 51..... Как сообщает Государственная служба статистики Украины, объем иностранныхв страну за период с января по март составил 1,04 миллиарда гривен. Это, как отметили с Госстате, на 17,68% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.В то же время, за эти месяцы практически на четверть снизились инвестиции из Государственного бюджета – до 251,71 миллиона гривен, однако выросли инвестиции из местных бюджетов – на 68,9%, до 914,1 миллиона гривен.Также сообщается, что выросли объемы средств украинцев на строительство жилья – на 22,2%, до 6,216 миллиарда гривен.Общий объем капитальныхв стране за первые три месяца составил 51..... Читать новость...

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«Крупные иностранные инвесторы верят в нашу страну, создают рабочие места, несмотря на то, что война с РФ все еще продолжается. По итогам первого полугодия капитальные инвестиции выросли на 26,5%», – отметил он в ходе выступления на конференции YES.

Также Порошенко поблагодарил европейских партнеров за макрофинансовую помощь.

«Сегодня мы подпишем документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за..... Украинский президент Петр Порошенко заявил, что иностранные инвесторы верят в. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.«Крупные иностранные инвесторы верят в нашу страну, создают рабочие места, несмотря на то, что война с РФ все еще продолжается. По итогам первого полугодия капитальные инвестиции выросли на 26,5%», – отметил он в ходе выступления на конференции YES.Также Порошенко поблагодарил европейских партнеров за макрофинансовую помощь.«Сегодня мы подпишем документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за..... Читать новость...

«Евробаскет поспособствует привлечению инвестиций в Украину»...



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«При создании инфраструктуры будет максимально использоваться продукция украинского производства. Это позволит сократить себестоимость проектов и обеспечит развитие экономики внутри страны», - отметил Александр Вилкул.

По его словам, инвестор вкладывает 25% стоимости проекта при его строительстве, а оставшиеся 75% берет в кредит.

«..... Вице-премьер Украины Александр Вилкул считает, что подготовка к Евробаскету-2015 дала сигнал международному бизнесу о возможностях инвестирования в. Он напомнил, что благодаря частному капиталу к 2015 году в Украине появится шесть новых спортивных арен, а также два аэропорта – в Одессе и Днепропетровске.«При создании инфраструктуры будет максимально использоваться продукция украинского производства. Это позволит сократить себестоимость проектов и обеспечит развитие экономики внутри страны», - отметил Александр Вилкул.По его словам, инвестор вкладывает 25% стоимости проекта при его строительстве, а оставшиеся 75% берет в кредит.«..... Читать новость...