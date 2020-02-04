Новость Следствие по делу Шеремета продлили до апреля Добавлено: 2020-02-04 09:31:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года. Об этом сообщает «Громадське».

«Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы», - говорится в сообщении.

Накануне Печерский суд отказался отпустить из-под стражи детского кардиохирурга Юлию Кузьменко.

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Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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«Лицо мужского пола имеет соответствующий характерный признак внешности – это так называемая «испанская бородка», оно довольно крепкого телосложения. По экспертным исследованиям, рост его составляет не более 175 см, (где-то 168-175 см), женщина – примерно на 5 см ниже него, то есть у женщины ориентировочно 163-168 см рост», - сказал он.

«В настоящ..... пока не установило лиц, заложивших взрывчатку под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.«Лицо мужского пола имеет соответствующий характерный признак внешности – это так называемая «испанская бородка», оно довольно крепкого телосложения. По экспертным исследованиям, рост его составляет не более 175 см, (где-то 168-175 см), женщина – примерно на 5 см ниже него, то есть у женщины ориентировочно 163-168 см рост», - сказал он.«В настоящ..... Читать новость...

Весенние каникулы в Киеве продлили до 4 апреля...



Столичная власть приняла решение продлить весенние каникулы на три дня - до 4 апреля 2013 года с целью стабилизации эпидемической ситуации и предотвращения роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА в четверг, несмотря на то, что показатели заболеваемости еще не превысили эпидемический порог, заболеваемость среди киевлян, особенно среди детей, возросла.

Так, по словам директора Департамента здравоохранения Виталия Мохорева, приостановка занятий в школах в эпидемически опасный период позволит снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2-2,5 раза.

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Генпрокуратура продлила следствие по "делу Щербаня" ...



Генеральная прокуратура Украины продлила сроки расследований в уголовном производстве об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Курысь.

"Еще 7 марта по завершению допроса свидетеля А.Кужель следователь вручил адвокатам подозреваемой Ю.Тимошенко копию ходатайства о продлении сроков следствия по делу относительно организации убийства народного депутата Е.Щербаня и разворовывания $405,5 млн (эти два эпизода объединены в одно производство - ИФ). 15 марта прокурор вынес постановление о продлении сроков расследования", - ск..... Генеральная прокуратура Украины продлила сроки расследований в уголовном производстве об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Курысь."Еще 7 марта по завершению допроса свидетеля А.Кужель следователь вручил адвокатам подозреваемой Ю.Тимошенко копию ходатайства о продлении сроков следствия поотносительно организации убийства народного депутата Е.Щербаня и разворовывания $405,5 млн (эти два эпизода объединены в одно производство - ИФ). 15 марта прокурор вынес постановление о продлении сроков расследования", - ск..... Читать новость...

В РФ завершили следствие по делу украинских моряков...

Адвокат Николай Полозов заявил, что следствие Федеральной службы безопасности Российской Федерации закончило процедуру уведомления военнопленных украинских моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования.

«Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ», - написал он в Facebook.

Сейчас моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела.

«С учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверж..... Адвокат Николай Полозов заявил, что следствие Федеральной службы безопасности Российской Федерации закончило процедуру уведомления военнопленных украинских моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования.«Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ», - написал он в Facebook.Сейчас моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела.«С учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверж..... Читать новость...

Фейгин сообщил, что следствие по делу Савченко завершилось ...

Адвокат Марк Фейгин сообщил о завершении предварительного следствия по делу украинской летчицы Надежды Савченко, передает УНН.

"Вышел от Надежды из тюрьмы. Передает всем привет. Предварительное следствие закончилось. Далее ознакомление со ст.217 УПК РФ", - написал М. Фейгин в Twitter.

Напомним, Н. Савченко находится в московском СИЗО. В России ее обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины и незаконном пересечении границы. Она все обвинения отвергает. 28 апреля украинку перевели из СИЗО, где она находилась с июля прошлого года, в городскую больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Однако через два дня ее вернули обратно в камеру..... Адвокат Марк Фейгин сообщил о завершении предварительного следствия поукраинской летчицы Надежды Савченко, передает УНН."Вышел от Надежды из тюрьмы. Передает всем привет. Предварительное следствие закончилось. Далее ознакомление со ст.217 УПК РФ", - написал М. Фейгин в Twitter.Напомним, Н. Савченко находится в московском СИЗО. В России ее обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины и незаконном пересечении границы. Она все обвинения отвергает. 28украинку перевели из СИЗО, где она находилась с июля прошлого года, в городскую больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Однако через два дня ее вернули обратно в камеру..... Читать новость...

Внешнее давление на следствие по делу Савченко неприемлемо, ...

Москва считает неприемлемыми любые попытки внешнего влияния на российское следствие по делу о задержании в РФ украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

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"Не надо валить с больной головы на здоровую. Как мы уже говорили неоднократно, категорически неприемлемы любые попытки предоставления внешнего давления на деятельность российского следствия, на судебные процедуры", - сказал российский дипломат.

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