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|Новость
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Зеленский высказался о новом обмене пленными
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|Добавлено:
|2020-02-04 10:22:54
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Возвращение украинских граждан домой – это одна из наших приоритетных глобальных задач», – сказал он.
По словам Зеленского, работа продолжается в двух направлениях. Первое направление – в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в отношении украинских пленников, удерживаемых на временно оккупированной территории Донбасса.
«Готовится список. Список очень большой. Мы его уже передали. Список будет согласовываться в Минске», – сообщил Зеленский.
Президент надеется, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части удерживаемых лиц.
«Почему первой части? Там действительно очень много людей», – добавил он.
Второе направление – это переговоры с российской стороной об освобождении украинцев, находящихся в оккупированном Крыму или на территории России.
«Тоже началась работа. Уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Мы, вся команда, очень тяжело над этим работаем, и действительно большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной и которые находятся на территории РФ, – это крымские татары», – сообщил президент.
Напомним, на заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен.
Ранее Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, пребывающих на временно оккупированной территории и в Российской Федерации.
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