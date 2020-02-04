Новость Оржель пообещал единую платежку за газ Добавлено: 2020-02-04 11:04:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Правительство и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», - отметил он.

В частности, в новой платежке будут «правильно» отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

«Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь», - добавил министр.

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