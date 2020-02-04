Новость Верховная Рада уволила Бабак Добавлено: 2020-02-04 11:30:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов.

17 января Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины и поддержать ее отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание.

Алена Бабак была депутатом Верховной Рады VIII созыва, членом фракции “Самопомич”. До приобретения депутатских полномочий занимала должность директора и соучредителя ООО «Институт местного развития». 29 августа 2019 года была назначена министром развития громад и территорий.

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Народные депутаты Украины поддержали во время голосования проект постановления «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи». Как стало известно, за соответствующее решение во время заседания Верховной Рады проголосовало 307 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина.

«30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины вынес решение N 20-рп/2010, по которому неконституционным способом, присвоив полномочия парламента Украины, суд изменил Конституцию Украины», - сказано в постановлении.

По мнению парламентариев, таким решением Конституционный суд Украины нарушил основной принцип народовластия. Кроме того, отмечается в постановл..... Народные депутаты Украины поддержали во время голосования проект постановления «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи». Как стало известно, за соответствующее решение во время заседания Верховной Рады проголосовало 307 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина.«30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины вынес решение N 20-рп/2010, по которому неконституционным способом, присвоив полномочия парламента Украины, суд изменил Конституцию Украины», - сказано в постановлении.По мнению парламентариев, таким решением Конституционный суд Украины нарушил основной принцип народовластия. Кроме того, отмечается в постановл..... Читать новость...

Верховная Рада уволила главу Верховного суда...

Верховная Рада Украины уволила Петра Пилипчука с должности главы Верховного суда в связи с его заявлением об отставке. «За» соответствующий проект постановления проголосовали 227 нардепов из минимально необходимых 226.

Стоит отметить, что заявление об отставке Петр Пилипчук написал еще 19 сентября 2012 года, а неделю спустя Высший совет юстиции рекомендовал парламенту уволить главу Верховного суда в связи с достижением пенсионного возраста.

По материалам: rbc.ua..... УкраиныПетра Пилипчука с должности главы Верховного суда в связи с его заявлением об отставке. «За» соответствующий проект постановления проголосовали 227 нардепов из минимально необходимых 226.Стоит отметить, что заявление об отставке Петр Пилипчук написал еще 19 сентября 2012 года, а неделю спустя Высший совет юстиции рекомендовал парламенту уволить главу Верховного суда в связи с достижением пенсионного возраста.По материалам: rbc.ua..... Читать новость...

Верховная Рада уволила Наливайченко с поста главы СБУ...

Верховная Рада уволила Валентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины, передает корреспондент УНН.

Читайте: Все участники переговоров об отставке Наливайченко остались довольны, – Томенко

За соответствующее представление президента Украины Петра Порошенко проголосовали 248 народных депутатов.

Читайте: Радикальная партия не поддержит отставку Наливайченко, - Ляшко

Ожидается, что вместо Наливайченко глава государства предложит ВР назначить председателем СБУ Василия Грицака.

Источник: УНН..... Валентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины, передает корреспондент УНН.Читайте: Все участники переговоров об отставке Наливайченко остались довольны, – ТоменкоЗа соответствующее представление президента Украины Петра Порошенко проголосовали 248 народных депутатов.Читайте: Радикальная партия не поддержит отставку Наливайченко, - ЛяшкоОжидается, что вместо Наливайченко глава государства предложит ВР назначить председателем СБУ Василия Грицака.Источник: УНН..... Читать новость...

Верховная Рада уволила судью Юрия Бурбелу...

Верховная Рада приняла проект постановления о признании утратившим силу постановления Верховной Рады "Об избрании судей" в части избрания на должность судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области бессрочно Юрия Бурбелу, передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 233 народных депутата. Как отметил председатель комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич, существует специальная процедура увольнения судей. Он также отметил, что в мотивировочной части постановления комитета было предложено проверить факт того, что судья Ю.Бурбела был досрочно избран на должность с нарушением Конституции Украины.

"Комитет провел ..... приняла проект постановления о признании утратившим силу постановления Верховной Рады "Об избрании судей" в части избрания на должность судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области бессрочно Юрия Бурбелу, передает корреспондент УНН.За соответствующее решение проголосовали 233 народных депутата. Как отметил председатель комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич, существует специальная процедура увольнения судей. Он также отметил, что в мотивировочной части постановления комитета было предложено проверить факт того, что судья Ю.Бурбела был досрочно избран на должность с нарушением Конституции Украины."Комитет провел ..... Читать новость...

Верховная Рада уволила главу Госкомтелерадио Курдиновича...

В субботу, 15 марта, на заседании Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко обратился с просьбой к народным депутатам поддержать проект постановления №4379 «Об увольнении Александра Курдиновича с должности главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины». Как отметил нардеп, накануне Александр Курдинович написал заявление по собственному желанию.

Проект постановления народные депутаты поддержали 238 голосами. В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Александр Курдинович был уволен с должности главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

После ..... В субботу, 15 марта, на заседании Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко обратился с просьбой к народным депутатам поддержать проект постановления №4379 «Об увольнении Александра Курдиновича с должности главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины». Как отметил нардеп, накануне Александр Курдинович написал заявление по собственному желанию.Проект постановления народные депутаты поддержали 238 голосами. В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Александр Курдинович был уволен с должности главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.После ..... Читать новость...

Верховная Рада уволила Вощевского с должности вице-премьера...

Верховная Рада уволила Валерия Вощевского с должности вице-премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата.

Напомним, вопрос увольнения Вощевского парламент уже рассматривал во вторник, 15 сентября. Трижды соответствующий документ ставился на голосование, но так и не смог набрать достаточного количества голосов. Радикалы (а именно по квоте «Радикальной партии» Валерий Вощевский вошел в состав Кабинета министров) отказались голосовать за отставку своего коллеги. Заявление об увольнении Валерий Вощевский написал сразу же после того, как «Радикальная партия» заявила о своем выходе из парламентской коалиции...... Валерия Вощевского с должности вице-премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата.Напомним, вопрос увольнения Вощевского парламент уже рассматривал во вторник, 15 сентября. Трижды соответствующий документ ставился на голосование, но так и не смог набрать достаточного количества голосов. Радикалы (а именно по квоте «Радикальной партии» Валерий Вощевский вошел в состав Кабинета министров) отказались голосовать за отставку своего коллеги. Заявление об увольнении Валерий Вощевский написал сразу же после того, как «Радикальная партия» заявила о своем выходе из парламентской коалиции...... Читать новость...

Верховная Рада уволила Цушко с должности главы АМКУ...

Верховная Рада одобрила проект постановления № 4349 об увольнении Василия Цушко с должности председателя Антимонопольного комитета Украины. За соответствующее решение проголосовало 238 народных депутатов.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Цушко Василия Петровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию», - говорится в постановлении.

Выступая с трибуны Верховной Рады по данному вопросу, нардеп от «Батькивщины» Александра Кужель сообщила, что кроме Василия Цушко уволены также первый заместитель председателя АМКУ и все заместители, за исключением..... одобрила проект постановления № 4349 об увольнении Василия Цушко с должности председателя Антимонопольного комитета Украины. За соответствующее решение проголосовало 238 народных депутатов.«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции УкраиныУкраины постановляет: уволить Цушко Василия Петровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию», - говорится в постановлении.Выступая с трибуны Верховной Рады по данному вопросу, нардеп от «Батькивщины» Александра Кужель сообщила, что кроме Василия Цушко уволены также первый заместитель председателя АМКУ и все заместители, за исключением..... Читать новость...

Верховная Рада будет работать со старой системой «Рада», - К...

Новый парламент, VIII созыва, будет работать со старой системой для голосования «Рада». Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал заместитель председателя Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.

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По его словам, он сегодня будет проводить учебный курс для новоизбранных народных депутатов по технике работы с системой «Рада». На вопрос, будет ли иметь Верховная Рада VIII созыва новую систему «Рада», Кошулинский ответил: «Нет. Пока нет. Пока еще нет новой системы «Рада».

Источник: УНИАН..... Новый парламент, VIII созыва, будет работать со старой системой для голосования «». Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал заместитель председателя Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.Читайте: У Тимошенко предлагают ввести биометрическую систему голосования в парламентеПо его словам, он сегодня будет проводить учебный курс для новоизбранных народных депутатов по технике работы с системой «». На вопрос, будет ли иметьVIII созыва новую систему «», Кошулинский ответил: «Нет. Пока нет. Пока еще нет новой системы «».Источник: УНИАН..... Читать новость...