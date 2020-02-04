Новость Разумков считает, что закон о лишении мандата за кнопкодавство необходимо доработать Добавлено: 2020-02-04 12:01:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных депутатов, должен быть доработан и принят. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе нашим избирателям ... Это и борьба с кнопкодавством. Мы сделали первый шаг - убрали это явление частично, потому что ввели уголовную ответственность за это. Однако мы обещали, что люди (народные депутаты - ред.) будут терять мандат, если они будут это делать персонально. На сегодняшний день есть решение Конституционного Суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания», - отметил он.

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29 октября 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект об ответственности за кнопкодавство.

Предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

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Разумков предлагает лишать депутатского мандата за прогулы...

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов следует лишать мандата за прогулы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы действительно планируем и считаем, что будет правильно, если будет отзыв народного депутата», - отметил он.

По его словам, соответствующее решение будет приниматься, если народный избранник пропустил 30% заседаний.

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ВР рассмотрит решение о лишении мандата нардепа Олега Царева...

Царева могут лишить мандата - Каплин в ФБ.

Народный депутат Сергей Каплин заявляет, что сейчас ВР рассмотрит лишение мандата нардепа Олега Царева. Об этом он написал в Фб, сообщает УНН.

"Царева сейчас лишим мандата, ждем представление Генпрокурора. С минуты на минуту... Генпрокурор уже в зале... С представлением на Царева", - написал он.

Как сообщал УНН, сегодня на закрытом заседании ВР и.о. Генпрокурора Украины получил право инициировать лишение депутатов неприкосновенности. Ранее такое право имел Генеральный прокурор Украины, которой имел право обратиться в ВР с просьбой лишить нардепа неприкосновенности, в случае если есть достаточно основани..... Царева могут лишить- Каплин в ФБ.Народный депутат Сергей Каплин заявляет,сейчас ВР рассмотрит лишениенардепа Олега Царева. Об этом он написал в Фб, сообщает УНН."Царева сейчас лишим, ждем представление Генпрокурора. С минуты на минуту... Генпрокурор уже в зале... С представлением на Царева", - написал он.Как сообщал УНН, сегодня на закрытом заседании ВР и.о. Генпрокурора Украины получил право инициировать лишение депутатов неприкосновенности. Ранее такое право имел Генеральный прокурор Украины, которой имел право обратиться в ВР с просьбой лишить нардепа неприкосновенности, в случае если есть достаточно основани..... Читать новость...

Регионалы подделали решение о лишении Власенко мандата – Яце...



Арсений Яценюк заявляет, что глава регламентного комитета Верховной Рады Украины Владимир Макеенко подделал решение комитета о лишении депутатских полномочий Сергея Власенко. Лидер оппозиции настаивает на том, что регионала за это преступление нужно «посадить» на 7 лет. Об этом Арсений Яценюк заявил во время консультаций в украинском парламенте.

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«Я сегодня не являюсь народным депутатом, я сегодня уже не являюсь адвокатом, но я уже н..... Сегодня бывший народный депутат Сергей Власенко, которого в марте текущего года Высший административный суд Украины лишил депутатских полномочий, намерен обратиться в эту же инстанцию с просьбой о пересмотре этого дела в связи с появлением новых обстоятельств. Об этом он сообщил в парламенте на заседании временной следственной комиссии по расследованию фактов антиконституционного искажения волеизъявления граждан по результатам парламентских выборов 2012 года. В решении суда сказано,Сергей Власенко является адвокатом экс-премьера Юлии Тимошенко. Однако сам Сергей Власенко утверждает другое:«Я сегодня не являюсь народным депутатом, я сегодня уже не являюсь адвокатом, но я уже н..... Читать новость...

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«Выйти с другой концепцией с законом о реформе образования, а именно - новым законом об образовании, который бы концептуально изменил подходы в среднем и дошкольном образовании», - сказал он.

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