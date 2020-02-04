Новость Защита Садового заявила, что все обязательства по его делу истекли Добавлено: 2020-02-04 12:37:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Защита мэра Львова Андрея Садового заявляет, что все обязательства в рамках открытого в его отношении уголовного производства истекли, а прокуратура не обращалась в суд об их продлении. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Все ограничения истекли, никто в суд о продлении не обращался», - говорится в сообщении.

В отношении Садового уже не действует мера пресечения в виде личного обязательства.

Снят также запрет на общение со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

ЧИТАЙТЕ: Садовому отменили залог

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому, а также другим должностным лицам Львовского городского совета.

Отмечается, что подозреваемые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн ($3,85 млн). В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Защита Януковича заявила отвод судье...

Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана во второй раз заявила отвод следственному судье Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько, которая рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие в отношении экс-президента, который подозревается в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сторона защиты заявила на судебном заседании сегодня вечером, передает корреспондент УНН.

"Заявляю отвод судье", - сказал адвокат Александр Шадрин.

Свою позицию он аргументировал тем, что видит в действиях судьи предвзятость, в том числе в связ..... Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана во второй разотвод следственному судье Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько, которая рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие в отношении экс-президента, который подозревается в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сторона защитына судебном заседании сдня вечером, передает корреспондент УНН."Заявляю отвод судье", - сказал адвокат Александр Шадрин.Свою позицию он аргументировал тем,видит в действиях судьи предвзятость, в том числе в связ..... Читать новость...

Защита Саакашвили заявила отвод прокурору Говорущаку...

Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурору Говорущаку за незаконное задержание М.Саакашвили.

Соответствующее ходатайство на заседании Печерского районного суда объявил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.

"Задержание Саакашвили произошло без решения суда, без разрешения суда на проникновение в чужое жилище без разрешения суда на обыск в этом помещении", - сказал адвокат.

Он отметил, что такие действия являются противоправными, соответственно, прокурор не имеет права участвовать в судебном заседании.

ЧИТАЙТЕ: Прокуратура просит для Саакашвили меру пресечения в виде дома..... Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА, бывшпрезидента Грузии Михаила Саакашвилиходатайство об отводе прокурору Говорущаку за незаконное задержание М.Саакашвили.Соответствующее ходатайство на заседании Печерского районного суда объявил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН."Задержание Саакашвили произошло без решения суда, без разрешения суда на проникновение в чужое жилище без разрешения суда на обыск в этом помещении", - сказал адвокат.Он отметил,такие действия являются противоправными, соответственно, прокурор не имеет права участвовать в судебном заседании.ЧИТАЙТЕ: Прокуратура просит для Саакашвили меру пресечения в виде дома..... Читать новость...

Защита Тимошенко потребует ВСУ отменить приговор по газовому...

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко сегодня, 31 июля, напомнил, что 30 июля вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по газовому делу. По его словам, в связи с этим у защитников Тимошенко появились законные основания для обращения в Верховный суд Украины с требованием отменить незаконный приговор по данному делу.

Он заверил, что в ближайшее время защита Тимошенко так и поступит – обратится в Верховный суд.

Напомним, что в апреле этого года ЕСПЧ признал политически мотивированным арест Юлии Тимошенко в рамках газового дела. После этого страны Евросоюза, а также США потребовали освободить украинского экс-премьера.

При этом 18 июля пресс..... Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко сдня, 31 июля, напомнил,30 июля вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по газовому. Пословам, в связи с этим у защитников Тимошенко появились законные основания для обращения в Верховный суд Украины с требованием отменить незаконный приговор по данномуОн заверил,в ближайшее время защита Тимошенко так и поступит – обратится в Верховный суд.Напомним,в апреле этого года ЕСПЧ признал политически мотивированным арест Юлии Тимошенко в рамках газового дела. После этого страны Евросоюза, а также США потребовали освободить украинского экс-премьера.При этом 18 июля пресс..... Читать новость...

Защита Тимошенко рассердила свидетеля по делу об убийстве Ще...



Игорь Марьинков – главный свидетель в деле об убийстве депутата Евгения Щербаня, вышел из себя во время перекрестного допроса.

В пресс-службе партии «Батькивщина» сообщили, что свидетель заметно занервничал и злился, когда отвечал на вопросы адвокатов Юлии Тимошенко. В частности, когда защитник экс-премьера Александр Плахотнюк спросил о так называемой платежке за убийство Евгения Щербаня, свидетель на повышенных тонах ответил: «Я уже говорил об этом, хватит триндеть».

В свою очередь, другой защитник Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко попросил занести в протокол судебного заседания отметку о несоответствующем поведени..... Игорь Марьинков – главный свидетель в деле об убийстве депутата Евгения Щербаня, вышел из себя во время перекрестного допроса.В пресс-службе партии «Батькивщина» сообщили,свидетель заметно занервничал и злился, когда отвечал на вопросы адвокатов Юлии Тимошенко. В частности, когда защитник экс-премьера Александр Плахотнюк спросил о так называемой платежке за убийство Евгения Щербаня, свидетель на повышенных тонах ответил: «Я уже говорил об этом, хватит триндеть».В свою очередь, другой защитник Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко попросил занести в протокол судебного заседания отметку о несоответствующем поведени..... Читать новость...

Защита сына Авакова проведет собственную экспертизу по "делу...

Защита сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра запланировала проведение собственной экспертизы рюкзаков, закупленных для нужд МВД. Суд уже позволил взять на базе МВД 5-6 рюкзаков для этих целей, передает УНН со ссылкой на решение суда.

В Едином госреестре судебных решений есть решение Соломенского районного суда Киева, которым частично удовлетворено ходатайство адвоката Андрея Тарасова, представляющего интересы Александра Авакова, о предоставлении ему возможности изъятия в Центральной базе ресурсного обеспечения МВД 5-6 образцов рюкзаков, закупленных ведомством в соответствии с соглашением с ООО "Днипровенд" в рамках уголовного производства по "рюкзакам Авакова..... сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра запланировала проведение собственной экспертизы рюкзаков, закупленных для нужд МВД. Суд уже позволил взять на базе МВД 5-6 рюкзаков для этих целей, передает УНН со ссылкой на решение суда.В Едином госреестре судебных решений есть решение Соломенского районного суда Киева, которым частично удовлетворено ходатайство адвоката Андрея Тарасова, представляющинтересы Александра Авакова, о предоставлении ему возможности изъятия в Центральной базе ресурсного обеспечения МВД 5-6 образцов рюкзаков, закупленных ведомством в соответствии с соглашением с ООО "Днипровенд" в рамках уголовного производства по "рюкзакам Авакова..... Читать новость...

Защита Януковича просит суд допросить Азарова и Клюева по де...

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заявили ходатайство о допросе в качестве свидетелей стороны защиты экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством адвокаты обратились в коллегию судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело по обвинению Януковича в государственной измене.

ЧИТАЙТЕ: ЕС пересмотрит санкции в отношении Януковича и "команды"



Кроме Азарова и Клюева, защита настаивает на допросе экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко, бывшего команду..... Адвокаты бывшпрезидента Виктора Януковича заявили ходатайство о допросе в качестве свидетелей стороны защиты экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева.Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством адвокаты обратились в коллегию судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело по обвинению Януковича в государственной измене.ЧИТАЙТЕ: ЕС пересмотрит санкции в отношении Януковича и "команды"Кроме Азарова и Клюева, защита настаивает на допросе экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко, бывшкоманду..... Читать новость...

Защита Юлии Тимошенко сообщает о том, что не имеет доступа к...



Сегодня в средствах массовой информации появилось заявление адвоката бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александра Плахотнюка, который рассказал о том, что сторона защиты экс-премьера не получила доступ к материалам дела об убийстве Евгения Щербаня. Во время своей пресс-конференции в Киеве Александр Плахотнюк отметил, что начиная с сегодняшнего дня он официально вступил в дело и подчеркнул, что «уже 18 января генеральный прокурор сообщил о том, что расследование по делу закончено и можно приступить к ознакомлению с материалами дела».

Однако, как отмечает адвокат Юлии Тимошенко, «сегодня уже одиннадцатый день и защита не получила материалов дела». Кро..... дня в средствах массовой информации появилось заявление адвоката бывшпремьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александра Плахотнюка, который рассказал о том,сторона защиты экс-премьера не получила доступ к материалам дела об убийстве Евгения Щербаня. Во время своей пресс-конференции в Киеве Александр Плахотнюк отметил,начиная с сдняшндня он официально вступил в дело и подчеркнул,«уже 18 января генеральный прокурор сообщил о том,расследование позакончено и можно приступить к ознакомлению с материалами дела».Однако, как отмечает адвокат Юлии Тимошенко, «сдня уже одиннадцатый день и защита не получила материалов дела». Кро..... Читать новость...

Мать арестованной Сметановой, проходящей по делу «Оборонсе...



Мать Екатерины Сметановой, которую обвиняют в мошенничестве при продаже имущества Минобороны, уверена, что ее дочь невиновна и её подставила бывшая сокурсница и экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.

«Гражданские права моей дочери катастрофически нарушены. Это настоящий беспредел – она уже 21 день сидит в изоляторе временного содержания, где нет никаких условий. Адвокатов ей не дают, свиданий с родными не разрешают. К ней не допускают никого. Разве это не беззаконие? И я не знаю, что мне делать. Двое детей Кати брошены, оба родителя в тюрьме сидят», – рассказала мать Сметановой, Ольга Пожарская в интервью СМИ.

По словам..... Мать Екатерины Сметановой, которую обвиняют в мошенничестве при продаже имущества Минобороны, уверена,ее дочь невиновна и её подставила бывшая сокурсница и экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.«Гражданские права моей дочери катастрофически нарушены. Это настоящий беспредел – она уже 21 день сидит в изоляторе временного содержания, где нет никаких условий. Адвокатов ей не дают, свиданий с родными не разрешают. К ней не допускают никого. Разве это не беззаконие? И я не знаю,мне делать. Двое детей Кати брошены, оба родителя в тюрьме сидят», – рассказала мать Сметановой, Ольга Пожарская в интервью СМИ.По словам..... Читать новость...