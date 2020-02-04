Новость Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому Добавлено: 2020-02-04 13:20:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховный суд Украины вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

«Суд постановил: Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами», - говорится в сообщении.

Верховный суд отказался рассматривать иск Трубы из-за «нарушения правила объединения исковых требований».

В то же времяв возврат искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Ррешение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после ее пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.

ЧИТАЙТЕ: Экс-глава ГБР Труба решил обжаловать свое увольнение

Напомним, 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Ранее Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"» относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Сергей Курченко застолбит себе место «в трубе»?...



«Украинская нефтегазовая компания», которая контролируется харьковским бизнесменом Сергеем Курченко, собирается в апреле закупить 18 миллионов кубометров природного газа у венгерского трейдера Optenergy Kft.

Как стало известно из источников в компании «Нафтогаз Украины», оператор венгерской газотранспортной системы Foldgazszallito Ltd в период с 1 по 6 апреля должен поставить в адрес компании LLC Ukranien Oil-Gas Compani («Украинская нефтегазовая компания», входит в группу Сергея Курченко) ежесуточно по 3,02 миллиона кубометров «голубого топлива».

Пробная закупка 18 миллионов кубометров газа у венгерской компании Optenergy Kft, отмечают экс..... «Украинская нефтегазовая компания», которая контролируется харьковским бизнесменом Сергеем Курченко, собирается в апреле закупить 18 миллионов кубометров природного газа у венгерского трейдера Optenergy Kft.Как стало известно из источников в компании «Нафтогаз Украины», оператор венгерской газотранспортной системы Foldgazszallito Ltd в период с 1 по 6 апреля должен поставить в адрес компании LLC Ukranien Oil-Gas Compani («Украинская нефтегазовая компания», входит в группу Сергея Курченко) ежесуточно по 3,02 миллиона кубометров «голубого топлива».Пробная закупка 18 миллионов кубометров газа у венгерской компании Optenergy Kft, отмечают экс..... Читать новость...

Миллер: Украина не имеет права распоряжаться российским газо...



Глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил на пресс-конференции в пятницу, что Украина не имеет права распоряжаться российским газом в трубе, организуя виртуальный реверс.

"Украина не имеет права распоряжаться российским газом в трубе на территории Украины как своим, организуя виртуальный реверс. Эти действия противозаконны", - заявил Миллер и добавил, что "Газпром" больше не будет оплачивать транзит газа через территорию Украины авансом.

"Мы выдали последний аванс в 1 миллиард долларов, этого хватит до 1 января 2015 года, и больше мы авансировать транзит не будем", - сказал он.

Помимо этого, глава российского газового монополиста сообщил, что &..... Глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил на пресс-конференции в пятницу, что Украина не имеет права распоряжаться российским газом в трубе, организуя виртуальный реверс."Украина не имеет права распоряжаться российским газом в трубе на территории Украины как своим, организуя виртуальный реверс. Эти действия противозаконны", - заявил Миллер и добавил, что "Газпром" больше не будет оплачивать транзит газа через территорию Украины авансом."Мы выдали последний аванс в 1 миллиард долларов, этого хватит до 1 января 2015 года, и больше мы авансировать транзит не будем", - сказал он.Помимо этого, глава российского газового монополиста сообщил, что &..... Читать новость...

В Полтавской области произошло возгорание газа в трубе высок...

В Полтавской области вспыхнул газопровод "Уренгой".

В Полтавской области на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошло возгорание газа в трубе высокого давления, радиус пожара составляет до 300 метров. Об этом УНН сообщили в УМВД Полтавщины.

"Около 14:25 поступило сообщение о возгорании на газопроводе в с. Пестечевское Лохвицкого района. На место происшествия выехали все аварийно-спасательные службы и руководство района.

Сейчас пламя из трубы высокого давления достигает 100 метров высотой, радиус пламени до 300 метров. Опасное для жизни повышение температуры составляет в пределах 1 километра от эпицентра возгорания.

Сейчас в ..... В Полтавской области вспыхнул газопровод "Уренгой".В Полтавской области на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошло возгорание газа в трубе высокого давления, радиус пожара составляет до 300 метров. Об этом УНН сообщили в УМВД Полтавщины."Около 14:25 поступило сообщение о возгорании на газопроводе в с. Пестечевское Лохвицкого района. На место происшествия выехали все аварийно-спасательные службы и руководство района.Сейчас пламя из трубы высокого давления достигает 100 метров высотой, радиус пламени до 300 метров. Опасное для жизни повышение температуры составляет в пределах 1 километра от эпицентра возгорания.Сейчас в ..... Читать новость...

Янукович обратился к Зеленскому...

Бывший украинский глава Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому, поздравив его с победой на выборах президента Украины. Соответствующее обращение опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир.

«Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее», - говорится в сообщении.

Янукович отметил, что во всех нынешних проблемах страны виновата действующая власть и, в частности, Петр Порошенко.

«Избиратели уже вынесли им однозна..... Бывший украинский глава Виктор Янукович обратился к Владимиру, поздравивс победой на выборах президента Украины. Соответствующее обращение опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир.«Уважаемый Владимир Александрович! Яренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее», - говорится в сообщении.Янукович отметил, что во всех нынешних проблемах страны виновата действующая власть и, в частности, Петр Порошенко.«Избиратели уже вынесли им однозна..... Читать новость...

Тимошенко ответила Зеленскому ...

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что она предлагала «своих людей» для назначения их на «сладкие» должности.

«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль… Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино», - написала она в Facebook.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко, которая сейчас находится в оппоз..... Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила президенту Украины Владимиру, который заявил, что она предлагала «своих людей» для назначения их на «сладкие» должности.«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, оьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль… Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино», - написала она в Facebook.Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко, которая сейчас находится в оппоз..... Читать новость...

Порошенко дал совет Зеленскому...

Бывший украинский президент Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому поставить Украину на первое место. Об этом он сообщил в Twitter.

«Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства. Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – прежде всего, Россия – агрессор», – говорится в сообщении.

По словам Порошенко, он был неприятно удивлен позицией администрации Зеленского по вопросу «мирных соглашений с Россией».

«В стране есть ..... Бывший украинский президент Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимирупоставить Украину на первое место. Об этом он сообщил в Twitter.«Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашгоарства. Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – прежде вс, Россия – агрессор», – говорится в сообщении.По словам Порошенко, он был неприятно удивлен позицией администрации Зеленского по вопросу «мирных соглашений с Россией».«В стране есть ..... Читать новость...

Экс-посол США в Украине дал совет Зеленскому...

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому относительно того, как себя вести с бизнесменом Игорем Колоойским и американским лидером Дональдом Трампом.

«В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никаких "компромиссов" с "ПриватБанком"), чтобы не растерять большую часть этого капитала», - написал он в Twitter.

Что касается Трампа, то Зеленскому стоит быть проще, льстить и искать беспроигрышный в..... Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер дал совет украинскому президенту Владимируотносительно того, как себя вести с бизнесменом Игорем Колоойским и американским лидером Дональдом Трампом.«В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никаких "компромиссов" с "ПриватБанком"), чтобы не растерять большую часть этого капитала», - написал он в Twitter.Что касается Трампа, тостоит быть проще, льстить иать беспроигрышный в..... Читать новость...

Зеленскому передали послание от президента США...

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри (на фото) передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от американского главы Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», - отметил он после инаугурации.

Перри добавил, что речь Зеленского была впечатляющей и мощной. Также он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз будут поддерживать У..... Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри (на фото) передал новому президенту Украины Владимирупослание от американского главы Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинская правда».«Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил наспередать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», - отметил он после инаугурации.Перри добавил, что речь Зеленского была впечатляющей и мощной. Также он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз будут поддерживать У..... Читать новость...