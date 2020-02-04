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|Новость
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ВР поддержала в первом чтении закон о сокращении количества депутатов
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|Добавлено:
|2020-02-04 14:02:24
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее решение поддержали 236 депутатов.
Законопроектом предлагается уменьшить конституционный состав народных депутатов Украины до 300 человек с нынешних 450, а также изъять из текста статьи 76 Основного закона принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.
Предполагается также ввести такой избирательный ценз как владение государственным языком и изменить избирательную систему, закрепив пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.
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Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.
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Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов
.
Согласно ему, получать право собственности на земучастки сельхозназначения могут граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные общины и государство.
При этом вводится переходной период до 1 января 2024 года, когда юридические лица, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства или иностранное государство, не смогут пр..... Читать новость...
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Верховная Рада Украины поддержала
в первом чтении
изменения в "закон
Савченко". Соответствующий закон
опроект поддержали 235 народных депутатов
, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривается, что зачисление судом срока предварительного заключения происходит в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расч..... Читать новость...
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опроект № 2457 о внесении изменений в некоторые закон
одательные акты Украины, которые регулируют вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов
.
Как отметил на заседании ВР председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, существует необходимость отсрочить запуск системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года через налаживание работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), через которую, в частности, будет осуществляться по..... Читать новость...
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опроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д). Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов
.
«Когда мы примем этот закон
, мы получим нормальный цивилизованный рынок азартных игр», - отметил председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк во время презентации проекта закон
а в Верховной Раде.
Законопроект предусматривает введение возрастных ограничений и позволяет ..... Читать новость...
ВР поддержала в первом чтении законопроект о незаконном обог...
Верховная Рада Украины поддержала
в первом чтении
президентский закон
опроект № 1031 о конфискации незакон
ных активов чиновников и наказании за их приобретение (незакон
ное обогащение).
Соответствующие решение поддержали 316 парламентариев.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс страны положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение чиновниками, в том числе местного уровня, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (более 250 тысяч гривен или более 10 тысяч долларов по текущему курсу) превышает их закон
ные доходы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до д..... Читать новость...
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опроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)». Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов
.
Его цель - исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.
«В связи с этим предлагается изъять часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой закон
ом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам относительно защиты соци..... Читать новость...
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в первом чтении закон
опроект №3524 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)». За соответствующее решение на заседании во вторник, 2 февраля, проголосовали 244 депутата.
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«Целью закон
опроекта является усовершенствование конституционных основ правосудия для практической реализации принципа верховенства права и обеспечения каждому права на справедливое судебное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом», - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект изменений в Конституцию предусматривает постепенную переатте..... Читать новость...
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Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении закон
опроект №3396 «О внесении изменений в некоторые закон
одательные акты Украины относительно совершенствования закон
одательства по вопросам проведения выборов». За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат. Также парламентарии поддержали в первом чтении
президентский закон
опроект №3541 «О прокуратуре». За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов
.
Стоит отметить, что эти закон
опроекты входят в число евроинтеграционных. Депутатам для удачного подписания Соглашения об ассоциации осталось решить еще вопрос Тимошенко.
По материалам: РБК-Украины..... Читать новость...
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опроекты о снижении акцизов на ввоз автомобилей.
Так, закон
опроект №8487 поддержали 265 депутатов
, №8488 – 256 депутатов
.
Отметим, что базовая ставка для автомобиля с бензиновым двигателем будет 50 евро, а с дизельным – 75 евро. Также эту сумму необходимо будет умножить на коэффициент двигателя (объем двигателя в кубических сантиметрах, разделенный на 1000) и коэффициент возраста (количество лет с года, следующего после производства машины).
Законопроект № 8488 вводит ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения, а также усиливается ответственность за нарушение тамож..... Читать новость...