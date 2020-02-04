Новость ВР поддержала в первом чтении закон о сокращении количества депутатов Добавлено: 2020-02-04 14:02:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 236 депутатов.

Законопроектом предлагается уменьшить конституционный состав народных депутатов Украины до 300 человек с нынешних 450, а также изъять из текста статьи 76 Основного закона принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Предполагается также ввести такой избирательный ценз как владение государственным языком и изменить избирательную систему, закрепив пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

ЧИТАЙТЕ: Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит сокращение количества нардепов

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

ВР поддержала в первом чтении закон о рынке земли...

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2178-10, который предлагает отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года. Об этом сообщают «Украинские новости».

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Согласно ему, получать право собственности на земучастки сельхозназначения могут граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные общины и государство.



При этом вводится переходной период до 1 января 2024 года, когда юридические лица, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства или иностранное государство, не смогут пр..... Верховная Рада приняла за основуопроект №2178-10, который предлагает отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года. Об этом сообщают «Украинские новости».Соответствующее решение поддержали 240 народныхСогласно ему, получать право собственности на земучастки сельхозназначения могут граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные общины и государство.При этом вводится переходной период до 1 января 2024 года, когда юридические лица, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства или иностранное государство, не смогут пр..... Читать новость...

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения ...

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения в "закон Савченко". Соответствующий законопроект поддержали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается, что зачисление судом срока предварительного заключения происходит в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расч..... Верховная Рада Украиныизменения в "Савченко". Соответствующийопроект поддержали 235 народных, передает корреспондент УНН.Законопроектом предусматривается, что зачисление судом срока предварительного заключения происходит в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расч..... Читать новость...

ВР поддержала в первом чтении законопроект о трансплантации...

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2457 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые регулируют вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов.

Как отметил на заседании ВР председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, существует необходимость отсрочить запуск системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года через налаживание работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), через которую, в частности, будет осуществляться по..... Верховная Рада приняла за основуопроект № 2457 о внесении изменений в некоторыеодательные акты Украины, которые регулируют вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. Об этом сообщает «Укринформ».Соответствующее решение поддержали 326 народныхКак отметил на заседании ВР председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, существует необходимость отсрочить запуск системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года через налаживание работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), через которую, в частности, будет осуществляться по..... Читать новость...

ВР поддержала в первом чтении легализацию игорного бизнеса...

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д). Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов.

«Когда мы примем этот закон, мы получим нормальный цивилизованный рынок азартных игр», - отметил председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк во время презентации проекта закона в Верховной Раде.

Законопроект предусматривает введение возрастных ограничений и позволяет ..... Верховная Рада приняла вопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д). Об этом сообщает «Укринформ».Соответствующее решение поддержали 260 народных«Когда мы примем этот, мы получим нормальный цивилизованный рынок азартных игр», - отметил председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк во время презентации проектаа в Верховной Раде.Законопроект предусматривает введение возрастных ограничений и позволяет ..... Читать новость...

ВР поддержала в первом чтении законопроект о незаконном обог...

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за их приобретение (незаконное обогащение).

Соответствующие решение поддержали 316 парламентариев.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс страны положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение чиновниками, в том числе местного уровня, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (более 250 тысяч гривен или более 10 тысяч долларов по текущему курсу) превышает их законные доходы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до д..... Верховная Рада Украиныпрезидентскийопроект № 1031 о конфискации неных активов чиновников и наказании за их приобретение (неное обогащение).Соответствующие решение поддержали 316 парламентариев.Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс страны положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение чиновниками, в том числе местного уровня, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (более 250 тысяч гривен или более 10 тысяч долларов по текущему курсу) превышает ихные доходы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до д..... Читать новость...

ВР поддержала в первом чтении отмену адвокатской монополии...

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)». Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

Его цель - исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

«В связи с этим предлагается изъять часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам относительно защиты соци..... Верховная Рада приняла вопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)». Об этом сообщает «Укринформ».Соответствующее решение поддержали 295 народныхЕго цель - исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.«В связи с этим предлагается изъять часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которойом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам относительно защиты соци..... Читать новость...

ВР поддержала в первом чтении изменения к Конституции в част...

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3524 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)». За соответствующее решение на заседании во вторник, 2 февраля, проголосовали 244 депутата.

Читайте: ВР направила в КСУ обновленные изменения к Конституции в части правосудия

«Целью законопроекта является усовершенствование конституционных основ правосудия для практической реализации принципа верховенства права и обеспечения каждому права на справедливое судебное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом», - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект изменений в Конституцию предусматривает постепенную переатте..... Верховная Радаопроект №3524 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)». За соответствующее решение на заседании во вторник, 2 февраля, проголосовали 244 депутата.Читайте: ВР направила в КСУ обновленные изменения к Конституции в части правосудия«Цельюопроекта является усовершенствование конституционных основ правосудия для практической реализации принципа верховенства права и обеспечения каждому права на справедливое судебное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом», - говорится в пояснительной записке к документу.Проект изменений в Конституцию предусматривает постепенную переатте..... Читать новость...

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты о вы...

Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №3396 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов». За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат. Также парламентарии поддержали в первом чтении президентский законопроект №3541 «О прокуратуре». За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Стоит отметить, что эти законопроекты входят в число евроинтеграционных. Депутатам для удачного подписания Соглашения об ассоциации осталось решить еще вопрос Тимошенко.

По материалам: РБК-Украины..... Народные депутаты Украины поддержали вопроект №3396 «О внесении изменений в некоторыеодательные акты Украины относительно совершенствованияодательства по вопросам проведения выборов». За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат. Также парламентарии поддержали впрезидентскийопроект №3541 «О прокуратуре». За соответствующее решение проголосовали 286 народныхСтоит отметить, что этиопроекты входят в число евроинтеграционных. Депутатам для удачного подписания Соглашения об ассоциации осталось решить еще вопрос Тимошенко.По материалам: РБК-Украины..... Читать новость...