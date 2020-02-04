Новость Пашинскому продлили домашний арест до конца марта Добавлено: 2020-02-04 14:30:25 Корреспондент: Алексей Свидров

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшему депутату от «Народного фронта» Сергею Пашинскому до 27 марта 2020 года. Об этом заявил адвокат Глеб Федур, передают «Украинские новости».

Также он и дальше обязан носить электронный браслет контроля.

12 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

29 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января 2020 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года без права внесения залога, удовлетворив таким образом ходатайство Государственное бюро расследований Украины.

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Еще одному из ранее арестованных подозреваемых суд изменил а...



Апелляционный суд изменил арест еще одному активисту Евромайдана Е.Превиру на домашний арест.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобы защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в массовых беспорядках на ул.Банковой Егору Превиру. Такое решение огласила коллегия судей, передает корреспондент УНН.

"Применить в отношении Е.Превира меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, запретив ему покидать место жительства с 20 до 7 часов утра", - сообщили решение судьи.

Согласно постановлению Е.Превир освобождается из-под стражи в зале суда.

При рассмотрении жалобы адвокаты Е.Превира отметили с..... Апелляционный суд изменилеще одному активисту Евромайдана Е.Превиру наАпелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобы защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей наподозреваемому в массовых беспорядках на ул.Банковой Егору Превиру. Такое решение огласила коллегия судей, передает корреспондент УНН."Применить в отношении Е.Превира меру пресечения в виде домашнегоа в определенный период суток, запретив ему покидать место жительства с 20 до 7 часов утра", - сообщили решение судьи.Согласно постановлению Е.Превир освобождается из-под стражи в зале суда.При рассмотрении жалобы адвокаты Е.Превира отметили с..... Читать новость...

Пашинского отпустили под домашний арест...

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает LB.ua.

Его защитник Андрей Федур заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованным и незаконным. Он напомнил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.

Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

29 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева продлил меру п..... Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского под круглосуточный. Об этом сообщает LB.ua.Его защитник Андрей Федур заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованным и незаконным. Он напомнил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока доне собраны.29 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева продлил меру п..... Читать новость...

Удальцова посадили под домашний арест...



Стало известно, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемого в организации массовых беспорядков, и поместил его под домашний арест.

Эту информацию подтвердил на своей страничке в Twitter и сам оппозиционер. Ранее сообщалось, что, по мнению следствия, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов своими показаниями уже подтвердил свою причастность к попытке организовать в России массовые беспорядки.

"Вина С.Удальцова подтверждается показаниями свидетелей, показаниями самого С.Удальцова, видео и аудио материалами", - заявил следователь ..... Стало известно, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемого в организации массовых беспорядков, и поместил его подЭту информацию подтвердил на своей страничке в Twitter и сам оппозиционер. Ранее сообщалось, что, по мнению следствия, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов своими показаниями уже подтвердил свою причастность к попытке организовать в России массовые беспорядки."Вина С.Удальцова подтверждается показаниями свидетелей, показаниями самого С.Удальцова, видео и аудио материалами", - заявил следователь ..... Читать новость...

Добкина отправили под домашний арест ...



Суд отправил М. Добкина под домашний арест.

Столичный суд избрал меру пресечения экс-главе Харьковской областной государственной администрации Михаилу Добкину в виде домашнего ареста, передает УНН со ссылкой на "Общественное ТВ".

В свою очередь, М. Добкин сообщил журналистам, что согласно решению суда, он должен находится в Киеве, где имеет недвижимость. Кроме того, он добавил, что намерен обжаловать решение суда о мере пресечения.

Напомним, М. Добкин был задержан в Киеве 10 марта.

Источник: УНН..... Суд отправил М. Добкина подСтоличный суд избрал меру пресечения экс-главе Харьковской областной государственной администрации Михаилу Добкину в виде домашнегоа, передает УНН со ссылкой на "Общественное ТВ".В свою очередь, М. Добкин сообщил журналистам, что согласно решению суда, он должен находится в Киеве, где имеет недвижимость. Кроме того, он добавил, что намерен обжаловать решение суда о мере пресечения.Напомним, М. Добкин был задержан в Киеве 10Источник: УНН..... Читать новость...

Суд отпустил Корбана под домашний арест...

Бывшего лидера партии УКРОП Геннадия Корбана отпустили под домашний арест, о чем вечером 15 марта сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Такое решение вынес судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус.

"Корбана только освободил на дом. арест Днепровский суд города Киева. Судья Чаус слушал дело 14 минут, после чего около 45 минут находился в совещательной. Заседание было закрытым. Браслет не надевают, просто требование находиться по месту жительства, то есть — Днепропетровск", – пишет Луценко в Facebook.

В свою очередь, пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук отметила тот факт, что слушание дела происходило без участия прессы.

"В зал ..... Бывшего лидера партии УКРОП Геннадия Корбана отпустили под, о чем вечером 15сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Такое решение вынес судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус."Корбана только освободил на дом.Днепровский суд города Киева. Судья Чаус слушал дело 14 минут, после чего около 45 минут находился в совещательной. Заседание было закрытым. Браслет не надевают, просто требование находиться по месту жительства, то есть — Днепропетровск", – пишет Луценко в Facebook.В свою очередь, пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук отметила тот факт, что слушание дела происходило без участия прессы."В зал ..... Читать новость...

Ефремову отменили домашний арест...

Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом заявил его адвокат Александр Мельников, передают «Украинские новости».

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

По его словам, c ..... Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточныйбывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом заявил его адвокат Александр Мельников, передают «Украинские новости».Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнегоа или замены его.Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого."Суд решил отменитьи заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.По его словам, c ..... Читать новость...

Суд возьмет Лазаренко под домашний арест? ...



Экс-премьер Украины Павел Лазаренко, который в настоящее время находится изоляторе временного содержания близ Сакраменто (США), может быть взят под домашний арест, сообщил его заместитель по партии "Громада" Олег Оленюк.

"Павел Иванович находится в изоляторе временного содержания недалеко от Сакраменто. Сейчас решается вопрос о применении к Лазаренко другой меры пресечения. Возможно, это будет домашний арест", - рассказал О.Оленюк газете "Комсомольская правда в Украине".

По его информации, экс-премьера почти каждый день навещает супруга Оксана и адвокаты. В тюрьме Юба вместе с П.Лазаренко находится много людей с украинскими фамилиями, но он..... Экс-премьер Украины Павел Лазаренко, который в настоящее время находится изоляторе временного содержания близ Сакраменто (США), может быть взят под, сообщил его заместитель по партии "Громада" Олег Оленюк."Павел Иванович находится в изоляторе временного содержания недалеко от Сакраменто. Сейчас решается вопрос о применении к Лазаренко другой меры пресечения. Возможно, это будет", - рассказал О.Оленюк газете "Комсомольская правда в Украине".По его информации, экс-премьера почти каждый день навещает супруга Оксана и адвокаты. В тюрьме Юба вместе с П.Лазаренко находится много людей с украинскими фамилиями, но он..... Читать новость...

Булатову грозит домашний арест...



Активиста Д. Булатова могут посадить под домашний арест - прокурор.

Активисту Автомайдана Дмитрию Булатову могут присудить меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил прокурор Киева Николай Бескишкий, передает корреспондент УНН.

"В связи с тем, что есть такие обстоятельства о причинении ему (Дмитрию Булатову - ред.) телесных повреждений, органы следствия пошли на то, чтобы ходатайствовать перед судом о более мягкой мере пресечения вместо ареста - домашнем аресте", - сказал прокурор.

Как сообщал УНН, лидер Автомайданаа Дмитрий Булатов является фигурантом двух уголовных делах, в одном как потерпевший и подозреваемым по делу об организации массовых беспорядков. &quo..... Активиста Д. Булатова могут посадить под- прокурор.Активисту Автомайдана Дмитрию Булатову могут присудить меру пресечения в виде домашнегоа. Об этом сообщил прокурор Киева Николай Бескишкий, передает корреспондент УНН."В связи с тем, что есть такие обстоятельства о причинении ему (Дмитрию Булатову - ред.) телесных повреждений, органы следствия пошли на то, чтобы ходатайствовать перед судом о более мягкой мере пресечения вместоа - домашнеме", - сказал прокурор.Как сообщал УНН, лидер Автомайданаа Дмитрий Булатов является фигурантом двух уголовных делах, в одном как потерпевший и подозреваемым по делу об организации массовых беспорядков. &quo..... Читать новость...