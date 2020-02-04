Новость Пристайко ожидает обмен «всех на всех» Добавлено: 2020-02-04 16:02:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"», - отметил он.

Пристайко надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.

Напомним, на заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен.

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Украина готова в любой момент осуществить обмен пленными "вс...



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"Украина готова в любой момент, любой день на взаимную операцию и через несколько часов освободить всех. Для нас это момент подготовки выезда на точку и освобождения наших ребят. Чем меньше их остается, по факту их труднее забирать, потому что марионетки, которые находятся в Донецке и Луганске, воспринимают их как живой щит. Людей они удерживают для того, чтобы с нами говорить позицией силы", - подчеркнул он.

По словам Ю.Тандита, сегодня в заложниках боевиков находитс..... Украина выполняет минские договоренности и готова в любой момент осуществитьпленными "всех на всех". Об этом сказал в комментарии УНН советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит."Украина готова в любой момент, любой день на взаимную операцию и через несколько часов освободить всех. Для нас это момент подготовки выезда на точку и освобождения наших ребят. Чем меньше их остается, по факту их труднее забирать, потому что марионетки, которые находятся в Донецке и Луганске, воспринимают их как живой щит. Людей они удерживают для того, чтобы с нами говорить позицией силы", - подчеркнул он.По словам Ю.Тандита, сегодня в заложниках боевиков находитс..... Читать новость...

Обмен заложниками "всех на всех" состоится в ближайшие дни, ...

В СБУ подтверждают информацию о том, что вчера в ходе контактной встречи в Минске участники переговоров договаривались об обмене заложниками. В частности ожидается, что обмен в формате "всех на всех" состоится в ближайшие дни. Об этом УНН сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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"Мы постепенно приближаемся к ключевой точке реализации плана передачи "всех на всех". По сути это событие, которого мы все ожидаем и которое, надеемся, произойдет в течение ближайших нескольких дней, станет важным элементом реализации одного из пунктов "минских договоренно..... В СБУ подтверждают информацию о том, что вчера в ходе контактной встречи в Минске участники переговоров договаривались обе заложниками. В частностися, чтов формате "всех на всех" состоится в ближайшие дни. Об этом УНН сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.Читайте: "Всех на всех" можно поменять за один день", - Рубан"Мы постепенно приближаемся к ключевой точке реализации плана передачи "всех на всех". По сути это событие, которого мы все ожидаем и которое, надеемся, произойдет в течение ближайших нескольких дней, станет важным элементом реализации одного из пунктов "минских договоренно..... Читать новость...

Представители ОРДО требуют обмен «всех на всех», – Ирина Гер...

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что представители отдельных районов Донецкой области (ОРДО) хотят провести обмен «всех на всех». Об этом она написала в Facebook.

«Утром от ОБСЕ получила письмо, в котором содержится ответ ОРДО и их так называемого "уполномоченного" по всем нашим предложениям по освобождению заложников. ОРДО пишет, что в ответ на предложение украинской стороны по освобождению 25 заложников, готовности передать им 50 человек, в ответ на все наши предложения передать им 8 "саперов", чтобы освободить наших заложников, они отказываются ... и требуют всех на всех...», – написала она.

Также, по ее сло..... Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что представители отдельных районов Донецкой области (ОРДО) хотят провести«всех на всех». Об этом она написала в Facebook.«Утром от ОБСЕ получила письмо, в котором содержится ответ ОРДО и их так называемого "уполномоченного" по всем нашим предложениям по освобождению заложников. ОРДО пишет, что в ответ на предложение украинской стороны по освобождению 25 заложников, готовности передать им 50 человек, в ответ на все наши предложения передать им 8 "саперов", чтобы освободить наших заложников, они отказываются ... и требуют всех на всех...», – написала она.Также, по ее сло..... Читать новость...

Обмен пленными в формате «всех на всех» невозможен, - Дмитри...



Как напомнил народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, 10 декабря руководители силовых ведомств выступили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, во время которого отчитались о ситуации с освобождением пленных.

По словам Дмитрия Тымчука, согласно данным силовиков, на данный момент освобождено 1267 человек, что, по его мнению, является, несомненно, позитивным моментом. Тем не менее, в плену у боевиков по-прежнему остается 684 человека. При этом он подчеркнул, что речь идет о тех, чьи личности установлены. В то же время, еще 1667 человек числятся пропавшими без вести, и нельзя исключать, что част..... Как напомнил народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, 10 декабря руководители силовых ведомств выступили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, во время которого отчитались о ситуации с освобождением пленных.По словам Дмитрия Тымчука, согласно данным силовиков, на данный момент освобождено 1267 человек, что, по его мнению, является, несомненно, позитивным моментом. Тем не менее, в плену у боевиков по-прежнему остается 684 человека. При этом он подчеркнул, что речь идет о тех, чьи личности установлены. В то же время, еще 1667 человек числятся пропавшими без вести, и нельзя исключать, что част..... Читать новость...

Террористы "ДНР" заявляют, что обмен пленными в формате "все...

Обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой ("ДНР") и Украиной в формате "всех на всех" может начаться с 25 декабря и пройти в несколько этапов. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил "секретарь Совбеза" самопровозглашенной республики Александр Ходаковский, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Обмен планируется (в формате) "всех на всех" где-то с 25 числа, насколько я осведомлен", - сказал А.Ходаковский.

По его словам, процесс, скорее всего, пройдет "в несколько этапов".

Источник: УНН..... Обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой ("ДНР") и Украиной в формате "всех на всех" может начаться с 25 декабря и пройти в несколько этапов. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил "секретарь Совбеза" самопровозглашенной республики Александр Ходаковский, передает УНН со ссылкой на "ТАСС"."Обмен планируется (в формате) "всех на всех" где-то с 25 числа, насколько я осведомлен", - сказал А.Ходаковский.По его словам, процесс, скорее всего, пройдет "в несколько этапов".Источник: УНН..... Читать новость...

Зеленский надеется на обмен «всех на всех» до Нового года...

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными «всех на всех» до Нового года. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех ... Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня этот гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который называется, начиная с Минска, "всех на всех", меня интересуют именно все наши», - отметил он.

По его словам, содержание проекта ..... Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным будет достигнута договоренность обе пленными и политзаключенными «всех на всех» до Нового года. Об этом сообщает «Украинская правда».«Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех ... Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня этот гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большогоа, который называется, начиная с Минска, "всех на всех", меня интересуют именно все наши», - отметил он.По его словам, содержание проекта ..... Читать новость...

Руслана о пленных на востоке Украины: "Мы заинтересованы в о...

На Донбассе переговорщики, представляющие украинских силовиков и пророссийские силы, договорились о том, чтобы провести обмен военнопленными в формате «всех на всех».

Об этом заявила известная певица, активистка Майдана Руслана.

«Учитывая то состояние, в котором на данный момент находятся военнопленные, абсолютно очевидно, что нужно проводить обмен «всех на всех». О таком обмене мы договорились в Донецке. Мы достигли абсолютно четкой и недвусмысленной договоренности. С обеих сторон было четко сформулировано и зафиксировано взаимное желание и возможность обменять всех военнопленных», - прокомментировала ситуацию украинская певица.

По словам Русланы, тепе..... На Донбассе переговорщики, представляющие украинских силовиков и пророссийские силы, договорились о том, чтобы провестивоеннопленными в формате «всех на всех».Об этом заявила известная певица, активистка Майдана Руслана.«Учитывая то состояние, в котором на данный момент находятся военнопленные, абсолютно очевидно, что нужно проводить«всех на всех». О такоме мы договорились в Донецке. Мы достигли абсолютно четкой и недвусмысленной договоренности. С обеих сторон было четко сформулировано и зафиксировано взаимное желание и возможностьять всех военнопленных», - прокомментировала ситуацию украинская певица.По словам Русланы, тепе..... Читать новость...

Маломуж: Боевики не будут менять пленных в формате «всех на ...

Боевики не согласятся на обмен пленными в формате «всех на всех». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

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По его словам, если обмен пленными состоится, то только частичный и только по тем спискам, которые подготовили боевики. Менять всех заложников на украинских военнопленных боевики не согласятся, мотивируя это неточными списками и торможением обмена с украинской стороны.

«Мы предполагаем, что 70-80% могут быть обменены, но часть все же будет находиться в плену. Мотивация будет та, что нет точ..... Боевики не согласятся напленными в формате «всех на всех». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.Читайте: "Всех на всех" можно поменять за один день", - РубанПо его словам, еслипленными состоится, то только частичный и только по тем спискам, которые подготовили боевики. Менять всех заложников на украинских военнопленных боевики не согласятся, мотивируя это неточными списками и торможениема с украинской стороны.«Мы предполагаем, что 70-80% могут бытьены, но часть все же будет находиться в плену. Мотивация будет та, что нет точ..... Читать новость...