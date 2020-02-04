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|Новость
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Пристайко ожидает обмен «всех на всех»
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|Добавлено:
|2020-02-04 16:02:02
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим. Об этом сообщает «Укринформ».
«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"», - отметил он.
Пристайко надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.
Напомним, на заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен.
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Источник: УНН..... Читать новость...
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а с украинской стороны.
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