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Пристайко ожидает обмен «всех на всех»

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Добавлено:2020-02-04 16:02:02
Корреспондент:Алексей Свидров

  Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим. Об этом сообщает «Укринформ».

 «Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"», - отметил он.

 Пристайко надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», в котором «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в последних «волнах» обменов удалось вернуть не так много.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.

Напомним, на заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен.

 
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