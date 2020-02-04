Новость Зеленский ознакомился со стартом программы «доступных кредитов» Добавлено: 2020-02-04 16:30:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский посетил главный офис ПАО АБ «Укргазбанк» и ознакомился с началом работы Программы финансовой государственной поддержки микро- и малого предпринимательства «Доступные кредиты 5-7-9%».

Представители государственного «Укргазбанка», одного из банков-партнеров программы, в разговоре с Главой государства сообщили о высоком спросе на такое доступное кредитование среди предпринимателей. Сегодня финучреждение уже подписало несколько десятков кредитных соглашений с клиентами.

В частности, предприниматель Владимир Ищенко рассказал Президенту, что занимается оптовой торговлей древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Он обратился в банк за займом в 320 тыс. гривен, чтобы приобрести специальное оборудование для переработки отходов древесины в щепу.

«Производство давно ждет кредитов. 5-7-9% – это нормальная ставка. У людей пока нет доверия к банковской системе. Вероятно, это произошло после некоторых событий при предыдущей власти. Хотелось бы, чтобы люди поверили и понесли деньги в банки», – отметил предприниматель.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил о возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.

«5-7-9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Программа будет работать пять лет. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу», – отметил он.

Кроме того, Президент пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. В частности, предприниматель Алексей Нестеренко рассказал Владимиру Зеленскому, что ему необходим кредит в миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа – открытия школы робототехники для детей.

«Нам нужны рабочие места. А в вашем случае – креативные рабочие места», – подчеркнул Глава государства в ходе общения с предпринимателем.

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Напомним, программа заработала с 1 февраля 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся».

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Премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения Днепропетровска в четверг ознакомился с порядком выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка б.СССР.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", для этого премьер и глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул заехали в отделение Ощадбанка на пр.Правды.

По состоянию на 19 июня 2012 года в Днепропетровской области зарегистрировано 216 тыс. 447 вкладчиков Сбербанка б.СССР, которым уже определена дата выплат компенсаций.

На сегодня около 45 тыс. вкладчиков уже получили компенсации в размере 1 тыс. грн.

Источник: Интерфакс-Украина; Фото: mignews.com.ua..... Премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения Днепропетровска в четвергс порядком выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка б.СССР.Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", для этого премьер и глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул заехали в отделение Ощадбанка на пр.Правды.По состоянию на 19 июня 2012 года в Днепропетровской области зарегистрировано 216 тыс. 447 вкладчиков Сбербанка б.СССР, которым уже определена дата выплат компенсаций.На сегодня около 45 тыс. вкладчиков уже получили компенсации в размере 1 тыс. грн.Источник: Интерфакс-Украина; Фото: mignews.com.ua..... Читать новость...