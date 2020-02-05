Новость Зеленский предлагает направить полученные от «Газпрома» средства на медицину и инфраструктуру Добавлено: 2020-02-05 09:01:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 миллиарда долларов, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от российского газового монополиста «Газпрома», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», - отметил он.

ЧИТАЙТЕ: «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов, - Зеленский

На совещании с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады президент предложил Кабмину подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

ЧИТАЙТЕ: Коболев назвал преимущества украинской ГТС

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

А.Кудрин надеется, что полученные Украиной от России средств...

Кудрин поддерживает российскую помощь Украине, но опасается, что она потратит её "на проедание".

Бывший министр финансов РФ, глава "Комитета гражданских инициатив" Алексей Кудрин поддерживает решение российских властей о помощи Украине, несмотря на ее высокую стоимость.

"В целом я поддерживаю меры по поддержке Украины, несмотря на то, что они несколько дороговаты для России, чем могли бы быть. Частично мы перекрываем эту недоработку правительства Украины и последствия этого политического кризиса", - заявил он журналистам.

При этом А.Кудрин надеется, что полученные Украиной от России средства "не будут направлены на проедание".

"Получается, что..... Кудрин поддерживает российскую помощь Украине, но опасается, что она потратит её "на проедание".Бывший министр финансов РФ, глава "Комитета гражданских инициатив" Алексей Кудрин поддерживает решение российских властей о помощи Украине, несмотря на ее высокую стоимость."В целом я поддерживаю меры по поддержке Украины, несмотря на то, что они несколько дороговаты для России, чем могли бы быть. Частично мы перекрываем эту недоработку правительства Украины и последствия этого политического кризиса", - заявил он журналистам.При этом А.Кудрин надеется, чтоУкраиной от России"не будут направлены на проедание"."Получается, что..... Читать новость...

Порошенко предлагает направить сэкономленные на выборах день...

П. Порошенко предлагает финансировать ВСУ средствами, которые сэкономили на выборах.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров направить средства, которые были сэкономлены благодаря тому, что президентские выборы состоялись в один тур, на обеспечение Вооруженных Сил Украины и первоочередные нужды военных-участников антитеррористической операции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отмечает, что ввиду того, что выборы прошли без необходимости проведения повторного голосования, экономия бюджетных средств составила более 600 млн грн. Ввиду этого, Порошенко предлагает правительству направить указанные средства на фин..... П. Порошенкофинансировать ВСУми, которые сэкономили на выборах.Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров, которые были сэкономлены благодаря тому, что президентские выборы состоялись в один тур, на обеспечение Вооруженных Сил Украины и первоочередные нужды военных-участников антитеррористической операции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.Глава государства отмечает, что ввиду того, что выборы прошли без необходимости проведения повторного голосования, экономия бюджетных средств составила более 600 млн грн. Ввиду этого, Порошенкоправительствууказанныена фин..... Читать новость...

Президентские выборы в Украине. Порошенко предлагает конгрес...

Порошенко предлагает конгрессменам США направить наблюдателей на президентские выборы в Украину.

Сопредседатель комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС (внефракционный) Петр Порошенко озвучил на встрече с делегацией Конгресса США предложение о направлении американских наблюдателей за избирательным процессом на выборах президента Украины.

"В день голосования 25 мая Украина будет иметь возможность определить свое будущее как свободная страна", - цитирует депутата его пресс-служба по итогам встречи с делегацией Конгресса США в Украине.

П.Порошенко также отметил, что Украина нуждается в настоящее время в экономической помощи от США, Европы и МВФ. Кроме..... Порошенкоконгрессменам СШАнаблюдателей на президентские выборы в Украину.Сопредседатель комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС (внефракционный) Петр Порошенко озвучил на встрече с делегацией Конгресса США предложение о направлении американских наблюдателей за избирательным процессом на выборах президента Украины."В день голосования 25 мая Украина будет иметь возможность определить свое будущее как свободная страна", - цитирует депутата его пресс-служба по итогам встречи с делегацией Конгресса США в Украине.П.Порошенко также отметил, что Украина нуждается в настоящее время в экономической помощи от США, Европы и МВФ. Кроме..... Читать новость...

Зеленский предлагает отсрочить штрафы для «евроблях»...

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ещё раз отсрочить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов зарегистрирован в парламенте под номером 10462.

При этом пока что отсутствует его текст.

По имеющейся информации, Зеленский предлагает отсрочить применение штрафов на 90 дней.

Для принятия данного законопроекта, а также некоторых других Зеленский обратился к спикеру ВР Андрею ..... Президент Украины ВладимирВерховной Раде ещё раз отсрочить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации.Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов зарегистрирован в парламенте под номером 10462.При этом пока что отсутствует его текст.По имеющейся информации,отсрочить применение штрафов на 90 дней.Для принятия данного законопроекта, а также некоторых другихобратился к спикеру ВР Андрею ..... Читать новость...

Зеленский предлагает привлечь США к переговорам по Крыму ...

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Российской Федерацией относительно Крыма необходимо вести при участии Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил в интервью СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», - отметил он.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря 2019 года.

«Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат... Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», - д..... Президент Украины Владимирсчитает, что с Российской Федерацией относительно Крыма необходимо вести при участии Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил в интервью СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа.«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», - отметил он.По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря 2019 года.«Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат... Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», - д..... Читать новость...

Зеленский предлагает уменьшение концентрации сельхозземли в ...

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает в рамках открытия рынка земли предусмотреть возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более чем 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. До комитета дошла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – отметил он.

Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап до полноценного запуска рынка.

«Мораторий можно будет снять только после принятия и..... Президент Украины Владимирв рамках открытия рынка земли предусмотреть возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. Об этом сообщает его пресс-служба.«Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более чем 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. До комитета дошла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – отметил он.Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап до полноценного запуска рынка.«Мораторий можно будет снять только после принятия и..... Читать новость...

Зеленский предлагает провести люстрацию топ-чиновников време...

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает усилить люстрацию. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю – это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые – на самом деле все они одной масти. Им всем фиолетово!», – сказал он.

Люстрация коснется лиц, которые были при власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В частности, речь идет о президенте, депутатах Верховной Рады, членах Кабинета минис..... Президент Украины Владимирусилить люстрацию. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Facebook.«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю – это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые – на самом деле все они одной масти. Им всем фиолетово!», – сказал он.Люстрация коснется лиц, которые были при власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В частности, речь идет о президенте, депутатах Верховной Рады, членах Кабинета минис..... Читать новость...

Зеленский предлагает привязать зарплату высокопоставленных ч...

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

В ходе совещания в Офисе Президента при участии представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Главе государства, что во исполнение задания от Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти ..... Президент Украины Владимирподдержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.В ходе совещания в Офисе Президента при участии представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Главе государства, что во исполнение задания от Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти ..... Читать новость...