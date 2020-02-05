Новость Трамп заявил о желании положить конец войнам на Ближнем Востоке Добавлено: 2020-02-05 09:29:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Соединенные Штаты Америки работают над тем, чтобы завершить самую продолжительную войну в истории страны и вернуть американских военных домой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы работаем над тем, чтобы положить конец американским войнам на Ближнем Востоке. В Афганистане решимость и доблесть наших бойцов позволили нам добиться огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры. (...) Мы работаем над тем, чтобы, наконец, закончить самую долгую войну в Америке и вернуть наши войска домой!», - отметил он.

В октябре 2019 года сообщалось, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готовит план ускоренного вывода всех войск из Афганистана на тот случай, если президент Дональд Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ.

Напомним, исполняющий на то время обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что любой вывод американских военных из Афганистана будет осуществляться в координации с союзниками по Североатлантическому Альянсу.

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