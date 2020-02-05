Новость В Украине будет создано Министерство по вопросам оккупированных территорий Добавлено: 2020-02-05 10:23:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в соответствии с заданием президента Владимира Зеленского было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

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«Мы должны определиться, торгуем ли мы с ними или нет», - подчеркнул он.

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