Новость Зеленский предлагает привязать зарплату высокопоставленных чиновников к средней заработной плате в стране Добавлено: 2020-02-05 11:00:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

В ходе совещания в Офисе Президента при участии представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Главе государства, что во исполнение задания от Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад», – сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров станет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то увеличивается у всех, а если уменьшается, то и у высокопоставленных чиновников тоже», – отметил Владимир Зеленский.

Также Премьер-министр проинформировал Президента о том, что правительство приняло решение обратиться к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. «Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение», – сообщил Алексей Гончарук.

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А.Вилкул поручил прекратить любые платежи, кроме платежей по заработной плате.

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