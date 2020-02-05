Новость Дубилет ответил на обвинения в фальсификации переписи населения Добавлено: 2020-02-05 11:33:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал фейком заявление «Украинского центра общественных данных» о том, что электронная перепись населения является сфальсифицированной.

«Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии», - говорится в сообщении в Facebook.

Дубилет подчеркнул, что публикация УЦОД - фейк и вброс.

«Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию», - добавил министр.

Напомним, по мнению УЦОД, информация в переписи населения Дубилета получена путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%).

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