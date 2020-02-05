Новость Против Сытника открыто уголовное дело Добавлено: 2020-02-05 12:22:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Это правда, такое уголовное производство открыто», - заявил источник в ГБР.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского.

Расследование начато 4 февраля.

Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

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Органы Генеральной прокуратуры возбудили уголовное производство в отношении должностных лиц «Укртранснефти». Как сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, уголовное производство было возбуждено по фактам нарушений закона при процессе выкачивания технической нефти из системы трубопроводов «Укртранснефти». Слова Яремы приводит «Украинская правда».

«Уголовное производство было открыто по факту злоупотребления властью должностными лицами «Укртранснефти», - прокомментировал ситуацию Виталий Ярема. По словам генерального прокурора, речь идет о «несоблюдении тендерных процедур».

Кроме этого Виталий Ярема уточнил, что пр..... Органы Генеральной прокуратуры возбудилипроизводство в отношении должностных лиц «Укртранснефти». Как сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема,производство было возбуждено по фактам нарушений закона при процессе выкачивания технической нефти из системы трубопроводов «Укртранснефти». Слова Яремы приводит «Украинская правда».«Уголовное производство былопо факту злоупотребления властью должностными лицами «Укртранснефти», - прокомментировал ситуацию Виталий Ярема. По словам генерального прокурора, речь идет о «несоблюдении тендерных процедур».Кроме этого Виталий Ярема уточнил, что пр..... Читать новость...

В США открыто уголовное дело против актера Чарли Шина...



Полиция Лос-Анджелеса открыла уголовное дело против известного голливудского актера Чарли Шина. При этом, несмотря на то, что причины открытия дела не разглашаются, ходят слухи, что расследование как-то связано с обвинениями в адрес актера со стороны его бывшей невесты – порноактрисы Скоттин Росс.

Один из американских таблоидов, к слову, утверждает, что в их распоряжении имеется аудиозапись, на которой Чарли Шин якобы угрожает Росс.

Следует заметить, что Скоттин Росс подала в суд на Чарли Шина еще в декабре прошлого года, обвинив актера в угрозах физического насилия, побоях и причинах своего эмоционального расстройства.

Читайте: Чарли Шин намерен отсудить ..... Полиция Лос-Анджелеса открылапротив известного голливудского актера Чарли Шина. При этом, несмотря на то, что причины открытия дела не разглашаются, ходят слухи, что расследование как-то связано с обвинениями в адрес актера со стороны его бывшей невесты – порноактрисы Скоттин Росс.Один из американских таблоидов, к слову, утверждает, что в их распоряжении имеется аудиозапись, на которой Чарли Шин якобы угрожает Росс.Следует заметить, что Скоттин Росс подала в суд на Чарли Шина еще в декабре прошлого года, обвинив актера в угрозах физического насилия, побоях и причинах своего эмоционального расстройства.Читайте: Чарли Шин намерен отсудить ..... Читать новость...

САП открыла дело против Сытника...

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Сытник заблаговременно предупредил министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении, о проведении обыска по месту его жительства.

ЧИТАЙТЕ: Омеляна отпустили на поруки

В САП подчеркивают, что главой НАБУ последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интереса..... Специализированная антикоррупционная прокуратура открылапроизводство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что Сытник заблаговременно предупредил министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении, о проведении обыска по месту его жительства.ЧИТАЙТЕ: Омеляна отпустили на порукиВ САП подчеркивают, что главой НАБУ последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интереса..... Читать новость...

По факту нарушений на выборах президента Украины открыто 61 ...

Министерство внутренних дел сообщает, что по факту нарушений на выборах президента Украины Национальная полиция открыла 61 уголовное дело. Об этом сообщают «Украинские новости».

По состоянию на 12:00 1 апреля, в полицию поступило 2605 сообщений о событиях и правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Уголовные дела касаются фальсификации избирательных документов (31), нарушения тайны голосования (12), препятствования осуществлению избирательного права (6), террористического акта (4), заведомо ложного сообщения о минировании (4).

В то же время, по информации ЦИК, серьезных нарушений во время выборов не было.

Напомним, Центр..... Министерство внутренних дел сообщает, что по факту нарушений на выборах президента Украины Национальная полиция открыла 61. Об этом сообщают «Украинские новости».По состоянию на 12:00 1 апреля, в полицию поступило 2605 сообщений о событиях и правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства.Уголовные дела касаются фальсификации избирательных документов (31), нарушения тайны голосования (12), препятствования осуществлению избирательного права (6), террористического акта (4), заведомо ложного сообщения о минировании (4).В то же время, по информации ЦИК, серьезных нарушений во время выборов не было.Напомним, Центр..... Читать новость...

Против главы НАБУ Сытника завели дело из-за коррупции в обор...

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником (на фото) информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава САП Назар Холодницкий.

«Это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что Сытник знал», - отметил он.

Холодницкий подчеркнул, что НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в «Укроборонпроме». В частности, в них указано о получении взяток сотрудниками бюро.

Ранее сообщалось, что НАБУ отстранило двух детективов, имена которых б..... Специализированная антикоррупционная прокуратура открылапроизводство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником (на фото) информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава САП Назар Холодницкий.«Это моя догадка, которая должна быть проверена ГБР. Я считаю, что Сытник знал», - отметил он.Холодницкий подчеркнул, что НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в «Укроборонпроме». В частности, в них указано о получении взяток сотрудниками бюро.Ранее сообщалось, что НАБУ отстранило двух детективов, имена которых б..... Читать новость...

В отношении бывшего начальника управления прокуратуры В.Бага...

Следственным отделом прокуратуры города Киева по обращению народных депутатов Украины начато уголовное производство в отношении бывшего начальника управления прокуратуры Киева Виталия Баганца по факту совершения им «особо тяжкого преступления».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В депутатском обращении, в частности, приведены факты противоправной деятельности Баганца. Так, по данным депутатов, занимая должность начальника управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве в прокуратуре Киева с 27 марта 2014 года по 7 ноября 2014 года, Баганец неоднократно отдавал подчиненным прокурорам незаконные указания по блокированию расследования уго..... Следственным отм прокуратуры города Киева по обращению народных депутатов Украины начатопроизводство в отношении бывшего начальника управления прокуратуры Киева Виталия Баганца по факту совершения им «особо тяжкого преступления».Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.В депутатском обращении, в частности, приведены факты противоправной деятельности Баганца. Так, по данным депутатов, занимая должность начальника управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве в прокуратуре Киева с 27 марта 2014 года по 7 ноября 2014 года, Баганец неоднократно отдавал подчиненным прокурорам незаконные указания по блокированию расследования уго..... Читать новость...

По факту поездки некоторых украинских народных депутатов в Г...

Главное следственное управления министерства внутренних дел открыло уголовное производство по факту участия народных депутатов Украины в заседании Государственной думы Российской Федерации по статье «посягательство на территориальную целостность Украины». Об этом во время брифинга в Киеве в четверг, 25 сентября 2014 года, сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк, передают украинские СМИ.

«По факту участия народных депутатов Украины в заседании Государственной думы России Главным следственным управлением МВД было открыто уголовное производство», - заявил советник министра.

Зорян Шкиряк отметил, что производство было открыто по части 2 статьи 110 Уголовного кодек..... Главное следственное управления министерства внутренних дел открылопроизводство по факту участия народных депутатов Украины в заседании Государственной думы Российской Федерации по статье «посягательство на территориальную целостность Украины». Об этом во время брифинга в Киеве в четверг, 25 сентября 2014 года, сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк, передают украинские СМИ.«По факту участия народных депутатов Украины в заседании Государственной думы России Главным следственным управлением МВД былопроизводство», - заявил советник министра.Зорян Шкиряк отметил, что производство былопо части 2 статьи 110 Уголовного кодек..... Читать новость...

Против Охлобыстина открыто уголовное производство ...



Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Ивана Охлобыстина. Напомним, что недавно стало известно, что он получил паспорт непризнанной террористической республики ДНР. При этом Иван Охлобыстин лично обратился к «глава» непризнанной ДНР Александру Захарченко с просьбой получить «паспорт ДНР».

ЧИТАЙТЕ: Охлобыстин получил «паспорт ДНР»

«После публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радостного приветствия "русской весны" в Украине, а также высказываний в поддержку деятел..... Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что Служба безопасности Украины открылапроизводство в отношении российского актера Ивана Охлобыстина. Напомним, что недавно стало известно, что он получил паспорт непризнанной террористической республики ДНР. При этом Иван Охлобыстин лично обратился к «глава» непризнанной ДНР Александру Захарченко с просьбой получить «паспорт ДНР».ЧИТАЙТЕ: Охлобыстин получил «паспорт ДНР»«После публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радостного приветствия "русской весны" в Украине, а также высказываний в поддержку деятел..... Читать новость...