Новость Кабмин ограничит зарплаты министров Добавлено: 2020-02-05 13:02:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат», - написал он а Telegram.

По его словам, нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не больше, чем один оклад.

Гончарук добавил, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

«Также правительство обратится в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения», - подчеркнул премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

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«Установить, что в 2015 году месячная заработная плата членам Кабинета министров Украины, руководителям центральных органов исполнительной власти и других государственных органов (кроме органов, подразделения которых участвуют в проведении антитеррористической операции) начисляется в размере должностного оклада», - говорится в документе.

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Гриневич: Кабмин рассмотрит вопрос повышения зарплаты учител...

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