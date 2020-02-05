Новость Оформление кредита под залог ПТС Добавлено: 2020-02-05 13:25:22 Корреспондент: Алексей Свидров

Ситуации, во время которых могут срочно потребоваться деньги, возникают в жизни каждого человека, причем необязательно безработного. Даже при наличии стабильной работы могут возникнуть непредвиденные расходы. В этом случае, если у вас имеется собственный автомобиль, вы можете оформить кредит под залог ПТС, что представляет собой крайне выгодный вариант. Также всегда есть возможность оформить займ на карту Маэстро, получить который можно в считанные минуты.

Преимущества займа под залог ПТС

Все больше людей, который имеют личное авто, предпочитают выбирать кредит под залог ПТС, который также востребован, как и микрозайм. Почему так происходит? На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь такой кредит оставляет возможность и дальше пользоваться вашим транспортным средством. Машина не будет находиться на специальной парковке, как это бывает с другими кредитными программами. Далеко не каждый водитель, который регулярно пользуется автомобилем, готов остаться без средства передвижения, пусть и не на значительное время.

Выбирая же такой вариант кредитования, у вас будет возможность и дальше оставаться на машине, что крайне удобно. Получить такой займ каждый из вас имеет возможность на выгодных для себя условиях, что очень удобно. Также, перед тем как подать заявку на кредитование, рекомендуется внимательно ознакомиться с особенностями кредитной программы, которую предлагают разные учреждения.

На сегодняшний день, имеется большое разнообразие подобных финансовых учреждений, которые могут различаться по процентной ставке и другим особенностям. Если вы решите воспользоваться таким вариантом кредитования, то в первую очередь нужно сравнить условия, предлагаемые несколькими разными финансовыми учреждениями, на основании чего, у каждого из вас будет возможность подобрать наиболее выгодный для себя вариант. Стоит также понимать, что от модели и марки автомобиля также будет напрямую зависеть сумма кредита, который вам будет предоставлен на руки.

Как можно заметить, такой вариант кредитования отличается наличием большого количества преимуществ, которые смогли оценить клиенты, которые хоть раз пользовались такой услугой. Если у вас возникла потребность в срочном кредите, вы не знаете куда лучше обратиться, то кредит под залог ПТС на сегодняшний день станет отличным вариантом для большинства людей, являющихся собственниками средства транспорта.

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Оформление биометрического паспорта...



Безвизовый режим Украины с ЕС обещают не раньше сентября 2015 года, по словам экспертов, выполнение данного обещание в названные сроки очень маловероятно, и скорее всего, безвизовые путешествия по Европе для украинцев станут реальны ближе к середине 2016. Но несмотря на такие небыстрые перспективы, новые биометрические загранпаспорта будут являться обязательным условием для свободного въезда в Европу уже с 1 января 2015 года.

Как известно, в начале декабря в Киеве презентовали новые биометрические загранпаспорта для украинцев. На «Полиграфическом комбинате «Украина», где прошла презентация, заверили, что в месяц комбинат может производить около 400 тыс. бланк..... Безвизовый режим Украины с ЕС обещают не раньше сентября 2015 года, по словам экспертов, выполнение данного обещание в названные сроки очень маловероятно, и скорее всего, безвизовые путешествия по Европе для украинцев станут реальны ближе к середине 2016. Но несмотря на такие небыстрые перспективы, новые биометрические загранпаспорта будут являться обязательным условием для свободного въезда в Европу уже с 1 января 2015 года.Как известно, в начале декабря в Киеве презентовали новые биометрические загранпаспорта для украинцев. На «Полиграфическом комбинате «Украина», где прошла презентация, заверили, что в месяц комбинат может производить около 400 тыс. бланк..... Читать новость...

Кабмин повысил цены на оформление паспортов...

Кабинет министров Украины одобрил повышение цен на услуги по оформлению паспортов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года.

Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз:



Не позже чем через 20 рабочих дней - 126 гривен (сейчас 87);

Не позже чем через 10 рабочих дней - 252 гривны (сейчас 174).



Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта:



Не позже чем через 20 рабочих дней - 352 гривны (сейчас 253);

Не позже чем через 7 рабочих дней - 704 гривны (сейчас 506);

Не ..... Кабинет министров Украины одобрил повышение цен на услуги по оформлению паспортов. Об этом сообщает «РБК-Украина».Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года.(в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз:Не позже чем через 20 рабочих дней - 126 гривен (сейчас 87);Не позже чем через 10 рабочих дней - 252 гривны (сейчас 174).(в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта:Не позже чем через 20 рабочих дней - 352 гривны (сейчас 253);Не позже чем через 7 рабочих дней - 704 гривны (сейчас 506);Не ..... Читать новость...

Оформление загранпаспорта в Украине станет дешевле...



Во время брифинга в Кабинете министров председатель Государственной миграционной службы Николай Ковальчук сообщил, что, уже начиная с 1 января Государственная служба миграции начнет выдачу новых загранпаспортов. При этом он также отметил, что никаких существенных изменений в самой процедуре выдачи паспортов не предвидится. Однако некоторые изменения все же произойдут.

По словам Ковальчука, теперь все платежи при выдаче загранпаспортов будут пересмотрены и уменьшены.

«Цены и пошлины на оформление загранпаспорта будут частично уменьшены», - сообщил председатель Государственной миграционной службы.

Он также добавил, что стоимость оформления загранпаспор..... Во время брифинга в Кабинете министров председатель Государственной миграционной службы Николай Ковальчук сообщил, что, уже начиная с 1 января Государственная служба миграции начнет выдачу новых загранпаспортов. При этом он также отметил, что никаких существенных изменений в самой процедуре выдачи паспортов не предвидится. Однако некоторые изменения все же произойдут.По словам Ковальчука, теперь все платежи при выдаче загранпаспортов будут пересмотрены и уменьшены.«Цены и пошлины на оформление загранпаспорта будут частично уменьшены», - сообщил председатель Государственной миграционной службы.Он также добавил, что стоимость оформления загранпаспор..... Читать новость...

В Украине с 2017 года упростят оформление пенсий...

С 1 января 2017 года в Украине упростят оформление пенсий, переведя все пенсионные дела в электронную форму. Это даст возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. Еще один положительный момент – пенсионеры смогут оформить пенсию в любом уголке Украины, без привязки к месту жительства и работы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«Уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан - пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как сейчас», - отметил он.

Также, по с..... С 1 января 2017 года в Украине упростят оформление пенсий, переведя все пенсионные дела в электронную форму. Это даст возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. Еще один положительный момент – пенсионеры смогут оформить пенсию в любом уголке Украины, без привязки к месту жительства и работы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.ЧИТАЙТЕ: Кабмин заявил о готовности осовременить пенсии«Уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан - пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как сейчас», - отметил он.Также, по с..... Читать новость...

Германия отменила для украинцев сборы за оформление национал...



Германия приняла решение отменить с 1 ноября 2014 года оплату за оформление национальных долгосрочных виз с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и прочего для граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, соответствующее решение было принято в рамках мероприятий, направленных на либерализацию визового режима для граждан Украины с иностранными государствами. В МИД Украины подчеркнули, что соответствующее решение было принято исключительно для граждан Украины.

В сообщении говорится, что таким образом Германия стала уже шестым государством-членом Евросоюза, которое поддержало инициативу Украины по отмене визовых сборов за оформ..... Германия приняла решение отменить с 1 ноября 2014 года оплату за оформление национальных долгосрочных виз с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и прочего для граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.Как отмечается, соответствующее решение было принято в рамках мероприятий, направленных на либерализацию визового режима для граждан Украины с иностранными государствами. В МИД Украинычеркнули, что соответствующее решение было принято исключительно для граждан Украины.В сообщении говорится, что таким образом Германия стала уже шестым государством-членом Евросоюза, котороедержало инициативу Украины по отмене визовых сборов за оформ..... Читать новость...

Аваков рассказал о том, сколько будет стоить оформление ID-п...

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, сколько будет стоит оформление ID-паспорта для граждан Украины. По его словам, процедура обойдется украинцам в 279 грн.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно - сейчас это граждане, которым исполняется 14 и 16 лет. Другим надо заплатить административный сбор в размере 279 грн", - сообщил министр.

Аваков добавил, что местные органы власти имеют право частично или полностью освобождать определенные категории жителей от оплаты стоимости услуг. Более того, для оформления ID-паспорта гражданам не надо приносить фотографию. Снимок будут сделать бесплатно в..... Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, сколько будет стоит оформление ID-паспорта для граждан Украины. По его словам, процедура обойдется украинцам в 279 грн.Об этом он написал на своей странице в Facebook."Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно - сейчас это граждане, которым исполняется 14 и 16 лет. Другим надо заплатить административный сбор в размере 279 грн", - сообщил министр.Аваков добавил, что местные органы власти имеют право частично или полностью освобождать определенные категории жителей от оплаты стоимости услуг. Более того, для оформления ID-паспорта гражданам не надо приносить фотографию. Снимок будут сделать бесплатно в..... Читать новость...

Россия в одностороннем порядке осуществила оформление 26-го ...

Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 26-го "гумконвоя" МЧС РФ на Донбасс, а украинские пограничники лишь визуально осмотрели груз. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 26-го так называемого гуманитарного конвоя. Через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовали две колонны "гумконвоя" в составе 101 автомобиля. 49 автомобилей последовали в направлении Луганска, и 52 автомобиля последовали в направлении Донецка", - сообщил О...... Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 26-го "гумконвоя" МЧС РФ на Донбасс, а украинские пограничники лишь визуально осмотрели груз. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян."Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 26-го так называемого гуманитарного конвоя. Через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовали две колонны "гумконвоя" в составе 101 автомобиля. 49 автомобилей последовали в направлении Луганска, и 52 автомобиля последовали в направлении Донецка", - сообщил О...... Читать новость...

В Украине выросло количество запросов на оформление субсидий...

В Украине в рамках государственной кампании по предоставлению субсидий на оплату коммунальных услуг после повышения цен на энергоносители до рыночного уровня зафиксирован рост запросов на оформление субсидий, и еженедельно за субсидиями обращаются порядка 60 тыс. семей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

ЧИТАЙТЕ: Розенко: Средства на субсидии есть, но оформлять их нужно уже сейчас

При этом он подчеркнул, что в ноябре - с началом отопительного сезона - таких обращений будет значительно больше. И потому гражданам стоит заранее позаботиться об оформлении помощи.

ЧИТАЙТЕ: Рева рассказал об особенностях оформления субсидий на отопительный с..... В Украине в рамках государственной кампании по предоставлению субсидий на оплату коммунальных услуг после повышения цен на энергоносители до рыночного уровня зафиксирован рост запросов на оформление субсидий, и еженедельно за субсидиями обращаются порядка 60 тыс. семей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.ЧИТАЙТЕ: Розенко: Средства на субсидии есть, но оформлять их нужно уже сейчасПри этом ончеркнул, что в ноябре - с началом отопительного сезона - таких обращений будет значительно больше. И потому гражданам стоит заранее позаботиться об оформлении помощи.ЧИТАЙТЕ: Рева рассказал об особенностях оформления субсидий на отопительный с..... Читать новость...