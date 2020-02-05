Новость Для украинцев увеличили срок безвизового пребывания в Аргентине и Монголии Добавлено: 2020-02-05 14:28:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза», - говорится в сообщении.

Теперь украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее этот срок составлял 90 дней в течение года.

ЧИТАЙТЕ: Украинцам рассказали об изменениях в безвизовых поездках в Европу

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами.

ЧИТАЙТЕ: Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Президент Украины увеличил для граждан Турции срок безвизово...



В.Янукович увеличил для граждан Турции срок безвизового пребывания в Украине до 60 дней

Президент Украины Виктор Янукович увеличил для граждан Турции срок безвизового пребывания в Украине до 60 дней. Об этом говорится в указе от 3 ​​декабря, обнародованном на официальном сайте Президента, передает УНН.

"Указ Президента Украины № 665/2013 "Вопросы безвизового режима для граждан Турецкой Республики"

С целью развития и практической реализации принципов стратегического добрососедского партнерства между Украиной и Турецкой Республикой, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений постановляю:

1. Установить безвизовый режим въезда в Украи..... В.Янукович увеличил для граждан Турциив Украине до 60 днейПрезидент Украины Виктор Янукович увеличил для граждан Турциив Украине до 60 дней. Об этом говорится в указе от 3 ​​декабря, обнародованном на официальном сайте Президента, передает УНН."Указ Президента Украины № 665/2013 "Вопросырежима для граждан Турецкой Республики"С целью развития и практической реализации принципов стратегического добрососедского партнерства между Украиной и Турецкой Республикой, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений постановляю:1. Установить безвизовый режим въезда в Украи..... Читать новость...

В Украине увеличили срок призывной кампании...

В Украине увеличили срок призывной кампании. Об этом говорится в указе №274 президента Петра Порошенко.

Так, призыв граждан в украинскую армию будет осуществляться с октября по декабрь. Ранее призыв действовал до ноября.

Указ вступает в действие со дня опубликования.

В украинскую армию будут призваны люди в возрасте от 20 (на день отправления в воинскую часть) до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва...... В Украинепризывной кампании. Об этом говорится в указе №274 президента Петра Порошенко.Так, призыв граждан в украинскую армию будет осуществляться с октября по декабрь. Ранее призыв действовал до ноября.Указ вступает в действие со дня опубликования.В украинскую армию будут призваны люди в возрасте от 20 (на день отправления в воинскую часть) до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва...... Читать новость...

Ассанджу продлили срок пребывания в эквадорском посольстве...

Правительство Эквадора продлевает срок предоставления политического убежища для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

«Оставаясь верными традициям защиты прав человека Эквадор принимает решение продлить срок действия своего обязательства защищать свободу и жизнь Джулиана Ассанджа», - гласит официальное заявление правительства Эквадора.

Напомним, что Ассандж скрывается от политического преследования в посольстве Эквадора в Великобритании. На территории посольства основатель WikiLeaks проживает уже более двух лет, но Ассандж готовится в ближайшее время покинуть посольство, благодаря поправкам, которые были внесены британским законодательством.

Как сообщалось ранее, скандал вок..... Правительство Эквадора продлеваетпредоставления политического убежища для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.«Оставаясь верными традициям защиты прав человека Эквадор принимает решение продлитьдействия своего обязательства защищать свободу и жизнь Джулиана Ассанджа», - гласит официальное заявление правительства Эквадора.Напомним, что Ассандж скрывается от политического преследования в посольстве Эквадора в Великобритании. На территории посольства основатель WikiLeaks проживает уже более двух лет, но Ассандж готовится в ближайшее время покинуть посольство, благодаря поправкам, которые были внесены британским законодательством.Как сообщалось ранее, скандал вок..... Читать новость...

Иностранцам, которые превысили срок законного пребывания в Р...

Россия может закрыть въезд в страну нескольким сотням тысяч иностранцев на 10 лет. Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, передает ”Эхо Москвы”.

Читайте: Россия должна заплатить цену за свою агрессию, - Яценюк

По его словам, причина запрета на въезд – нарушение иностранцами срока законного пребывания в РФ.

Читайте: Генсек НАТО назвал РФ союзником Альянса в борьбе с терроризмом, несмотря на ситуацию в Украине

Ромодановский напомнил, что в эту субботу вступают в силу новые поправки в законодательство. По данным ФМС, в России сейчас находятся почти 3 млн иностранных граждан, которые уже превысили срок законного пребывания -..... Россия может закрыть въезд в страну нескольким сотням тысяч иностранцев на 10 лет. Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, передает ”Эхо Москвы”.Читайте: Россия должна заплатить цену за свою агрессию, - ЯценюкПо его словам, причина запрета на въезд – нарушение иностранцамиа законногов РФ.Читайте: Генсек НАТО назвал РФ союзником Альянса в борьбе с терроризмом, несмотря на ситуацию в УкраинеРомодановский напомнил, что в эту субботу вступают в силу новые поправки в законодательство. По данным ФМС, в России сейчас находятся почти 3 млн иностранных граждан, которые уже превысилизаконного-..... Читать новость...

Реджеп Эрдоган увеличил срок пребывания под стражей без пред...



Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал первый указа в рамках чрезвычайного положения в стране, которое продлится три месяца.

Читайте: Турция должна уважать верховенство закона и права человека, – ЕС

Теперь в Турции могут задерживать подозреваемых в причастности к неудавшейся попытке военного переворота без предъявления обвинений на срок до 30 дней. Кроме того, Эрдоган приказал закрыть более тысячи частных школ, прекратить деятельность 1229 благотворительных обществ и фондов, 35 медицинских учреждений, 19 профсоюзов, федераций и конфедераций, а также 15 негосударственных вузов.

Читайте: Чрезвычайное положение в Турции: опубликованы рекомендации для туристо..... Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал первый указа в рамках чрезвычайного положения в стране, которое продлится три месяца.Читайте: Турция должна уважать верховенство закона и права человека, – ЕСТеперь в Турции могут задерживать подозреваемых в причастности к неудавшейся попытке военного переворота без предъявления обвинений надо 30 дней. Кроме того, Эрдоган приказал закрыть более тысячи частных школ, прекратить деятельность 1229 благотворительных обществ и фондов, 35 медицинских учреждений, 19 профсоюзов, федераций и конфедераций, а также 15 негосударственных вузов.Читайте: Чрезвычайное положение в Турции: опубликованы рекомендации для туристо..... Читать новость...

«Самомощь» предлагает увеличить срок пребывания в Украине ав...



Глава парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк выступил с предложением увеличить до 90 дней максимальный срок возможного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Читайте: МВД Украины выставило патрульные автомобили с новым дизайном на Крещатике

«Установленных в законопроекте №1393 срока в 30 дней явно недостаточно для того, чтобы владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли спокойно пользоваться своими транспортными средствами, не тратя время и деньги на топливо», - отметил он...... Глава парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк выступил с предложением увеличить до 90 дней максимальныйвозможногов Украине автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба партии.Читайте: МВД Украины выставило патрульные автомобили с новым дизайном на Крещатике«Установленных в законопроекте №1393а в 30 дней явно недостаточно для того, чтобы владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли спокойно пользоваться своими транспортными средствами, не тратя время и деньги на топливо», - отметил он...... Читать новость...

За нарушение правил пребывания задержали 8 украинцев в Польш...

В Польше за нарушение правил пребывания задержали 8 украинцев.

Работники польской пограничной службы за несколько последних дней задержали за нарушение правил пребывания восьмерых граждан Украины, которые будут вынуждены покинуть территорию Польши. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Украинцев задержали во время контроля в Еленой Гуре, Вроцлаве, Згожельце, Стараховицах и Калише.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работники польской пограничной службы за нарушение правил пребывания задержали 4,4 тыс. граждан Украины, что соответствует показателям 2012 года.

Пограничники отмечают, что самым частым нарушением, которое они выяв..... В Польше за нарушение правилзадержали 8Работники польской пограничной службы за несколько последних дней задержали за нарушение правилвосьмерых граждан Украины, которые будут вынуждены покинуть территорию Польши. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.Украинцев задержали во время контроля в Еленой Гуре, Вроцлаве, Згожельце, Стараховицах и Калише.Как сообщал УНИАН, в прошлом году работники польской пограничной службы за нарушение правилзадержали 4,4 тыс. граждан Украины, что соответствует показателям 2012 года.Пограничники отмечают, что самым частым нарушением, которое они выяв..... Читать новость...

МИД Украины снимает рекомендации для украинцев о правилах пр...



МИД снимает рекомендации для украинцев относительно правил пребывания в Иране, где зафиксирована холера

Министерство иностранных дел Украины снимает свои рекомендации для украинцев о правилах пребывания в Иране из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнис, передает корреспондент УНН.

"В связи с отсутствием в настоящее время тенденций к значительному распространению заболевания холерой в этой стране, МИД снимает свои предыдущие рекомендации относительно пребывания граждан Украины в Иране", - сказал Е.Перебейнис.

Источник: УНН..... МИД снимает рекомендации дляотносительно правилв Иране, где зафиксирована холераМинистерство иностранных дел Украины снимает свои рекомендации дляо правилахв Иране из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнис, передает корреспондент УНН."В связи с отсутствием в настоящее время тенденций к значительному распространению заболевания холерой в этой стране, МИД снимает свои предыдущие рекомендации относительнограждан Украины в Иране", - сказал Е.Перебейнис.Источник: УНН..... Читать новость...