Новость Выбор строительных материалов онлайн Добавлено: 2020-02-05 15:03:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Начиная любые строительные работы, в первую очередь необходимо побеспокоиться о том, чтобы выбрать качественные строительные материалы и сопутствующую продукцию. Сегодня в продаже имеется большое количество таких товаров, многие компании предлагают продукцию по выгодным ценам, однако как выбрать действительно качественный вариант? В этом случае отличным решением будет интернет магазин по ссылке fortisstroy.com.ua, который готов предложить своим покупателям большое количество разнообразных товаров, по самым выгодным ценам.

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Правительство планирует в 2014 году уменьшить долю импортных...



Правительство планирует увеличить долю украинских стройматериалов в строительстве - А.Вилкул.

Правительство планирует в следующем году уменьшить долю импортных строительных материалов и довести процент использования стройматериалов отечественного производителя до 85% - об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул во время коллегии в Минрегионстрое, передает корреспондент УНН.

"Задача на следующий год - чтобы не менее 85% строительных материалов отечественного производителя использовалось при строительных работах", - отметил А.Вилкул.

По словам А.Вилкула, если в начале 2010 года строители использовали 50% материалов украинского производства, то в 2013 - 80%.

Ис..... Правительство планирует увеличить долю украинских стройв строительстве - А.Вилкул.Правительство планирует в следующем году уменьшить долю импортныхи довести процент использования стройотечественного производителя до 85% - об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул во время коллегии в Минрегионстрое, передает корреспондент УНН."Задача на следующий год - чтобы не менее 85%отечественного производителя использовалось приработах", - отметил А.Вилкул.По словам А.Вилкула, если в начале 2010 года строители использовали 50%украинского производства, то в 2013 - 80%.Ис..... Читать новость...

Выбор горнолыжной маски онлайн...

Современная горнолыжная маска представляет собой не просто аксессуар, который вы возьмете с собой, решив отправиться в горы кататься на лыжах. Она представляет собой одну из важных составляющих экипировки, как раз с использованием данной маски можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз от плохого действия ультрафиолетовых излучений, залетания мелких частичек льда, камушков, пылинок и снега.

Лыжная маска также будет незаменимой и в случае внезапного падения. Именно с ее использованием можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз, предупреждая вероятность серьезного травмирования. Если вы решите купить маску для горнолыжного отдыха, то подобрать необходимый вариант стало возможным на сайт..... Современная горнолыжная маска представляет собой не просто аксессуар, который вы возьмете с собой, решив отправиться в горы кататься на лыжах. Она представляет собой одну из важных составляющих экипировки, как раз с использованием данной маски можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз от плохого действия ультрафиолетовых излучений, залетания мелких частичек льда, камушков, пылинок и снега.Лыжная маска также будет незаменимой и в случае внезапного падения. Именно с ее использованием можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз, предупреждая вероятность серьезного травмирования. Если вы решите купить маску для горнолыжного отдыха, то подобрать необходимый вариант стало возможным на сайт..... Читать новость...

ГПУ пикетируют представители строительных фирм...

Напротив Генеральной прокуратуры Украины собрались несколько десятков представителей строительных фирм с требованием вернуть им задолженность по зарплате, передает корреспондент УНН.

Активисты требуют вернуть им задолженность по зарплате за выполненные строительные работы. "Мы построили 13-этажное здание прокуратуры. До 300 человек так и не получили зарплату. Задолженность только по заработным платам составляет около 10 млн гривен, если добавить расходы на материалы, то это будет в два раза больше", - рассказал координатор акции Олег Ворона.

Активисты держат плакаты с надписями: "Новое здание ГПУ - совместная афера ЗАК "Укратомэнергострой" и руков..... Напротив Генеральной прокуратуры Украины собрались несколько десятков представителейфирм с требованием вернуть им задолженность по зарплате, передает корреспондент УНН.Активисты требуют вернуть им задолженность по зарплате за выполненные строительные работы. "Мы построили 13-этажное здание прокуратуры. До 300 человек так и не получили зарплату. Задолженность только по заработным платам составляет около 10 млн гривен, если добавить расходы на материалы, то это будет в два раза больше", - рассказал координатор акции Олег Ворона.Активисты держат плакаты с надписями: "Новое здание ГПУ - совместная афера ЗАК "Укратомэнергострой" и руков..... Читать новость...

В Украине сокращаются объемы строительных работ...



Государственная служба статистики сообщила, что в Украине сокращаются объемы строительных работ. В период с января по ноябрь показатель сократился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же, в этом году строительные работы были выполнены на сумму 54,7 миллиарда гривен.

Также в ведомстве напомнили, что в период с января по ноябрь прошлого года объем строительных работ по сравнению с 2010 годом вырос – на 12,7%.

В этом году рост объемов строительных работ зафиксирован лишь в сфере подготовки строительных участков – на 5,9%. В сфере строительства зданий и сооружений зафиксирован спад на 14,8%, в сфере завершения строительства &ndash..... Государственная служба статистики сообщила, что в Украине сокращаются объемыработ. В период с января по ноябрь показатель сократился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же, в этом году строительные работы были выполнены на сумму 54,7 миллиарда гривен.Также в ведомстве напомнили, что в период с января по ноябрь прошлого года объемработ по сравнению с 2010 годом вырос – на 12,7%.В этом году рост объемовработ зафиксирован лишь в сфере подготовкиучастков – на 5,9%. В сфере строительства зданий и сооружений зафиксирован спад на 14,8%, в сфере завершения строительства &ndash..... Читать новость...

Украиной шагает эпидемия строительных афер...



Эпидемия строительных афер продолжает свое шествие по городам Украины. В ассоциации частных инвесторов насчитали более 120 тысяч пострадавших от жилищных махинаций.

5 июня, обманутые инвесторы, которые вот уже по несколько лет не могут дождаться от застройщиков своих квартир, требовали от президента страны найти какое-нибудь законное решение проблемы долгостроев в Украине. Под проливным дождем люди ютились под зонтиками, но отступать были не намерены. Так названый «марш зонтиков» прошелся по центру столицы. В акции приняли участие инвесторы с семидесяти долгостроев.

Отметим, что обманутых инвесторов с каждым годом становится все больше, и люди попадают в &..... Эпидемияафер продолжает свое шествие по городам Украины. В ассоциации частных инвесторов насчитали более 120 тысяч пострадавших от жилищных махинаций.5 июня, обманутые инвесторы, которые вот уже по несколько лет не могут дождаться от застройщиков своих квартир, требовали от президента страны найти какое-нибудь законное решение проблемы долгостроев в Украине. Под проливным дождем люди ютились под зонтиками, но отступать были не намерены. Так названый «марш зонтиков» прошелся по центру столицы. В акции приняли участие инвесторы с семидесяти долгостроев.Отметим, что обманутых инвесторов с каждым годом становится все больше, и люди попадают в &..... Читать новость...

Для завершения строительных работ на шахте им. Бажанова необ...



В 2013 году на реконструкцию шахты им. Бажанова потратили 66 миллионов гривен.

На шахте им В.Бажанова, которая входит в состав Государственного предприятия "Макеевуголь", продолжается строительство копра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе предприятия.

"Строительство финансируется государством, в 2013 году было освоено более 66 миллионов гривен. В 2014 году для завершения строительных работ необходимо еще 200 миллионов гривен", - сообщили в ГП "Макеевуголь".

Сейчас проходческие бригады на шахте работают над проведения горных выработок для будущей добычи угля.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, шахта им. Бажано..... В 2013 году на реконструкцию шахты им. Бажанова потратили 66 миллионов гривен.На шахте им В.Бажанова, которая входит в состав Государственного предприятия "Макеевуголь", продолжается строительство копра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе предприятия."Строительство финансируется государством, в 2013 году было освоено более 66 миллионов гривен. В 2014 году для завершенияработ необходимо еще 200 миллионов гривен", - сообщили в ГП "Макеевуголь".Сейчас проходческие бригады на шахте работают над проведения горных выработок для будущей добычи угля.По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, шахта им. Бажано..... Читать новость...

На строительных площадках Министерства обороны РФ установят ...



Сегодня стало известно, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал распоряжение оборудовать все стройплощадки ведомства веб-камерами. Распоряжение министра обороны начали выполнять, некоторые из объектов МО уже начали оборудовать камерами. Изображения с этих объектов будут передаваться на мониторы, которые установлены в кабинетах руководителей Минобороны.

Данную информацию прокомментировали и пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации: «В ближайшее время новой системой мониторинга будет оборудовано свыше 500 объектов специального и, прежде всего, жилищного назначения. Всего на строительные площадки установят около двух тысяч веб-камер, изображение с ко..... Сегодня стало известно, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал распоряжение оборудовать все стройплощадки ведомства веб-камерами. Распоряжение министра обороны начали выполнять, некоторые из объектов МО уже начали оборудовать камерами. Изображения с этих объектов будут передаваться на мониторы, которые установлены в кабинетах руководителей Минобороны.Данную информацию прокомментировали и пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации: «В ближайшее время новой системой мониторинга будет оборудовано свыше 500 объектов специального и, прежде всего, жилищного назначения. Всего на строительные площадки установят около двух тысяч веб-камер, изображение с ко..... Читать новость...

Объем строительных работ в Украине сократился почти на 30% в...



Государственная служба статистики сообщала, что объем строительных работ на территории Украины в марте 2013 года сократился на 28.5 % в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

Государственная служба статистики добавила, что снижение объема строительных работ наблюдается как в строительстве жилых (снижение на 14.6 %), так и нежилых (спад уровня строительства на 30.8%) строений.

Стоит отметить, что Государственная служба статистики зафиксировала спад объема строительных работ в 18 областях и в самом Киеве. Отметим, что в столице Украины спад уровня строительных работ составляет 34 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший спад уровня строительн..... Государственная служба статистики сообщала, что объемработ на территории Украины в марте 2013 года сократился на 28.5 % в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.Государственная служба статистики добавила, что снижение объемаработ наблюдается как в строительстве жилых (снижение на 14.6 %), так и нежилых (спад уровня строительства на 30.8%) строений.Стоит отметить, что Государственная служба статистики зафиксировала спад объемаработ в 18 областях и в самом Киеве. Отметим, что в столице Украины спад уровняработ составляет 34 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший спад уровня строительн..... Читать новость...