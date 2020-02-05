Новость «Укрзализныцю» временно возглавил Желько Марчек Добавлено: 2020-02-05 16:03:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров назначил Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества «Украинская железная дорога». Об этом говорится в распоряжении правительства от 5 февраля 2020 года.

С 24 июня 2016 года он был членом правления компании. До этого он был директором по персоналу ПАТ «Днепрспецсталь», директором по персоналу группы Starlightmedia и независимым членом наблюдательного совета «Укрросметалл».

Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании «Новая Почта».

ЧИТАЙТЕ: Кравцова уволили с должности главы «Укрзализныци»

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Сульшер временно возглавил «Манчестер Юнайтед»...

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назначен временно исполняющим обязанности главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

45-летний норвежец пробудет на этой должности минимум до конца сезона.

«"МЮ " в моем сердце, и я счастлив вернуться в клуб. С нетерпением жду начала работы», – отметил он.

Помогать ему будут Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран МакКенна.

В качестве тренера Сульшер успел поработать с резервом «Манчестер Юнайтед», норвежским «Молде» и «Кардифф Сити».

Напомним, вчера стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед..... Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назначенисполняющим обязанности главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.45-летний норвежец пробудет на этой должности минимум до конца сезона.«"МЮ " в моем сердце, и я счастлив вернуться в клуб. С нетерпением жду начала работы», – отметил он.Помогать ему будут Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран МакКенна.В качестве тренера Сульшер успел поработать с резервом «Манчестер Юнайтед», норвежским «Молде» и «Кардифф Сити».Напомним, вчера стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед..... Читать новость...

Николас Мадуро официально временно возглавил Венесуэлу...



В Венесуэле состоялось внеочередное заседание Национальной ассамблеи, на котором вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности главы государства. Кроме того, он временно возглавит правительство и станет верховным главнокомандующим национальных вооруженных сил.

Председатель Национальной ассамблеи Дьосдадо Кабельо зачитал 233 статью Конституции Венесуэлы, в которой сказано, что в случае смерти президента его обязанности временно переходят к вице-президенту и он обязан объявить проведение внеочередных выборов в течение 30 дней. "К сожалению, именно так и произошло, умер наш лидер Уго Чавес", — констатировал Кабельо.

По..... В Венесуэле состоялось внеочередное заседание Национальной ассамблеи, на котором вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности главы государства. Кроме того, онвозглавит правительство и станет верховным главнокомандующим национальных вооруженных сил.Председатель Национальной ассамблеи Дьосдадо Кабельо зачитал 233 статью Конституции Венесуэлы, в которой сказано, что в случае смерти президента его обязанностипереходят к вице-президенту и он обязан объявить проведение внеочередных выборов в течение 30 дней. "К сожалению, именно так и произошло, умер наш лидер Уго Чавес", — констатировал Кабельо.По..... Читать новость...

"Укрзализныцю" заподозрили в сотрудничестве с Россией...

Генеральная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) подозревает некоторых чиновников "Укрзализныци" в работе на российского агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Главной военной прокуратурой ГПУ по материалам Департамента защиты экономики Нацполиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что некоторые предприятия и должностные лица "Укрзализныци" имеют отношение к поставкам продукции предприятий, расположенных на территории оккупированной части Донба..... Генеральная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) подозревает некоторых чиновников "Укрзализныци" в работе на российского агрессора.Об этом сообщает пресс-служба ГПУ."Главной военной прокуратурой ГПУ по материалам Департамента защиты экономики Нацполиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)", - говорится в сообщении.В ГПУ отметили, что некоторые предприятия и должностные лица "Укрзализныци" имеют отношение к поставкам продукции предприятий, расположенных на территории оккупированной части Донба..... Читать новость...

«Укрзализныцю» могут передать в управление немецкому операто...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать «Укрзализныцю» на 10 лет в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG. Об этом сообщает «Укринформ».

«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», - отметил он.

По его словам, решение по железной дороге «должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к миру, к новым стандартам».

«Конечно, о деталях еще нужно договариваться. Официальные документы еще должны быть подписаны, но политическо..... Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать «Укрзализныцю» на 10 лет в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG. Об этом сообщает «Укринформ».«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», - отметил он.По его словам, решение по железной дороге «должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к миру, к новым стандартам».«Конечно, о деталях еще нужно договариваться. Официальные документы еще должны быть подписаны, но политическо..... Читать новость...

Сын Януковича возглавил ФАУ...



Народный депутат Украины от Партии регионов Виктор Янукович, сын президента Украины, возглавил международную общественную организацию – Автомобильная федерация Украины.

На официальном сайте федерации говорится, что бывший президент ФАУ Богдан Новицкий прекратил выполнение своих обязанностей в связи с уходом с должности.

«Выполнение обязанностей президента Автомобильной федерации Украины возложено на первого вице-президента федерации Януковича Виктора Викторовича», - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что известный украинский гонщик Богдан Новицкий возглавил федерацию в декабре 2011 года. Перед ним президентом ФАУ был Евгений Червоненко.

..... Народный депутат Украины от Партии регионов Виктор Янукович, сын президента Украины,международную общественную организацию – Автомобильная федерация Украины.На официальном сайте федерации говорится, что бывший президент ФАУ Богдан Новицкий прекратил выполнение своих обязанностей в связи с уходом с должности.«Выполнение обязанностей президента Автомобильной федерации Украины возложено на первого вице-президента федерации Януковича Виктора Викторовича», - говорится в сообщении.Следует напомнить, что известный украинский гонщик Богдан Новицкийфедерацию в декабре 2011 года. Перед ним президентом ФАУ был Евгений Червоненко...... Читать новость...

Анчелотти возглавил «Наполи»...

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавил «Наполи». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

На этом посту он сменил Маурицио Сарри.

Контракт Анчелотти рассчитан на два года, но может быть автоматически продлен ещё на один сезон.

«Я по-настоящему рад и польщен возможностью стать тренером команды из столь уникального города с такими невероятными болельщиками. Вперед, "Наполи"!», – заявил он.

Ранее Анчелотти тренировал сборную Италии, «Реджину», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Баварию&ra..... Итальянский тренер Карло Анчелотти«Наполи». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.На этом посту он сменил Маурицио Сарри.Контракт Анчелотти рассчитан на два года, но может быть автоматически продлен ещё на один сезон.«Я по-настоящему рад и польщен возможностью стать тренером команды из столь уникального города с такими невероятными болельщиками. Вперед, "Наполи"!», – заявил он.Ранее Анчелотти тренировал сборную Италии, «Реджину», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Баварию&ra..... Читать новость...

Манчини возглавил «Зенит»...

Известный итальянский наставник Роберто Манчини возглавил «Зенит».

Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, что прошлым тренером российского клуба был румынский специалист Мирчу Луческу, который 28 мая был отправлен в отставку.

Соглашение Манчини с "Зенитом" рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», - написано на сайте клуба.

ЧИТАЙТЕ: Сергей Ребров покидает «Динамо»..... Известный итальянский наставник Роберто Манчини«Зенит».Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.Напомним, что прошлым тренером российского клуба был румынский специалист Мирчу Луческу, который 28 мая был отправлен в отставку.Соглашение Манчини с "Зенитом" рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», - написано на сайте клуба.ЧИТАЙТЕ: Сергей Ребров покидает «Динамо»..... Читать новость...

Анчелотти возглавил «Эвертон»...

Английский «Эвертон» объявил о назначении главным тренером команды 60-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три чемпионских титула в четырех разных странах и Лигу чемпионов теперь главный тренер Эвертона», - говорится в сообщении пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года.

ЧИТАЙТЕ: Лондонский «Арсенал» возглавил Артета

Ранее руководство итальянского «Наполи» сразу после крупной победы над «Генком» в групповом этапе Лиги чемпионов приняло решение расстаться с Анчелотти...... Английский «Эвертон» объявил о назначении главным тренером команды 60-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти.«Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три чемпионских титула в четырех разных странах и Лигу чемпионов теперь главный тренер Эвертона», - говорится в сообщении пресс-служба клуба.Контракт рассчитан до 2024 года.ЧИТАЙТЕ: Лондонский «Арсенал»АртетаРанее руководство итальянского «Наполи» сразу после крупной победы над «Генком» в групповом этапе Лиги чемпионов приняло решение расстаться с Анчелотти...... Читать новость...