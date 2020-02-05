Новость В Украине начали выдавать ID-карты с электронной подписью Добавлено: 2020-02-05 16:34:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Владимир Зеленский воспользовался бесплатной услугой по внесению квалифицированной электронной подписи (КЭП) на чип ID-карты гражданина Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава государства посетил районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в г. Киеве и Киевской области, где руководство Министерства внутренних дел и ГМС представило Президенту возможности по оформлению и использованию ID-карты с квалифицированной электронной подписью.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что в целом государство уже выдало 4,4 млн ID-карт. С сегодняшнего дня их владельцы могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на чип ID-карты.

«Вы можете, не выходя из дома или офиса, использовать электронные сервисы. Среди прочего – открывать бизнес», – отметил Максим Соколюк.

В Оболонском отделе миграционной службы Владимир Зеленский прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку.

Также работники миграционной службы внесли в документ квалифицированную электронную подпись.

«Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись», – заявил Президент после оформления ID-карты с КЭП.

Глава государства уточнил, что и услуга по внесению электронной подписи в паспорт гражданина Украины, и запуск приложения «Дія», презентация которого предварительно запланирована на 6 февраля, являются примерами реализации стратегии действующей власти «Государство в смартфоне».

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с преимуществами использования биометрического документа с помощью специального ридера (портативного компьютера), чтобы удаленно получить доступ к Электронному кабинету водителя.

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