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«Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум
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|Добавлено:
|2020-02-05 17:22:41
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
«Укрзализныця», немецкая Deutsche Bahn и ее компания-подразделение по консалтингу DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки. Об этом сообщает «Экономическая правда».
«Мы понимаем, что на начальных этапах речь идет о сотрудничестве консультационного характера. Надеемся, что со временем мы сможем прийти к более глубоким формам сотрудничества», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления DB E&C управленческой и/или технической поддержки.
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Документ предусматривает три этапа сотрудничества:
- Заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев.
- Реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа, стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года.
- Поддержка от DB E&C в сфере управления.
Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB - 10 лет
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«Расставляю все точки над "і". С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание этой дорожной карты, будет происходить в этом году. Детали я озвучу тогда», - отметил он.
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и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам», - говорится в сообщении.
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Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.
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