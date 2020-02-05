Новость «Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум Добавлено: 2020-02-05 17:22:41 Корреспондент: Алексей Свидров

«Укрзализныця», немецкая Deutsche Bahn и ее компания-подразделение по консалтингу DB Engineering & Consulting подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Мы понимаем, что на начальных этапах речь идет о сотрудничестве консультационного характера. Надеемся, что со временем мы сможем прийти к более глубоким формам сотрудничества», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления DB E&C управленческой и/или технической поддержки.

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Документ предусматривает три этапа сотрудничества:

Заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев. Реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа, стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года. Поддержка от DB E&C в сфере управления.

Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB - 10 лет

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