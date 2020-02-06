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|Новость
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В СБУ рассказали об обысках на «1+1»
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|Добавлено:
|2020-02-06 11:32:15
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением.
«Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства», - цитирует его слова пресс-служба СБУ.
Вчера, 5 февраля, силовики пришли с обыском в здание телеканала «1+1», а также в квартиры журналистов программы «Секретные материалы».
В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала, а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.
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НАБУ на своей странице в Facebook рассказало об обысках
в Национальном банке Украины.
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«Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов», – говорится в сообщении.
В НАБУ добавили, что совместно с Департаментом защиты экономики..... Читать новость...
Луценко рассказал об обысках в АМКУ...
У следствия нет оснований для вручения подозрений и задержания руководства Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им (руководству АМКУ — ред.) подозрений, а тем более задержания”, — сказал Ю.Луценко.
Он напомнил, что задержание за коррупционные действия — это функция исключительно НАБУ.
Как сообщалось ранее, 31 марта в Антимонопольном комитете начались обыски с участием ГПУ.
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в Антимонопольном комитете..... Читать новость...
Портнов заявил об обысках из-за дел Порошенко...
Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что сегодня, 12 сентября 2019 года, проходят обыски по уголовным делам, связанным с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», - написал он в Telegram-канале.
Кроме этого, в аэропорту «Киев» («Жуляны») продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мал..... Читать новость...
ВР хочет запретить изымать компьютеры при обысках в компания...
Верховная Рада намерена запретить изъятие компьютеров и серверов при обысках
в компаниях. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №3719 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении», который нардепы поддержали в первом чтении 287 голосами 8 сентября. После этого документ был направлен на второе чтение с сокращенной процедурой подготовки.
Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс предлагается:
запретить временное изъятие электронных информационных систем. Следователи должны будут осуществлять копирование инфор..... Читать новость...
В «Вестях» рассказали о ходе обыска...
Сотрудница холдинга «Вести» Ольга Семченко сообщила на своей странице в Facebook, что сотрудников редакции все еще не выпускают.
«Наших людей всех собрали в большой переговорке (чел 30). Выпускают в туалет и попить», – написала она.
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Также, по ее словам, сотрудники ГПУ проверяют в телефонах списки контактов и мессенджера.
«Тех, кто не даёт – забирают. Ребят радиоведущих отпустили на эфир, но сидят над ними. Выпустили одну нашу беременную девочку. Фух», – добавила она.
Ранее в ГПУ заявили, что журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фиг..... Читать новость...
В СБУ рассказали о блокировке оператора "Интертелеком"...
Службе безопасности Украины удалось перекрыть несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который, по предварительным данным, контролировался спецслужбами РФ.
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Как сообщает пресс-служба СБУ
, украинское предприятие телекомуслуг "Интертелеком" передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму.
"Трафик с полуострова поступал на техническую площадку компании на территории Украины, через которую обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавск..... Читать новость...
В МВД рассказали об угоне в Горловке 17 автомобилей...
Правоохранители сообщили, что неизвестные с оружием в руках из автосалона Горловки угнали 17 автомобилей. Об этом рассказали
в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
"Неизвестные мужчины в камуфляжной форме и масках зашли на территорию одного из автосалонов. Угрожая оружием работникам автосалона, они завладели 17 автомобилями и поехали в неизвестном направлении", – говорится в сообщении правоохранительных органов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в МВД также сообщили, что на блокпосту в Станично-Луганском районе около ста неизвестных вооруженных людей..... Читать новость...
В МВФ рассказали о ходе переговоров с Украиной...
В Международном валютном фонде рассказали
о том, как проходят переговоры с Украиной.
По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, на сегодняшний день у сторон нет разногласий.
"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулированы", - сказала Лагард.
Она отметила, что на сегодняшний день МВФ осталось "уточнить лишь несколько моментов" с украинской властью.
Ранее сообщалось, что МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.
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В «Укртрансбезопасности» рассказали о проверках перевозчиков...
21 и 22 июля «Укртрансбезопасность» совместно с Национальной полицией Украины проверила украинских перевозчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.
«Учитывая особую значимость вопроса, 22 июля, кроме сотрудников, привлеченных к реализации мероприятий контроля за соблюдением водителями габаритно-весовых параметров, на дороги вышли 58 инспекторов "Укртрансбезопасности" и столько же инспекторов Нацполиции для осуществления мероприятий контроля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки», – говорится в сообщении.
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В МВФ рассказали о перспективах украинской экономики...
Специалисты из Международного валютного фонда прогнозируют для Украины падение реального ВВП на 5%. Также в МВФ говорят о временном росте инфляции и значительном увеличении государственного долга Украины по итогам 2014 года. Несмотря на это, в среднесрочной перспективе национальная экономика Украины постепенно будет расти. Об этом сообщается в документе, который был обнародован Фондом по итогам заседания исполнительного совета.
«В текущей непростой обстановке реальный ВВП Украины, как ожидается, в 2014 году сократится на 5% на фоне низкого доверия потребителя и слабого инвестора», - заявили в МВФ.
По прогнозам, временный скачок инфляции в Украине станет «ответом» ..... Читать новость...