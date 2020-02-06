Новость В СБУ рассказали об обысках на «1+1» Добавлено: 2020-02-06 11:32:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением.

«Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства», - цитирует его слова пресс-служба СБУ.

Вчера, 5 февраля, силовики пришли с обыском в здание телеканала «1+1», а также в квартиры журналистов программы «Секретные материалы».

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала, а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

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В НАБУ рассказали об обысках в НБУ...

НАБУ на своей странице в Facebook рассказало об обысках в Национальном банке Украины.

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«Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов», – говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что совместно с Департаментом защиты экономики..... НАБУ на своей странице в Facebook рассказало обв Национальном банке Украины.ЧИТАЙТЕ: В НБУ проходят обыски, – САП«Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов», – говорится в сообщении.В НАБУ добавили, что совместно с Департаментом защиты экономики..... Читать новость...

Луценко рассказал об обысках в АМКУ...

У следствия нет оснований для вручения подозрений и задержания руководства Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им (руководству АМКУ — ред.) подозрений, а тем более задержания”, — сказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что задержание за коррупционные действия — это функция исключительно НАБУ.

Как сообщалось ранее, 31 марта в Антимонопольном комитете начались обыски с участием ГПУ.

ЧИТАЙТЕ: Сарган сообщила об обысках в Антимонопольном комитете..... У следствия нет оснований для вручения подозрений и задержания руководства Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.“На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им (руководству АМКУ — ред.) подозрений, а тем более задержания”, — сказал Ю.Луценко.Он напомнил, что задержание за коррупционные действия — это функция исключительно НАБУ.Как сообщалось ранее, 31 марта в Антимонопольном комитете начались обыски с участием ГПУ.ЧИТАЙТЕ: Сарган сообщила обв Антимонопольном комитете..... Читать новость...

Портнов заявил об обысках из-за дел Порошенко...

Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что сегодня, 12 сентября 2019 года, проходят обыски по уголовным делам, связанным с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», - написал он в Telegram-канале.

Кроме этого, в аэропорту «Киев» («Жуляны») продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мал..... Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что сегодня, 12 сентября 2019 года, проходят обыски по уголовным делам, связанным с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», - написал он в Telegram-канале.Кроме этого, в аэропорту «Киев» («Жуляны») продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мал..... Читать новость...

ВР хочет запретить изымать компьютеры при обысках в компания...

Верховная Рада намерена запретить изъятие компьютеров и серверов при обысках в компаниях. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №3719 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении», который нардепы поддержали в первом чтении 287 голосами 8 сентября. После этого документ был направлен на второе чтение с сокращенной процедурой подготовки.

Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс предлагается:



запретить временное изъятие электронных информационных систем. Следователи должны будут осуществлять копирование инфор..... Верховная Рада намерена запретить изъятие компьютеров и серверов прив компаниях. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №3719 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении», который нардепы поддержали в первом чтении 287 голосами 8 сентября. После этого документ был направлен на второе чтение с сокращенной процедурой подготовки.Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс предлагается:запретить временное изъятие электронных информационных систем. Следователи должны будут осуществлять копирование инфор..... Читать новость...

В «Вестях» рассказали о ходе обыска...

Сотрудница холдинга «Вести» Ольга Семченко сообщила на своей странице в Facebook, что сотрудников редакции все еще не выпускают.

«Наших людей всех собрали в большой переговорке (чел 30). Выпускают в туалет и попить», – написала она.

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Также, по ее словам, сотрудники ГПУ проверяют в телефонах списки контактов и мессенджера.

«Тех, кто не даёт – забирают. Ребят радиоведущих отпустили на эфир, но сидят над ними. Выпустили одну нашу беременную девочку. Фух», – добавила она.

Ранее в ГПУ заявили, что журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фиг..... Сотрудница холдинга «Вести» Ольга Семченко сообщила на своей странице в Facebook, что сотрудников редакции все еще не выпускают.«Наших людей всех собрали в большой переговорке (чел 30). Выпускают в туалет и попить», – написала она.ЧИТАЙТЕ: В офисе издания "Вести" проходят обыскиТакже, по ее словам, сотрудники ГПУ проверяют в телефонах списки контактов и мессенджера.«Тех, кто не даёт – забирают. Ребят радиоведущих отпустили на эфир, но сидят над ними. Выпустили одну нашу беременную девочку. Фух», – добавила она.Ранее в ГПУ заявили, что журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фиг..... Читать новость...

В СБУ рассказали о блокировке оператора "Интертелеком"...

Службе безопасности Украины удалось перекрыть несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который, по предварительным данным, контролировался спецслужбами РФ.

ЧИТАЙТЕ: Обыски в «Интертелекоме»: более миллиона абонентов по всей Украине остались без интернета

Как сообщает пресс-служба СБУ, украинское предприятие телекомуслуг "Интертелеком" передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму.

"Трафик с полуострова поступал на техническую площадку компании на территории Украины, через которую обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавск..... Службе безопасности Украины удалось перекрыть несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который, по предварительным данным, контролировался спецслужбами РФ.ЧИТАЙТЕ: Обыски в «Интертелекоме»: более миллиона абонентов по всей Украине остались без интернетаКак сообщает пресс-служба, украинское предприятие телекомуслуг "Интертелеком" передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму."Трафик с полуострова поступал на техническую площадку компании на территории Украины, через которую обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавск..... Читать новость...

В МВД рассказали об угоне в Горловке 17 автомобилей...



Правоохранители сообщили, что неизвестные с оружием в руках из автосалона Горловки угнали 17 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Неизвестные мужчины в камуфляжной форме и масках зашли на территорию одного из автосалонов. Угрожая оружием работникам автосалона, они завладели 17 автомобилями и поехали в неизвестном направлении", – говорится в сообщении правоохранительных органов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в МВД также сообщили, что на блокпосту в Станично-Луганском районе около ста неизвестных вооруженных людей..... Правоохранители сообщили, что неизвестные с оружием в руках из автосалона Горловки угнали 17 автомобилей. Об этомв пресс-службе Министерства внутренних дел Украины."Неизвестные мужчины в камуфляжной форме и масках зашли на территорию одного из автосалонов. Угрожая оружием работникам автосалона, они завладели 17 автомобилями и поехали в неизвестном направлении", – говорится в сообщении правоохранительных органов.По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Ранее в МВД также сообщили, что на блокпосту в Станично-Луганском районе около ста неизвестных вооруженных людей..... Читать новость...

В МВФ рассказали о ходе переговоров с Украиной...

В Международном валютном фонде рассказали о том, как проходят переговоры с Украиной.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, на сегодняшний день у сторон нет разногласий.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулированы", - сказала Лагард.

Она отметила, что на сегодняшний день МВФ осталось "уточнить лишь несколько моментов" с украинской властью.

Ранее сообщалось, что МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.

ЧИТАЙТЕ: Транш от МВФ может поступить в конце февраля или в начале марта, - Гонтарева

..... В Международном валютном фондео том, как проходят переговоры с Украиной.По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, на сегодняшний день у сторон нет разногласий."Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулированы", - сказала Лагард.Она отметила, что на сегодняшний день МВФ осталось "уточнить лишь несколько моментов" с украинской властью.Ранее сообщалось, что МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.ЧИТАЙТЕ: Транш от МВФ может поступить в конце февраля или в начале марта, - Гонтарева..... Читать новость...

В «Укртрансбезопасности» рассказали о проверках перевозчиков...

21 и 22 июля «Укртрансбезопасность» совместно с Национальной полицией Украины проверила украинских перевозчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

«Учитывая особую значимость вопроса, 22 июля, кроме сотрудников, привлеченных к реализации мероприятий контроля за соблюдением водителями габаритно-весовых параметров, на дороги вышли 58 инспекторов "Укртрансбезопасности" и столько же инспекторов Нацполиции для осуществления мероприятий контроля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Нацполиция усилит б..... 21 и 22 июля «Укртрансбезопасность» совместно с Национальной полицией Украины проверила украинских перевозчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.«Учитывая особую значимость вопроса, 22 июля, кроме сотрудников, привлеченных к реализации мероприятий контроля за соблюдением водителями габаритно-весовых параметров, на дороги вышли 58 инспекторов "Укртрансбезопасности" и столько же инспекторов Нацполиции для осуществления мероприятий контроля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Нацполиция усилит б..... Читать новость...