Новость Зеленский презентовал приложение «Дія» Добавлено: 2020-02-06 12:24:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Государство должно быть для человека удобным и понятным сервисом, и мобильное приложение «Дія» является первым шагом на пути к этой цели, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

«Во время президентской кампании я говорил, что и я, и вся наша команда мечтает о «Государстве в смартфоне». Что мечтаю кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином страны. Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и, главное, – простым и понятным», – сказал Президент в ходе презентации проекта «Дія».

Владимир Зеленский отметил, что благодаря мобильному приложению «Дія», которое теперь доступно в Apple Store и Google Play, девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса продолжалась всего полгода.

«Украина стала третьей страной Европы, где есть что-то подобное. Поздравляю нашу страну! Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета», – отметил Президент.

По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

«С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и тому подобное», – подчеркнул он.

Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга «єМалятко». Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.

«єМалятко» объединяет до десяти государственных услуг, которые необходимы при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению непосредственно в роддоме или вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода в 11 учреждений, как это было раньше», – сообщил Владимир Зеленский.

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