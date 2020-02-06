Новость Положинский покидает группы «Тартак» и «Був'є» Добавлено: 2020-02-06 13:00:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Украинский певец Александр Положинский заявил, что больше не будет выступать с группами «Тартак» и «Був'є».

«Я решил прекратить участие в большей части своей жизни. Я решил, что не буду выступать с "Тартаком" и с "Бувье". Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депрессняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы, и мы много хорошего подарили друг другу. Уже есть как есть, решение принято и обжалованию не подлежит», - сказал он в видеообращении.

«Тартак» был основана в 1996 году в Луцке. К 2019 год группа выпустила 10 студийных альбомов.

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Умер Рэй Манзарек - один из основателей группы и клавишник ...



В Германии в понедельник на 75-м году жизни скончался один из основателей и клавишник группы The Doors Рэй Манзарек. Сообщение об этом появилось на странице коллектива в социальной сети "Фейсбук". Перед этим музыкант страдал от рака желчных протоков.

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51-летний итальянский тренер Массимилиано Аллегри покидает туринский «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Завтра, 18 мая 2019 года, должна состояться пресс-конференция, на которой будут объявлены причины данного решения.

Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году, сменив на этом посту Антонио Конте. За это время туринцы пять лет подряд становились чемпионами Италии. Также клуб выиграл четыре раза Кубок Италии и дважды – Суперкубок.

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Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть «Ювентус».

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Иксанов покидает Большой театр...



Во вторник стало известно, что гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов (фото) досрочно покидает свой пост, который бессменно занимал с 2000 года.

Напомним, в то время он сменил на посту народного артиста СССР Владимира Васильева.

В эти минуты в Большом театре идет собрание всего коллектива труппы, на котором министр культуры России Владимир Мединский объявил об уходе Анатолия Иксанова. Стало известно, что место директора займет Владимир Урин, до этого с 1995 года возглавлявший Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Владимир Урин является сооснова..... Во вторник стало известно, что гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов (фото) досрочносвой пост, который бессменно занимал с 2000 года.Напомним, в то время он сменил на посту народного артиста СССР Владимира Васильева.В эти минуты в Большом театре идет собрание всего коллектива труппы, на котором министр культуры России Владимир Мединский объявил об уходе Анатолия Иксанова. Стало известно, что место директора займет Владимир Урин, до этого с 1995 года возглавлявший Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.Анатолий Иксанов отныне будет занимать должность советника министра культуры по театральной деятельности.Владимир Урин является сооснова..... Читать новость...

Д. Булатов покидает ряды "Автомайдана" ...

Д. Булатов уходит из "Автомайдана" - Fb.

Министр молодежи и спорта Украины, бывший лидер "Автомайдана" Дмитрий Булатов заявил, что покидает движение из-за занятости на должности министра. О соответствующем решении он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

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Рабинович покидает "Оппозиционный блок"...

Народный депутат Украины Вадим Рабинович покидает «Оппозиционный блок». Радикальное решение прекратить сотрудничество с оппозиционной фракцией он принял после заседания политбюро партии «Центр», которая входит в состав «Оппозиционного блока». Члены этой партии потребовали от своего лидера покинуть фракцию, поскольку та «не проявляет себя настоящей оппозицией в парламенте».

«Об этом решении я сегодня проинформировал председателя фракции Юрия Бойко, и теперь буду искать пути "совместного расставания"», – цитирует Вадима Рабиновича его пресс-служба.

Политик уверен, что в парламенте необходимо создавать более радикальн..... Народный депутат Украины Вадим Рабинович«Оппозиционный блок». Радикальное решение прекратить сотрудничество с оппозиционной фракцией он принял после заседания политбюро партии «Центр», которая входит в состав «Оппозиционного блока». Члены этой партии потребовали от своего лидера покинуть фракцию, поскольку та «не проявляет себя настоящей оппозицией в парламенте».«Об этом решении я сегодня проинформировал председателя фракции Юрия Бойко, и теперь буду искать пути "совместного расставания"», – цитирует Вадима Рабиновича его пресс-служба.Политик уверен, что в парламенте необходимо создавать более радикальн..... Читать новость...

Наташа Королева покидает сцену...

В интернете появилась информация о том, что Наташа Королева покидает сцену.

О своем решении она сообщила на странице своего официального сайта, сказав, что «Все завершилось».

Также, она добавила, что разговор с ее зрителями получился довольно душевным и искренним. Ей конечно грустно. И потом она поблагодарила всех.

Наташа Королева когда-то сказала, что чем она старше становится, тем меньше желания что-либо делать. Она уже сбилась со счету, сколько у нее пластинок, ведь она так долго на сцене. По всей видимости, мысли об усталости уже долгое время не покидают ее.

Более того, врачи не на стороне сцены, ведь они предупредили звезду..... В интернете появилась информация о том, что Наташа Королевасцену.О своем решении она сообщила на странице своего официального сайта, сказав, что «Все завершилось».Также, она добавила, что разговор с ее зрителями получился довольно душевным и искренним. Ей конечно грустно. И потом она поблагодарила всех.Наташа Королева когда-то сказала, что чем она старше становится, тем меньше желания что-либо делать. Она уже сбилась со счету, сколько у нее пластинок, ведь она так долго на сцене. По всей видимости, мысли об усталости уже долгое время не покидают ее.Более того, врачи не на стороне сцены, ведь они предупредили звезду..... Читать новость...

Мирон Маркевич покидает ФК «Днепр»...



Эпопея с будущим ФК «Днепр» продолжается. Вчера стало известно, что клуб может прекратить свое существование, после чего главный тренер Мирон Маркевич заявил, что покидает свою должность.

«Знаю точно, что в среду на собрании объявили: клуб будет существовать, планируется даже выезд команды на тренировочный сбор за рубеж. А вот какой будет команда – это уже другой вопрос. Теперь о будущем "Днепра" придется думать не мне – я подаю в отставку. Об этом заявил накануне руководству клуба», – заявил 65-летний специалист.

По его словам, все игроки команды разъехались по другим странам и клубам.

Мирон Маркевич также расс..... Эпопея с будущим ФК «Днепр» продолжается. Вчера стало известно, что клуб может прекратить свое существование, после чего главный тренер Мирон Маркевич заявил, чтосвою должность.«Знаю точно, что в среду на собрании объявили: клуб будет существовать, планируется даже выезд команды на тренировочный сбор за рубеж. А вот какой будет команда – это уже другой вопрос. Теперь о будущем "Днепра" придется думать не мне – я подаю в отставку. Об этом заявил накануне руководству клуба», – заявил 65-летний специалист.По его словам, все игроки команды разъехались по другим странам и клубам.Мирон Маркевич также расс..... Читать новость...