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Скончался актер Кирк Дуглас

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Добавлено:2020-02-06 13:32:10
Корреспондент:Алексей Свидров

  В Соединенных Штатах Америки в возрасте 103 лет скончался голливудский актер Кирк Дуглас.

 «Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», - сообщил его сын Майкл Дуглас.

 Кирк Дуглас - актер «золотой эры» Голливуда. Он снимался в таких фильмах, как «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

 
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