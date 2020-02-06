Новость Скончался актер Кирк Дуглас Добавлено: 2020-02-06 13:32:10 Корреспондент: Алексей Свидров

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 103 лет скончался голливудский актер Кирк Дуглас.

«Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», - сообщил его сын Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас - актер «золотой эры» Голливуда. Он снимался в таких фильмах, как «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

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Скончался актер Андрей Панин...



Как стало только что известно, в Москве скончался знаменитый российский актер Андрей Панин. Об этом сообщил телеканал Lifenews.

В частности отмечается, что тело актера было обнаружено сегодня утром, 7 марта, в квартире его дома, расположенного на юго-западе Москвы. Пока что достоверно неизвестно, по какой причине умер актер. Предполагается, что это был несчастный случай. По мнению специалистов, Андрей Панин упал и ударился головой, от чего и скончался.

Следует заметить, что Андрею Панину было всего 50 лет. На его счету более 80 фильмов, в частности такие как: «Бой с тенью», «Бригада», «Сволочи», «Высоцкий. Спасибо, что живой&r..... Как стало только что известно, в Москве скончался знаменитый российскийАндрей Панин. Об этом сообщил телеканал Lifenews.В частности отмечается, что телоа было обнаружено сегодня утром, 7 марта, в квартире его дома, расположенного на юго-западе Москвы. Пока что достоверно неизвестно, по какой причине умер. Предполагается, что это был несчастный случай. По мнению специалистов, Андрей Панин упал и ударился головой, от чего и скончался.Следует заметить, что Андрею Панину было всего 50 лет. На его счету более 80 фильмов, в частности такие как: «Бой с тенью», «Бригада», «Сволочи», «Высоцкий. Спасибо, что живой&r..... Читать новость...

Скончался актер Василий Савинов...



Сегодня, 20 марта, на 52-м году жизни скончался актер театра «Сопричастность» Василий Савинов. Телезрителям он запомнился своими ролями в таких сериалах, как «Каменская», «Папины дочки», «Солдаты» и многим другим. Предположительно, причиной смерти Савинова стал обширный инфаркт.

Василий Савинов родился в 1961 году. Его первой театральной площадкой стал Академический театр драмы на Ставропольщине. В начале 2000-х актер начал свою столичную карьеру, сыграв на театральных подмостках немало значимых ролей, в том числе в спектаклях «Белая гвардия», «Таланты и поклонники», «Укрощение строптивой» и др.

По матери..... Сегодня, 20 марта, на 52-м году жизни скончалсятеатра «Сопричастность» Василий Савинов. Телезрителям он запомнился своими ролями в таких сериалах, как «Каменская», «Папины дочки», «Солдаты» и многим другим. Предположительно, причиной смерти Савинова стал обширный инфаркт.Василий Савинов родился в 1961 году. Его первой театральной площадкой стал Академический театр драмы на Ставропольщине. В начале 2000-хначал свою столичную карьеру, сыграв на театральных подмостках немало значимых ролей, в том числе в спектаклях «Белая гвардия», «Таланты и поклонники», «Укрощение строптивой» и др.По матери..... Читать новость...

Скончался актер Алексей Булдаков...

В возрасте 68 лет умер советский и российские актер театра и кино Алексей Булдаков. Об этом сообщает посольство РФ в Монголии.

«В ночь со 2 на 3 апреля 2019 года в г.Улан-Баторе на 69-м году жизни скоропостижно скончался Народный артист России Алексей Иванович Булдаков», - говорится в сообщении.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Алексей Булдаков больше всего известен по роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях.

ЧИТАЙТЕ: Названа причина смерти Кита Флинта..... В возрасте 68 лет умер советский и российскиетеатра и кино Алексей Булдаков. Об этом сообщает посольство РФ в Монголии.«В ночь со 2 на 3 апреля 2019 года в г.Улан-Баторе на 69-м году жизни скоропостижно скончался Народный артист России Алексей Иванович Булдаков», - говорится в сообщении.Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.Алексей Булдаков больше всего известен по роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях.ЧИТАЙТЕ: Названа причина смерти Кита Флинта..... Читать новость...

Скончался актер Алексей Жарков...

В России после продолжительной болезни ушел из жизни известный актер Алексей Жарков. О смерти артиста сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«5 июня на 69-ом году после продолжительной болезни ушел из жизни актер, кавалер Ордена Дружбы, Народный артист России Алексей Дмитриевич Жарков. Ушел удивительно талантливый артист, скромный, добрый человек», - говорится в сообщении.

В 2012 году Алексей Жарков перенес инсульт, после чего его разбил паралич. И хотя через некоторое время паралич ушел, в начале марта текущего года актера настиг новый приступ, справиться с которым он уже не смог.

Справка: Алексей Жарков родился в Москве. Окончил школу-студию МХАТ, после чего ра..... В России после продолжительной болезни ушел из жизни известныйАлексей Жарков. О смерти артиста сообщается на сайте Союза кинематографистов России.«5 июня на 69-ом году после продолжительной болезни ушел из жизни, кавалер Ордена Дружбы, Народный артист России Алексей Дмитриевич Жарков. Ушел удивительно талантливый артист, скромный, добрый человек», - говорится в сообщении.В 2012 году Алексей Жарков перенес инсульт, после чего его разбил паралич. И хотя через некоторое время паралич ушел, в начале марта текущего годаа настиг новый приступ, справиться с которым он уже не смог.Справка: Алексей Жарков родился в Москве. Окончил школу-студию МХАТ, после чего ра..... Читать новость...

Скончался известный британский актер Кристофер Ли...

Как сообщает издание The Telegraph, скончался известный британский актер Кристофер Ли, который известен по роли Сарумана в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Известно, что пожилой актер умер в возрасте 93 лет.

«Кристофер Ли скончался в больнице после тяжелого заболевания дыхательных путей», - комментируют ситуацию журналисты.

За свою карьеру Кристофер Ли принимал участие больше, чем в 250 фильмах, из которых 69 — фильмы ужасов. Больше всего актера запомнили в роли злодеев.

Кроме этого, однажды Кристофер Ли появился на киноэкране в образе Дракулы в одноименном фильме 1958 года. Среди других известных картин на его счету роль графа Рошфора в &l..... Как сообщает издание The Telegraph, скончался известный британскийКристофер Ли, который известен по роли Сарумана в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Известно, что пожилойумер в возрасте 93 лет.«Кристофер Ли скончался в больнице после тяжелого заболевания дыхательных путей», - комментируют ситуацию журналисты.За свою карьеру Кристофер Ли принимал участие больше, чем в 250 фильмах, из которых 69 — фильмы ужасов. Больше всегоа запомнили в роли злодеев.Кроме этого, однажды Кристофер Ли появился на киноэкране в образе Дракулы в одноименном фильме 1958 года. Среди других известных картин на его счету роль графа Рошфора в &l..... Читать новость...

Скончался голливудский актер Джек Блэк...

В США скончался голливудский актер Джек Блэк. О гибели знаменитости сообщается в Twitter группы Tenacious D, участником которой он тоже был. «С горечью заявляю, что Джек Блэк умер в возрасте 46 лет. Покойся с миром, брат», – говорится в сообщении. Причина, по которой 46-летний Джек Блэк ушел из жизни, не сообщается.

Актер Джек Блэк известен по ролям в таких фильмах, как «Отпуск по обмену», «Враг государства», «Секретные материалы», «Солдаты неудачи», «Джонни Стервятник», «Ужастики». Также он озвучил роли в мультфильмах «Кунг-Фу Панда 1-3» (По), и «Ледниковый период» (Зик). ..... В США скончался голливудскийДжек Блэк. О гибели знаменитости сообщается в Twitter группы Tenacious D, участником которой он тоже был. «С горечью заявляю, что Джек Блэк умер в возрасте 46 лет. Покойся с миром, брат», – говорится в сообщении. Причина, по которой 46-летний Джек Блэк ушел из жизни, не сообщается.Актер Джек Блэк известен по ролям в таких фильмах, как «Отпуск по обмену», «Враг государства», «Секретные материалы», «Солдаты неудачи», «Джонни Стервятник», «Ужастики». Также он озвучил роли в мультфильмах «Кунг-Фу Панда 1-3» (По), и «Ледниковый период» (Зик). ..... Читать новость...

В Великобритании скончался актер из "Игры престолов"...

В Великобритании скончался актер Питер Вон, который сыграл роль Эйемона Таргариена в сериале "Игра престолов".

Как сообщает местная пресса, Питер Вон умер на 94 году жизни.

Актер родился 4 апреля 1923 года. С 1956 года он снимался во множестве различных фильмах. В основном ему доставались персонажи второго плана.

Зрителям Питер Вон запомнится в роли мейстера Черного Замка.

Интересно, что в первой книге Эйемону 99 лет, а Питеру Вону на момент выхода в эфир первого сезона было 88 лет.

ЧИТАЙТЕ: Rolling Stone назвал лучшие сериалы 2016 года



..... В Великобритании скончалсяПитер Вон, который сыграл роль Эйемона Таргариена в сериале "Игра престолов".Как сообщает местная пресса, Питер Вон умер на 94 году жизни.Актер родился 4 апреля 1923 года. С 1956 года он снимался во множестве различных фильмах. В основном ему доставались персонажи второго плана.Зрителям Питер Вон запомнится в роли мейстера Черного Замка.Интересно, что в первой книге Эйемону 99 лет, а Питеру Вону на момент выхода в эфир первого сезона было 88 лет.ЧИТАЙТЕ: Rolling Stone назвал лучшие сериалы 2016 года..... Читать новость...

В Москве скончался актер Анатолий Кузнецов...

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов скончался в Москве 7 марта 2014 года на 84-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 9 марта, на официальном сайте Союза кинематографистов Российской Федерации «КиноСоюз».

Известность Кузнецов получил после исполнения роли красноармейца Сухова в кинокартине «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Его фильмография насчитывает почти сто работ. Впервые на экране актер появился в картине «Опасные тропы» в 1954 году, еще будучи студентом. Среди фильмов Анатолия Кузнецова – «Освобождение», «Битва за Москву», «Друг мой, Колька», «На углу, у Пат..... Советский и российский, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов скончался в Москве 7 марта 2014 года на 84-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 9 марта, на официальном сайте Союза кинематографистов Российской Федерации «КиноСоюз».Известность Кузнецов получил после исполнения роли красноармейца Сухова в кинокартине «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Его фильмография насчитывает почти сто работ. Впервые на экранепоявился в картине «Опасные тропы» в 1954 году, еще будучи студентом. Среди фильмов Анатолия Кузнецова – «Освобождение», «Битва за Москву», «Друг мой, Колька», «На углу, у Пат..... Читать новость...