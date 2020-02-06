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Скончался актер Кирк Дуглас
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|Добавлено:
|2020-02-06 13:32:10
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Соединенных Штатах Америки в возрасте 103 лет скончался голливудский актер Кирк Дуглас.
«Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», - сообщил его сын Майкл Дуглас.
Кирк Дуглас - актер «золотой эры» Голливуда. Он снимался в таких фильмах, как «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.
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