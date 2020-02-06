Новость Гончарук анонсировал ещё 50 е-услуг Добавлено: 2020-02-06 14:00:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение 2020 года украинцы получат ещё 50 электронных услуг. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году», - отметил он.

По его словам, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги.

«Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее», - добавил премьер.

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Гончарук обещает не уменьшать субсидии...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров не будет уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона.

«Субсидии уменьшены в этом году точно не будут, и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году», - отметил он в своем видеоблоге «Чашка премьера».

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