Новость Ткаченко прокомментировал обыски в «1+1» Добавлено: 2020-02-06 14:26:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает, что информация о том, что на рабочих компьютерах телеканала «1+1» были сохранены записи прослушки Премьер-министра Алексея Гончарука, не может быть поводом для СБУ проводить обыски в редакции. Об этом сообщает «Укринформ».

«Это некорректная информация - я говорил иначе. Я сказал так: даже если бы они там находились. То есть, я сказал, что даже если бы эти записи находились на компьютерах телеканала, то это не повод проводить обыски. Потому что это опасный прецедент для журналистики в целом. Так как они (Служба безопасности Украины - ред.) могли просто запрос сделать и спросить», - отметил он.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением.

Вчера, 5 февраля 2020 года, силовики пришли с обыском в здание телеканала «1+1», а также в квартиры журналистов программы «Секретные материалы».

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала, а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

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