Новость Как выбрать офисное кресло? Добавлено: 2020-02-06 15:23:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Правильно подобранная офисная мебель может обеспечить комфорт на протяжении всего дня. Такая мебель должна быть надежной, практичной и долговечной. Кроме того, желательно, чтобы она имела презентабельный внешний вид.

Многим людям, которые пользуются некачественной мебелью, знакома ситуация, когда после рабочего дня очень сильно болит поясница, спина. Поэтому не стоит жалеть денег на покупку офисного кресла. Хорошая мебель может прослужить вам ни один год. В магазине https://comfy.ua/office-chairs-and-armchairs/ вы сможете выбрать качественное офисное кресло. Здесь представлен большой выбор офисной мебели.

Как подобрать офисное кресло?

При выборе такого кресла нужно учесть несколько моментов:

Назначение. Кресло для менеджера должно являться очень комфортным и презентабельным. Оно должна иметь комфортные подлокотники с подголовником, поскольку руководителю приходится порой задерживаться на месте работы. Кресла для сотрудников должны быть удобными, поскольку сотрудникам придётся сидеть на них целый день. Материал должен являться долговечным и качественным. При этом по стоимости кресла для работников могут быть дешевле, чем кресло менеджера фирмы. Основа. Кресла для офиса бывают мобильными, а также стационарными. Первые могут легко передвигаться. Стационарные кресла подойдут для переговорных комнат, приёмных помещений. Для сотрудников лучше выбирать мобильные кресла. Спинка. Она должна иметь удобную форму, чтобы со спины была снята вся нагрузка. Обязательно должен присутствовать подголовник, иметься валик под прогибом поясницы. В усовершенствованных моделях имеется смена градуса наклона спинки, что дает возможность принять комфортное положение. Сиденье. Оно бывает жёстким, мягким и полумягким. Обратите внимание не только на жесткость кресла, но и на материал. Наполнитель. Это может быть пенополиуретан или поролон. Поролон бывает разного качества. Проверить качество очень просто. Попробуйте надавить пальцем в центр сиденья. Если кресло сильно продавливается, перед вами не самый качественный вариант.

Что еще нужно учитывать при подборе кресла?

Без проверки лучше не приобретать такую мебель. Перед покупкой желательно присесть на кресло и сделать оценку уровня комфорта, легкость изменения положения. Рычаги должны находиться в свободном доступе. Стул должен легко и бесшумно ездить по полу.

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Евромайдан. В Киеве состоится "офисное шествие" ...

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Японское противоугонное кресло...



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Как выбрать цветы в подарок?...

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Грищенко подарили «кресло режиссера»...

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко написал в своем интернет-блоге в Twitter о том, что он посетил Одесскую киностудию, где ему вручили небольшой подарок.

«В Одессе с рабочей поездкой. Утром на легендарной киностудии. Радуюсь, что она действительно возрождается. Жду интересные и значимые фильмы», - написал чиновник.

По его словам, в рамках посещения киностудии ему вручили классическое кресло с надписью «Режиссер».

«Приятный сюрприз», - отметил Константин Грищенко.

Он также сообщил, что уже даже подыскал место, где поставит это кресло – в своем кабинете.

«В политике без режиссуры никак»..... Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко написал в своем интернет-блоге в Twitter о том, что он посетил Одесскую киностудию, где ему вручили небольшой подарок.«В Одессе с рабочей поездкой. Утром на легендарной киностудии. Радуюсь, что она действительно возрождается. Жду интересные и значимые фильмы», - написал чиновник.По его словам, в рамках посещения киностудии ему вручили классическоес надписью «Режиссер».«Приятный сюрприз», - отметил Константин Грищенко.Он также сообщил, что уже даже подыскал место, где поставит это– в своем кабинете.«В политике без режиссуры никак»..... Читать новость...

Вибрирующее кресло безопасности от Cadillac...



Американская компания Cadillac, принадлежащая концерну General Motors, поведала о создании новой системы безопасности. Новая система называется Safety Alert Seat. Американцы уже поведали и том, на каких моделях эта система будет применена впервые. Этими счастливчиками оказались седаны ATS и XTS.

Система безопасности Safety Alert Seat представляет собой водительское кресло, которое вибрирует. Эта система связана с остальными системами безопасности посредством электроники, которая в свою очередь фиксирует данные с различных показателей. Если один из датчиков зафиксировал возможную опасность для автомобиля, водительское кресло начинает вибрировать. Примечательным является то, что..... Американская компания Cadillac, принадлежащая концерну General Motors, поведала о создании новой системы безопасности. Новая система называется Safety Alert Seat. Американцы уже поведали и том, на каких моделях эта система будет применена впервые. Этими счастливчиками оказались седаны ATS и XTS.Система безопасности Safety Alert Seat представляет собой водительское, которое вибрирует. Эта система связана с остальными системами безопасности посредством электроники, которая в свою очередь фиксирует данные с различных показателей. Если один из датчиков зафиксировал возможную опасность для автомобиля, водительскоеначинает вибрировать. Примечательным является то, что..... Читать новость...

КПУ будет бороться за президентское кресло...



Лидер парламентской фракции КПУ Петр Симоненко сообщил о том, что его политическая сила также будет бороться за президентское кресло в ходе выборов, которые должны состояться в 2015 году.

«КПУ будет в обязательном порядке принимать участие в президентских выборах в 2015 году», - подчеркнул лидер Компартии.

В то же время, со своим кандидатом коммунисты еще не определились. По словам Симоненко, этот вопрос будет решаться в ходе съезда партии.

Что же касается работы действующего президента Виктора Януковича, то лидер коммунистов не стал давать какие-либо оценки. Как он считает, результаты его работы покажут выборы. Впрочем, Петр Симоненко не преминул отм..... Лидер парламентской фракции КПУ Петр Симоненко сообщил о том, что его политическая сила также будет бороться за президентскоев ходе выборов, которые должны состояться в 2015 году.«КПУ будет в обязательном порядке принимать участие в президентских выборах в 2015 году», - подчеркнул лидер Компартии.В то же время, со своим кандидатом коммунисты еще не определились. По словам Симоненко, этот вопрос будет решаться в ходе съезда партии.Что же касается работы действующего президента Виктора Януковича, то лидер коммунистов не стал давать какие-либо оценки.он считает, результаты его работы покажут выборы. Впрочем, Петр Симоненко не преминул отм..... Читать новость...

Иосиф Пригожин сел в инвалидное кресло...

Супруг популярной певицы Валерии Иосиф Пригожин травмировался, играя с детьми в футбол, и теперь не может самостоятельно двигаться.

Пригожин, отдыхая во Франции, порвал икроножные мышцы на ноге и теперь вынужден сесть в инвалидное кресло. Он пожаловался, сказав, что никогда не думал, что икроножные мышцы рвутся, а уж тем более – так больно. Он сказал, что теперь вынужден провести весь отпуск на коляске и на 6 недель отказаться от беговой дорожки.

Это несчастье случилось во время игры с детьми в футбол. При чем, о самой игре Пригожин не жалеет, единственное, что он разочарован французской медициной, мол, его два часа продержали в коридоре, пока не начались проц..... Супруг популярной певицы Валерии Иосиф Пригожин травмировался, играя с детьми в футбол, и теперь не может самостоятельно двигаться.Пригожин, отдыхая во Франции, порвал икроножные мышцы на ноге и теперь вынужден сесть в инвалидное. Он пожаловался, сказав, что никогда не думал, что икроножные мышцы рвутся, а уж тем более – так больно. Он сказал, что теперь вынужден провести весь отпуск на коляске и на 6 недель отказаться от беговой дорожки.Это несчастье случилось во время игры с детьми в футбол. При чем, о самой игре Пригожин не жалеет, единственное, что он разочарован французской медициной, мол, его два часа продержали в коридоре, пока не начались проц..... Читать новость...