Новость Зверобой вручили уведомление о подозрении Добавлено: 2020-02-06 16:01:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) пришла в Государственное бюро расследований для получения уведомления о подозрении. Об этом сообщает «Укринформ».

«В любом случае меня не волнует ничего из того, что связано сегодня с моим вопросом, потому что это все для того, чтобы отвлечь внимание», - отметила она.

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Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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В рамках расследования событий 30 ноября на Майдане ни одном...



В рамках расследования событий 30 ноября пока нет подозреваемых - А.Пришко

В рамках расследования событий 30 ноября на Майдане Незалежности пока что ни одному лицу не вручили уведомление о подозрении. Об этом на брифинге в ГПУ сообщил заместитель Генпрокурора Анатолий Пришко, передает корреспондент УНН.

По его словам, нет задержанных в рамках этого уголовного производства ни со стороны участников акции, ни со стороны правоохранителей.

Он также сообщил, что над расследованием днем ​​и ночью работает группа из 20 следователей Главного следственного управления ГПУ.

"Допрошено около сотни человек", - отметил А.Пришко.

По его словам, среди допрошенных и митингую..... В рамках расследования событий 30 ноября пока нет подозреваемых - А.ПришкоВ рамках расследования событий 30 ноября на Майдане Незалежности пока что ни одному лицу не. Об этом на брифинге в ГПУ сообщил заместитель Генпрокурора Анатолий Пришко, передает корреспондент УНН.По его словам, нет задержанных в рамках этого уголовного производства ни со стороны участников акции, ни со стороны правоохранителей.Он также сообщил, что над расследованием днем ​​и ночью работает группа из 20 следователей Главного следственного управления ГПУ."Допрошено около сотни человек", - отметил А.Пришко.По его словам, среди допрошенных и митингую..... Читать новость...

Мэру Харькова вручат уведомление о подозрении, - Шокин...

Подозрение о совершении ряда преступлений следователи Генеральной прокуратуры Украины должны вручить в ближайшее время мэру Харькова Геннадию Кернесу. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью "5 каналу", передает УНН.

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Г. Кернесу инкриминируют хулиганство, незаконное лишение свободы и пытки людей. Также он добавил, что следователи уже выехали в Харьков. "Ему инкриминируются пытки, это статья - тяжкое преступление. Предусматривает от пяти до десяти лет заключения. Хулиганство, потому что он совершил преступление вместе со своими двумя телохранителями, которым уж..... Подозрение о совершении ряда преступлений следователи Генеральной прокуратуры Украины должны вручить в ближайшее время мэру Харькова Геннадию Кернесу. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью "5 каналу", передает УНН.Читайте: Кернес вновь заявил, что не считает РФ страной-агрессоромГ. Кернесу инкриминируют хулиганство, незаконное лишение свободы и пытки людей. Также он добавил, что следователи уже выехали в Харьков. "Ему инкриминируются пытки, это статья - тяжкое преступление. Предусматривает от пяти до десяти лет заключения. Хулиганство, потому что он совершил преступление вместе со своими двумя телохранителями, которым уж..... Читать новость...

Адвокаты Тимошенко отказались получать уведомление о подозре...

Защитники экс-премьера Юлии Тимошенко Андрей Кожемякин и Сергей Власенко отказались получать уведомление о подозрении их подзащитной в убийстве народного депутата Евгения Щербаня. Об этом заявил начальник главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Андрей Курысь.

«Согласно требованиям нового Уголовного процессуального кодекса следователь не обязан предупреждать адвокатов того или иного лица, которому вручается уведомление о подозрении в совершении преступления, ведь только после вручения такого документа подозреваемый имеет право на привлечение адвокатов к делу и своей защите. Но, тем не менее, следователь по делу об убийстве народного депутата Евгени..... Защитники экс-премьера Юлии Тимошенко Андрей Кожемякин и Сергей Власенко отказались получатьих подзащитной в убийстве народного депутата Евгения Щербаня. Об этом заявил начальник главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Андрей Курысь.«Согласно требованиям нового Уголовного процессуального кодекса следователь не обязан предупреждать адвокатов того или иного лица, которому вручаетсяв совершении преступления, ведь только после вручения такого документа подозреваемый имеет право на привлечение адвокатов к делу и своей защите. Но, тем не менее, следователь по делу об убийстве народного депутата Евгени..... Читать новость...

Зверобой рассказала о допросе в ГБР...

Волонтер Маруся Зверобой рассказала, о чем её спрашивали на допросе в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», - отметила она.

Зверобой подчеркнула, что делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, по..... Волонтер Марусярассказала, о чем её спрашивали на допросе в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает «Украинская правда».«Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», - отметила она.подчеркнула, что делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, по..... Читать новость...

Зверобой пришла на допрос в ГБР...

Волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою в качестве свидетеля», - сказала она.

На вопрос, приняли ли в ГБР во внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и какие негласные следственные действия были проведены), она ответила, что «приняли к сведению наши советы».

ЧИТАЙТЕ: Зверобой назвала обыски у неё политическим преследованием

Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обыскам..... Волонтер Марусяпришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Укринформ».«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою в качестве свидетеля», - сказала она.На вопрос, приняли ли в ГБР во внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и какие негласные следственные действия были проведены), она ответила, что «приняли к сведению наши советы».ЧИТАЙТЕ:назвала обыски у неё политическим преследованиемРанее следователи Государственного бюро расследований пришли с обыскам..... Читать новость...

ГБР пришло с обыском к волонтеру Марусе Зверобой...

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой. Об этом сообщил в Facebook журналист Тарас Березовец.

«Ну что, поздравляю. Турбодиктатура в действии. В доме в Калиновке у Маруси Зверобий ГБР проводит обыск. На следственных действиях присутствуют сотрудники подразделения Альфа СБУ. Следователи угрожали выломать дверь. Маруся вела трансляцию, которая прервалась. Сейчас связи с ней нет. Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского», - говорится в сообщении.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на в..... Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе. Об этом сообщил в Facebook журналист Тарас Березовец.«Ну что, поздравляю. Турбодиктатура в действии. В доме в Калиновке у Маруси Зверобий ГБР проводит обыск. На следственных действиях присутствуют сотрудники подразделения Альфа СБУ. Следователи угрожали выломать дверь. Маруся вела трансляцию, которая прервалась. Сейчас связи с ней нет. Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского», - говорится в сообщении.26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на в..... Читать новость...

Зверобой назвала обыски у неё политическим преследованием...

Волонтер Маруся Зверобой заявила, что обыски, которые прошли у нее, являются политическим преследованием.

«Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется. Я там видела подпись Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человек..... Волонтер Марусязаявила, что обыски, которые прошли у нее, являются политическим преследованием.«Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется. Я там видела подпись Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человек..... Читать новость...

Добкину вручили подозрение в ГПУ...

В Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении народному депутату Украины Михаилу Добкину. Об этом сообщил сам нардеп после того, как вышел из ГПУ, передает корреспондент УНН.

"Мне вручал (подозрение - ред.) не Генеральный прокурор, его нет, а его первый заместитель. Мне объяснили мои права, обязанности, вручили подозрение. Я его подписал", - сказал он.

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Михаил Добкин сообщил, что сейчас поедет на первый допрос.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.

Как ..... В Генеральной прокуратуре Украинынародному депутату Украины Михаилу Добкину. Об этом сообщил сам нардеп после того, как вышел из ГПУ, передает корреспондент УНН."Мне вручал (подозрение - ред.) не Генеральный прокурор, его нет, а его первый заместитель. Мне объяснили мои права, обязанности,подозрение. Я его подписал", - сказал он.ЧИТАЙТЕ: Луценко вручил сообщение о подозрениях Полякову и РозенблатуМихаил Добкин сообщил, что сейчас поедет на первый допрос.Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.Как ..... Читать новость...