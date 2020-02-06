Новость В СБУ заявили о законности обысков на телеканале «1+1» Добавлено: 2020-02-06 16:40:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала «1+1». Об этом сообщают «Украинские новости».

«Сотрудники СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства на основании решения следственного судьи», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что следственный судья признал также необходимость обыскать жилища некоторых работников канала.

В ведомстве добавили, чтоглобальных обысков на телеканале не было, а правоохранители обыскали только рабочие места отдельных журналистов.

На данный момент СБУ устанавливает причастность отдельных журналистов к делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

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Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением.

Вчера, 5 февраля 2020 года, силовики пришли с обыском в здание телеканала «1+1», а также в квартиры журналистов программы «Секретные материалы».

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала, а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

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Самозванец Аксенов начал проверки "законности приватизации о...

В Крыму начались проверки законности приватизации объектов украинскими бизнесменами.

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