Новость Управление госохраны отрицает причастность к прослушке Гончарука Добавлено: 2020-02-06 17:32:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Управление государственной охраны сотрудничает со Службой безопасности Украины отрицает причастность своих военнослужащих к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

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Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука...

В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную ..... В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министрам государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную ..... Читать новость...

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Напомним, что Алексей Пукач был приговорен 29 января Печерским районным судом к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. В свою очередь, Алексей Пукач заяви..... Народный депутат Украины Владимир Литвинобвинения экс-генерала Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. По словам Литвина, он не имеет никакого отношения к убийству журналиста, и обвинения Пукача не что иное, как бред.«А что ему еще остается, кроме того как говорить то, что ему навеивают. По сути, все необходимые свидетельства я уже предоставил. Очевидно, что следует прекратить издеваться», - заявил бывший председатель Верховной Рады Украины.Напомним, что Алексей Пукач был приговорен 29 января Печерским районным судом к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. В свою очередь, Алексей Пукач заяви..... Читать новость...

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Читайте: В Шанхае в ночной давке погибли 36 ч..... В клубе М18 прокомментировали недавние обвинения масс-медиа в свой адрес. Стоит отметить, что некоторые СМИ упомянули клуб М18 как заведение, посетители которого начали разбрасывать фальшивые купюры в толпу. Однако руководство клуба решило не комментировать недавнюю трагедию в Шанхае. Отказ от комментариев от руководства клуба получило авторитетное издание The Wall Street Journal.Читайте: Шанхайская полиция, что смертельная давка произошла из-за фальшивых долларовПо имеющимся данным, злополучные деньги с одной стороны выглядели как 100-долларовые банкноты. Впрочем, с другой стороны на таких купюрах стоял логотип шанхайского клуба.Читайте: В Шанхае в ночной давке погибли 36 ч..... Читать новость...

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"Дело Дурова" (видео):



По материалам: Dkvart..... Павел Дуров в очередной раз опроверг своюк наезду на сотрудника ДПС. По словам основателя соцсети «ВКонтакте», он не удивится, если через неделю опознают кого-нибудь ещё.Дуров в очередной раз подчеркнул, что принципиально не ездит в автомобилях. Вся история с его якобы наездом на инспектора ГИДББ - это не что иное, как «генерация новостей ни о чем, с последующими опровержениями», подчеркнул Дуров.Напомним, после того как пострадавший сотрудник ДПС опознал Павла Дурова по фотографии, в офисе социальной сети «ВКонтакте» прошли обыски. Информация об их итогах нигде не опубликована."Дело Дурова" (видео):По материалам: Dkvart..... Читать новость...

В США предъявили обвинение Джохару Царнаеву, который отрицае...



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В Ивано-Франковской области в результате пожара пострадали у...



В Ивано-Франковской области горели управление юстиции и управление образования

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Порошенко заступился за Гончарука...

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальные «записи» премьер-министра Алексея Гончарука.

«Ситуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

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В назначении Гончарука премьером заинтересован Богдан, - СМИ...

Назначение заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.

Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именно Гончарука Владимир Зеленский выдвинет в премьеры.

Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Назначение заместителя главы Офиса президента Алексеяна должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именноВладимир Зеленский выдвинет в премьеры.Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Читать новость...