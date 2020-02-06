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|Новость
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Управление госохраны отрицает причастность к прослушке Гончарука
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|Добавлено:
|2020-02-06 17:32:44
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Управление государственной охраны сотрудничает со Службой безопасности Украины отрицает причастность своих военнослужащих к прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
«Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту», - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.
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В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука
. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управление
м государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.
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По имеющимся данным, злополучные деньги с одной стороны выглядели как 100-долларовые банкноты. Впрочем, с другой стороны на таких купюрах стоял логотип шанхайского клуба.
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Напомним, после того как пострадавший сотрудник ДПС опознал Павла Дурова по фотографии, в офисе социальной сети «ВКонтакте» прошли обыски. Информация об их итогах нигде не опубликована.
"Дело Дурова" (видео):
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По его словам, в феврале в Киеве будет подписан меморандум о намерениях, а в Давосе (Швейцария) 22 января был подписан лишь предварительный меморандум.
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