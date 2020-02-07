Новость Телеканал для жителей оккупированных территорий заработает с марта Добавлено: 2020-02-07 11:03:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что новый украинский телеканал для жителей оккупированных территорий планирует выйти в эфир с 1 марта. Об этом сообщает «Укринформ».

«На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами, мы объявим конкурс на руководителя канала, и планируем выйти в эфир с 1 марта. У нас сместились сроки, мы планировали 15 февраля, но сейчас на 2 недели отстаем от того графика, который мы обещали», - отметил он.

Бородянский добавил, что сейчас формируется сетка вещания, будет утверждено в ближайшее время название канала, и вообще уже есть общий концепт канала.

«Есть все элементы, найдена студия для записи новостей... Мы находимся на финишной прямой», - добавил министр.

Напомним, что государственный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса, который создается на базе канала UA|TV, должен был начать вещание с 15 февраля 2020 года.

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