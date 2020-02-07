Новость Стоит ли иметь банковский счет за границей Добавлено: 2020-02-07 11:26:57 Корреспондент: Алексей Свидров

В настоящее время можно открыть счёт не только в банках нашей страны, но и за границей. Зарубежные банки предлагают клиентам довольно широкую линейку всевозможных банковских услуг, причём как для частных лиц, так и для физических – фирм, компаний, организаций.

Открыть счёта за границей несложно, если есть необходимые документы и немного терпения. В настоящее время закон позволяет открытие счета в иностранном банке. На официальном сайте консалтинговой компании Nexus™ можно получить всю необходимую информацию о предоставлении консультаций и оказании помощи в открытии счета за рубежом, а также воспользоваться выгодными предложениями.

Стоит ли иметь банковский счет за границей

Наличие счета за границей, безусловно, полезно и выгодно, когда:

предстоит сотрудничество с иностранными подрядчиками;

необходимо инвестировать деньги за границу;

если нужно оставаться в той или иной стране в течение длительного времени;

для регистрации собственного бизнеса или покупки компании за границей.

Счета в иностранных банках (особенно в банках за пределами ЕС) гарантируют банковскую тайну. Наличие счета за границей также может быть способом обезопасить себя от возможного государственного кризиса или дефолта, как это произошло совсем недавно.

В остальных случаях (из-за стоимости международных переводов, а также расходов на содержание иностранных счетов) необходимо все тщательно взвесить, прежде чем открыть счет в иностранном банке. Для иностранцев, особенно граждан стран, не входящих в Европейский Союз, выбор банка может быть ограничен формальными причинами, то есть необходимостью представления соответствующих документов, требуемых банком.

Размещение денежных средств на иностранных счетах

Если у вас есть законно созданный банковский счет за границей, ничто не мешает внести на него деньги. Важно, чтобы эти средства поступали из законных источников и облагались налогом в соответствии с применимыми правилами. Следует помнить, что вложение средств на иностранные счета не должно приводить к уклонению от уплаты налогов на доход, полученный от активов, находящихся там (например, налог на проценты).

Наличие счета в иностранном банке на рынке, на котором вы ведете бизнес, имеет неоспоримые преимущества. Благодаря этому переводы местным подрядчикам зачастую дешевле и быстрее (они перестают быть валютными и иностранными). Локальный счет также удобен для более сложных взаиморасчетов.

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Еврокомиссия и ЕЦБ могут создать в ЕС банковский союз ...



Европейский центральный банк (ЕЦБ) и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу видят необходимость в скорейшем создании банковского союза в рамках если не всего ЕС, то хотя бы еврозоны, чтобы улучшить перспективы выхода из кризиса.

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В ЕС начинает работу единый банковский регулятор...



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Меркель предлагает создать общеевропейский банковский надзор...



Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник выразила готовность рассмотреть вопрос о создании общеевропейского банковского надзора над 27 крупнейшими финансовыми институтами Евросоюза, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы обсудим, в какой степени системно важные банки должны находиться под контролем специального общеевропейского органа, чтобы национальные интересы не играли столь большой роли", - сказала она перед встречей с главой Еврокомиссии Мануэлем Баррозу, говоря о предстоящем в конце месяца саммите лидеров ЕС.

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Санкции Запада постепенно будут ослаблять банковский сектор ...



Новые санкции, введенные США и Евросоюзом в отношении государственных банков Российской Федерации, приведут к постепенному ухудшению ликвидности и фондирования банковского сектора РФ. Об этом стало известно из нового отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

«Санкции, которые ограничивают банкам доступ на внешние рынки капитала, напрямую затрагивают свыше 50% активов российского банковского сектора. Однако мы полагаем, что влияние санкций Запада в краткосрочном периоде будет иметь ограниченный характер, учитывая невысокую зависимость данного банковского сектора от внешнего фондирования», - сказано в отчете Standard & Poor's.

Согласно результатам ..... Новые санкции, введенные США и Евросоюзом в отношении государственных банков Российской Федерации, приведут к постепенному ухудшению ликвидности и фондирования банковского сектора РФ. Об этом стало известно из нового отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's.«Санкции, которые ограничивают банкам доступ на внешние рынки капитала, напрямую затрагивают свыше 50% активов российского банковского сектора. Однако мы полагаем, что влияние санкций Запада в краткосрочном периоде будетограниченный характер, учитывая невысокую зависимость данного банковского сектора от внешнего фондирования», - сказано в отчете Standard & Poor's.Согласно результатам ..... Читать новость...