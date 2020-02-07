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Сборная Украины проведет товарищеские матчи с командами Северной Ирландии и Израиля
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|Добавлено:
|2020-02-07 12:00:57
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Сборная Украины проведет товарищеские матчи против Северной Ирландии и Израиля. Об этом написал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
С Северной Ирландией команда Андрея Шевченко сыграет 2 июня в Киеве, с Израилем - 7 июня во Львове.
Также Павелко подтвердил, что 26 мая Украина дома сыграет с Кипром. Скорее всего, матч состоится в Харькове.
Напомним, что 27 марта 2020 года подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Франции, а 31 марта 2020 года – со сборной Польши.
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Сборная Украины
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в марте 2016 года два товарищеских матча. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины
(ФФУ).
24 марта подопечные Фоменко проведут спарринг со сборной Кипра, а 28 марта – со сборной Уэльса.
Оба поединка пройдут на стадионах Украины
. Более подробная информация о месте проведения и билетах будет обнародована позже на сайте ФФУ.
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. Напомним, что встреча состоялась вчера, а встреча с журналистами была запланирована на сегодня.
"17 июня пресс-конференции в украинском медиа-центре в Экс-ан-Провансе не будет", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Несмотря на это, журналистам разрешат посетить тренировку команды, которая состоится в 18:30.
Напомним, что сборная Украины
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«Вариантов много. Последнее слово за президентом РФС и Фабио Капелло», — отметил генеральный секретарь футбольного союза России.
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