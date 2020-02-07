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США определились с кандидатурой посла в Украине

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Добавлено:2020-02-07 12:30:41
Корреспондент:Алексей Свидров

  Соединенные Штаты Америки уже определились с кандидатурой посла в Украине. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Радио Свобода».

 «Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине», - отметил он.

 По его словам, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.

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В мае 2019 года стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Временным поверенным в делах США был назначен Уильям Тейлор. В декабре 2019 года стало известно, что он покидает данную должность. Его заменила заместитель главы миссии США в Киеве Кристина Квин.

 
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