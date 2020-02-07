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США определились с кандидатурой посла в Украине
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|Добавлено:
|2020-02-07 12:30:41
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Соединенные Штаты Америки уже определились с кандидатурой посла в Украине. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Радио Свобода».
«Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине», - отметил он.
По его словам, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.
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В мае 2019 года стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Временным поверенным в делах США был назначен Уильям Тейлор. В декабре 2019 года стало известно, что он покидает данную должность. Его заменила заместитель главы миссии США в Киеве Кристина Квин.
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По результатам отбора в финал прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
Второй полуфинал состоится 16 февраля.
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«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года Тель-Авиве.
MARUV – Siren song
Brunettes Shoot Blondes – Houston
YUKO – GALYNA GULIALA
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По результатам голосования судей и зрителей в финал прошли Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA. Ранее в финал прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
Напомним, что финал Нацотбора состоится 23 февраля.
Freedom jazz – Cupidon
ANNA MARIA – My Road
KAZKA – Apart
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, передает «Укринформ».
«Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтвержденная дата отъезда дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине
.
«Команда в посольстве США
в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства», - добавили в Госдепе.
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