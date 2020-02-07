Новость США определились с кандидатурой посла в Украине Добавлено: 2020-02-07 12:30:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Соединенные Штаты Америки уже определились с кандидатурой посла в Украине. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Радио Свобода».

«Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине», - отметил он.

По его словам, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.

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В мае 2019 года стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Временным поверенным в делах США был назначен Уильям Тейлор. В декабре 2019 года стало известно, что он покидает данную должность. Его заменила заместитель главы миссии США в Киеве Кристина Квин.

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В Украине есть политзаключенные – мнение нового посла ЕС в У...



Новый посол ЕС в Украине Ян Томбинский считает, что в Украине есть политические заключенные.

"Политзаключенные в Украине есть, и это утверждение можно даже услышать от лиц, которые близко связаны с нынешним лагерем власти", - сказал дипломат в интервью "Польскому радио", размещенном на сайте радиостанции.

По его словам, эту проблему обсуждают как украинские, так и зарубежные политики, партнеры Украины. "Диалог с Украиной ведется на разных политических уровнях, и у меня складывается впечатление – нынешняя власть Украины уже все больше осознает, что затягивание этой ситуации делает из Украины узника этого дела. И так же, как Юлия Тимошенк..... Новый посол ЕС вЯн Томбинский считает, что весть политические заключенные."Политзаключенные весть, и это утверждение можно даже услышать от лиц, которые близко связаны с нынешним лагерем власти", - сказал дипломат в интервью "Польскому радио", размещенном на сайте радиостанции.По его словам, эту проблему обсуждают как украинские, так и зарубежные политики, партнеры Украины. "Диалог с Украиной ведется на разных политических уровнях, и у меня складывается впечатление – нынешняя власть Украины уже все больше осознает, что затягивание этой ситуации делает из Украины узника этого дела. И так же, как Юлия Тимошенк..... Читать новость...

Белый дом: «США пока не определились с помощью Украине»...



Официальный представитель Белого дома Джей Карни накануне заявил, что в Вашингтоне пока не определились, каким образом будут оказывать помощь Украине.

"Мы рассматриваем все варианты, включая выделение займов. Но пока мы не приняли решения о том, какую дополнительную помощь США могут оказать Украине", - сказал Карни и уточнил, что американская помощь может быть предоставлена в дополнение к поддержке со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

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Регионы-лидеры по конкурентоспособности определились в Украи...

В Украине определили регионы-лидеры по конкурентоспособности

Фонд "Эффективное управление" проанализировал конкурентоспособность всех 27 регионов Украины по методологии Всемирного экономического форума и представил результаты в Киеве, передает корреспондент УНН.

В отчете говорится, что за последние три года в рейтинге конкурентоспособности в Украине поднялись АР Крым (на 11 позиций), Хмельницкая область (на 7), Одесская и Ровенская области (5).

Вместе с тем позиции нескольких областей значительно ухудшились: Луганской и Николаевской областей (на 8 позиций), Волынской области (на 5).

"В 2013 году изменилась пятерка лидеров национального рейтинг..... определили регионы-лидеры по конкурентоспособностиФонд "Эффективное управление" проанализировал конкурентоспособность всех 27 регионов Украины по методологии Всемирного экономического форума и представил результаты в Киеве, передает корреспондент УНН.В отчете говорится, что за последние три года в рейтинге конкурентоспособности вподнялись АР Крым (на 11 позиций), Хмельницкая область (на 7), Одесская и Ровенская области (5).Вместе с тем позиции нескольких областей значительно ухудшились: Луганской и Николаевской областей (на 8 позиций), Волынской области (на 5)."В 2013 году изменилась пятерка лидеров национального рейтинг..... Читать новость...

Определились дата и место проведения «донорской конференции»...



В воскресенье стали известны место и сроки проведения конференции доноров и инвесторов по Украине, организованной Евросоюзом. Как сообщили в Кабинете министров Украины, она пройдет в украинской столице в конце января.

«Определили, что конференция состоится в конце января. По предварительной договоренности, она пройдет в Киеве», — сообщил представитель украинского правительства.

По оценкам некоторых западных специалистов, в настоящее время Украина находится на грани дефолта. Киев надеется, что сможет спасти положение дел, но только с помощью внешних заимствований.

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Определились первые полуфиналисты нацотбора на «Евровидение-...

Состоялся первый полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в Украине.

В нём участвовали The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.

По результатам отбора в финал прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Второй полуфинал состоится 16 февраля.

ЧИТАЙТЕ: Стали известны участники нацотбора на «Евровидение-2019» в Украине

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года Тель-Авиве.

MARUV – Siren song



Brunettes Shoot Blondes – Houston



YUKO – GALYNA GULIALA

..... Состоялся первый полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» вВ нём участвовали The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.По результатам отбора в финал прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.Второй полуфинал состоится 16 февраля.ЧИТАЙТЕ: Стали известны участники нацотбора на «Евровидение-2019» в«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года Тель-Авиве.MARUV – Siren songBrunettes Shoot Blondes – HoustonYUKO – GALYNA GULIALA..... Читать новость...

Определились вторые полуфиналисты нацотбора на «Евровидение-...

В субботу, 16 февраля 2019 года, прошел второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в Украине.

В нем приняли участие Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz.

По результатам голосования судей и зрителей в финал прошли Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA. Ранее в финал прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Напомним, что финал Нацотбора состоится 23 февраля.

Freedom jazz – Cupidon



ANNA MARIA – My Road



KAZKA – Apart

..... В субботу, 16 февраля 2019 года, прошел второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» вВ нем приняли участие Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz.По результатам голосования судей и зрителей в финал прошли Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA. Ранее в финал прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.Напомним, что финал Нацотбора состоится 23 февраля.Freedom jazz – CupidonANNA MARIA – My RoadKAZKA – Apart..... Читать новость...

США сменят посла в Украине...

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает «Укринформ».

«Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтвержденная дата отъезда дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

«Команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства», - добавили в Госдепе.

ЧИТАЙТЕ:..... Посол Соединенных Штатов Америки вМари Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Об этом сообщает Государственный департамент, передает «Укринформ».«Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось», - говорится в сообщении.Отмечается, что подтвержденная дата отъезда дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в«Команда в посольствев Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства», - добавили в Госдепе.ЧИТАЙТЕ:..... Читать новость...