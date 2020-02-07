Новость Законопроект о медиа будут обсуждать ещё два месяца Добавлено: 2020-02-07 13:02:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что обсуждение законопроекта о противодействии дезинформацию продлено еще минимум на два месяца. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы продолжаем обсуждение, это является не законом, а законопроектом, он не зарегистрирован в Раде. Он специально вынесен для обсуждения, для того, чтобы сделать этот закон совершенным, для того, чтобы он защищал информационное пространство и не мог использоваться для ущемления свободы слова. Поэтому продолжаем обсуждение, оно будет продолжаться около 2 месяцев, весь февраль и март», - отметил он.

По его словам, уже была первая сессия обсуждения, сейчас будут проводиться экспертные группы, будет еще вторая сессия, а потом еще одно обсуждение.

«Уже существуют мифы об этом законопроекте, уже существует дезинформация о нем. Все это надо отработать, чтобы вся громада поняла, как это работает», - добавил министр.

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Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что доработка законопроекта о противодействии дезинформации будет продлена.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что законопроект Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность.

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Береза зарегистрировал законопроект, который будет жестко "к...

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Изменения тарифов на услуги ЖКХ в России будут обсуждать с г...



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Днем ранее российский министр энергетики сообщил, что Москва предлагает провести трехстороннюю встречу с участием представителей Украины и ЕС по вопросам поставок газа из России и это обсуждение планируется на 28 апреля, однако, в Еврокомиссии пока не подтвердили время проведения этой встречи.

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