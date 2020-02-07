Новость Кран-балка – покупать или арендовать? Добавлено: 2020-02-07 13:31:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Так как сегодня отлично налажено производство кран-балки отечественными изготовителями, то у предприятия может возникнуть вопрос о том, что будет выгоднее – покупать или взять напрокат? Вопрос действительно актуальный, так как речь идет о серьезных вложениях. Все-таки подобное оборудование стоит недешево, а потому необходимо взвесить все «за» и «против».

Конечно, проще всего – купить. Предложений на рынке масса, возможны скидки, доставка, гарантийное обслуживание и ряд других бонусов. Заказ, как и оплату можно выполнить вообще онлайн, не выходя из кабинета. Но всегда ли такое решение выгодно?

В большинстве случаев, да. В первую очередь, потому, что вы получаете оборудование, которое останется у вас. Кран-балка является таким агрегатом, который даже при смене профиля предприятия все равно пригодится. Будут на нем транспортировать металлоконструкции, руду, песок, бревна – не имеет значения. Его задача состоит в подъеме и перемещении груза. А значит, от такого оборудования не придется избавляться, если компания начнет выпуск другой продукции.

Во-вторых, вы сразу оплатили полную стоимость агрегата, и дальше свободны от ежемесячных платежей и беспокойств о сохранении технического состояния оборудования. И уж тем более не придется думать о том, как демонтировать кран-балку из цеха после окончания срока договора. А ведь это тоже затраты, и немалые.

В-третьих, как уже говорилось выше, можно рассчитывать на дополнительные бонусы от производителя. Безусловно, если вы обращаетесь именно к производителю, а не посреднику. Обслуживание, доставка, гарантия, возможность заказать более доступный по цене ремонт, скидки при оптовой закупке оборудования – все это можно обсудить.

Получается, что лизинг совершенно невыгоден? Это не совсем так. Есть предприятия, которые пока еще не уверены в том, что смогут просуществовать 5-7 лет (стандартный срок лизинга оборудования), или же их бюджет, ввиду молодости, крайне ограничен. У них есть два варианта – либо брать кредит в банке под высокие проценты, либо брать оборудование напрокат. Иногда договор лизинга предусматривает право выкупа после окончания срока. Это неплохое решение, и многие начинающие предприятия к нему прибегали. По крайней мере, такой подход более выгоден, чем кредит, ведь взносы будут в любом случае, как и необходимость искать, где приобрести оборудование.

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..... В центре Нью-Йорка упал башенный кран, в результате чего погиб один человек. Как сообщают местные СМИ, еще два человека получсерьезные травмы.Огромный кран упал в районе Нижнего Манхэттена, неподалеку от Вест-Бродвея, в результате чего движение по Уэрт-стрит было перекрыто. Конструкция обрушилась около 8.25 по местному времени.Некоторые американские издания сообщают о более чем 15 раненых, ноэта информация пока не подтверждена.На месте происшествия ведутся спасательные работы, к которым привлечены более 130 пожарных и сотрудники полиции...... Читать новость...

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«В результате падения крана погиб мужчина 1979 год..... В городе Ирпень Киевской области на территории строительства жилого дома упал башенный кран. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадавших были доставлены в больницу, информирует областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.Трагедия произошла в обед, 28 февраля. В результате падения башенного крана, на землю обрушилась бетонная плита. Под завалами оказался мужчина. Спасатели продолжают работы по извлечению тела погибшего из-под завалов. Также во время падения крана был поврежден строительный вагончик, забор частной усадьбы и перекрыто движение по ближайшей улице.«В результате падения крана погиб мужчина 1979 год..... Читать новость...

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