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Кран-балка – покупать или арендовать?
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|Добавлено:
|2020-02-07 13:31:19
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Так как сегодня отлично налажено производство кран-балки отечественными изготовителями, то у предприятия может возникнуть вопрос о том, что будет выгоднее – покупать или взять напрокат? Вопрос действительно актуальный, так как речь идет о серьезных вложениях. Все-таки подобное оборудование стоит недешево, а потому необходимо взвесить все «за» и «против».
Конечно, проще всего – купить. Предложений на рынке масса, возможны скидки, доставка, гарантийное обслуживание и ряд других бонусов. Заказ, как и оплату можно выполнить вообще онлайн, не выходя из кабинета. Но всегда ли такое решение выгодно?
В большинстве случаев, да. В первую очередь, потому, что вы получаете оборудование, которое останется у вас. Кран-балка является таким агрегатом, который даже при смене профиля предприятия все равно пригодится. Будут на нем транспортировать металлоконструкции, руду, песок, бревна – не имеет значения. Его задача состоит в подъеме и перемещении груза. А значит, от такого оборудования не придется избавляться, если компания начнет выпуск другой продукции.
Во-вторых, вы сразу оплатили полную стоимость агрегата, и дальше свободны от ежемесячных платежей и беспокойств о сохранении технического состояния оборудования. И уж тем более не придется думать о том, как демонтировать кран-балку из цеха после окончания срока договора. А ведь это тоже затраты, и немалые.
В-третьих, как уже говорилось выше, можно рассчитывать на дополнительные бонусы от производителя. Безусловно, если вы обращаетесь именно к производителю, а не посреднику. Обслуживание, доставка, гарантия, возможность заказать более доступный по цене ремонт, скидки при оптовой закупке оборудования – все это можно обсудить.
Получается, что лизинг совершенно невыгоден? Это не совсем так. Есть предприятия, которые пока еще не уверены в том, что смогут просуществовать 5-7 лет (стандартный срок лизинга оборудования), или же их бюджет, ввиду молодости, крайне ограничен. У них есть два варианта – либо брать кредит в банке под высокие проценты, либо брать оборудование напрокат. Иногда договор лизинга предусматривает право выкупа после окончания срока. Это неплохое решение, и многие начинающие предприятия к нему прибегали. По крайней мере, такой подход более выгоден, чем кредит, ведь взносы будут в любом случае, как и необходимость искать, где приобрести оборудование.
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