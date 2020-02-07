Новость Кабмин намерен объединить платежки за газ Добавлено: 2020-02-07 14:24:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров работает над объединением в один документ платежки за газ и его доставку. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Две платежки - это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем», - отметил он.

По его словам, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому пытаться объединить платежки.

«Это вопрос исключительно коммуникации», - подчеркнул Гончарук.

Ранее сообщалось, что правительство и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ.

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«Есть возможность проводить, есть голоса, есть соответствующие законопроекты. Это надо делать все и сразу», - подчеркнул Сташук.

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено сократить штат сотрудников районных государственных администраций на 18,4 тыс.

«Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций», - написал он в Facebook.

Данное решение призвано повысить эффективность работы госорганов.

Результаты анализа, проведенные правительством, показали, что часть функций райадминистраций дублируется с объединенными территориальными общинами, часть функций устарела, а часть - неэффективна и будет ликвидирована.

Дубилет отмечает, что все сотрудники, подлежащие увольнению, будут уведомлены об этом за 2 месяца и ..... Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительствоо сократить штат сотрудников районных государственных администраций на 18,4 тыс.«Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций», - написал он в Facebook.Данное решение призвано повысить эффективность работы госорганов.Результаты анализа, проведенные правительством, показали, что часть функций райадминистраций дублируется с объединенными территориальными общинами, часть функций устарела, а часть - неэффективна и будет ликвидирована.Дубилет отмечает, что все сотрудники, подлежащие увольнению, будут уведомлены об этом за 2 месяца и ..... Читать новость...

Кабмин намерен увеличить зарплаты госслужащих...

Кабинет министров Украины рассматривает возможность приравнивания работы госслужащих к европейским стандартам. В первую очередь, этот касается уровня заработных плат госслужащих. Их, по словам министра юстиции Павла Петренко, Кабинет министров намерен увеличить. Для этого правительство разработало соответствующие законопроекты.

«Мы планируем принять новую редакцию закона о государственной службе и новую редакцию закона о местном самоуправлении. Данные законопроекты предполагают достойные условия оплаты труда для госслужащих», - сообщил журналистам на брифинге Павел Петренко.

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По словам министра, над за..... Кабинет министров Украины рассматривает возможность приравнивания работы госслужащих к европейским стандартам. В первую очередь, этот касается уровня заработных плат госслужащих. Их, по словам министра юстиции Павла Петренко, Кабинет министровувеличить. Для этого правительство разработало соответствующие законопроекты.«Мы планируем принять новую редакцию закона о государственной службе и новую редакцию закона о местном самоуправлении. Данные законопроекты предполагают достойные условия оплаты труда для госслужащих», - сообщил журналистам на брифинге Павел Петренко.Читайте: Соцстандарты в Украине в 2015 году практически не повысятсяПо словам министра, над за..... Читать новость...

Кабмин не намерен повышать тарифы на отопление, - Гончарук...

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины пока что не намерен повышать тарифы на отопление. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы», - сказал он.

Также Гончарук подчеркнул, что решение об этом принимает не только Кабмин.

«Во-вторых, когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать отве..... Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины пока что неповышать тарифы на отопление. Об этом сообщает «Украинская правда».«Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы», - сказал он.Также Гончарук подчеркнул, что решение об этом принимает не только«Во-вторых, когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать отве..... Читать новость...

Гройсман намерен возглавить Кабмин после выборов в ВР...

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен претендовать на должность главы Кабинета министров после досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он написал в Twitter.

«Дорожники спросили меня, что будет после выборов? Ответил: будем работать так, как работали три года. Для меня приоритеты не изменились: растущая экономика и обновление образования, медицины, инфраструктуры. Для этого я и иду в парламент, и буду претендовать на должность главы правительства», - говорится в сообщении.

В конце мая Гройсман заявил о планах самостоятельно идти на выборы в ВР. Позже он представил первую десятку своей партии «Украинская стратегия».

ЧИТАЙТЕ: Г..... Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, чтопретендовать на должность главы Кабинета министров после досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он написал в Twitter.«Дорожники спросили меня, что будет после выборов? Ответил: будем работать так, как работали три года. Для меня приоритеты не изменились: растущая экономика и обновление образования, медицины, инфраструктуры. Для этого я и иду в парламент, и буду претендовать на должность главы правительства», - говорится в сообщении.В конце мая Гройсман заявил о планах самостоятельно идти на выборы в ВР. Позже он представил первую десятку своей партии «Украинская стратегия».ЧИТАЙТЕ: Г..... Читать новость...

Кабмин намерен принять новый Трудовой кодекс, – Яценюк...



Премьер-министр Украины на заседании правительства заявил, что Кабмин намерен заставить каждого взрослого украинца сдавать декларации о доходах.

«Все должны сказать, что у кого есть. После того как будет введена нулевая декларация, правительство будет считать необходимым ввести всеобщее декларирование доходов. Мы же движемся в ЕС, так давайте соответствовать! Все заполняем декларации», – сообщил премьер.

Кроме этого, по словам Яценюка, Кабмин также решил принять новый Трудовой кодекс вместо устаревшего Кодекса законов о труде.

«Украина примет новый Трудовой кодекс, который будет конкурентным, который будет эффективным, который даст..... Премьер-министр Украины на заседании правительства заявил, чтозаставить каждого взрослого украинца сдавать декларации о доходах.«Все должны сказать, что у кого есть. После того как будет введена нулевая декларация, правительство будет считать необходимым ввести всеобщее декларирование доходов. Мы же движемся в ЕС, так давайте соответствовать! Все заполняем декларации», – сообщил премьер.Кроме этого, по словам Яценюка,также решил принять новый Трудовой кодекс вместо устаревшего Кодекса законов о труде.«Украина примет новый Трудовой кодекс, который будет конкурентным, который будет эффективным, который даст..... Читать новость...

Кабмин Украины намерен до конца 2016 года подписать соглашен...

Кабинет министров Украины намерен до конца 2016 года подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве («открытое небо») между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на веб-портале правительства.

Согласно документу, ответственными за подписание соглашения являются Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел.

В программе отмечается, что это приведет к либерализации рынка авиационных перевозок с ЕС, техническому и технологическому совершенствованию аэронавигационной системы страны, а также повышению пропускной способности воздушного пространства Украины.

Как сообщает УНИАН, в мае 20..... Кабинет министров Украиныдо конца 2016 года подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве («открытое небо») между Украиной и Европейским Союзом.Об этом говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на веб-портале правительства.Согласно документу, ответственными за подписание соглашения являются Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел.В программе отмечается, что это приведет к либерализации рынка авиационных перевозок с ЕС, техническому и технологическому совершенствованию аэронавигационной системы страны, а также повышению пропускной способности воздушного пространства Украины.Как сообщает УНИАН, в мае 20..... Читать новость...

Что может объединить Украину?...



В Украине было проведено очень интересное исследование, главным вопросом которого было выяснение мнения украинцев о том, что способно выступить для государства объединяющим фактором. Данное исследование проводилось киевским международным институтом социологии и Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии IHRPEX.

Мнение украинцев не менее интересно, чем предложенная тема и, как выяснилось, 19,4% респондентов ответили, что лучше всего объединить украинские регионы способен достойный уровень жизни граждан страны. То есть, практически каждый пятый украинец считает, что уровень жизни является главным объединяющим фактором.

Второе место занял такой объединяющий фактор, к..... В Украине было проведено очень интересное исследование, главным вопросом которого было выяснение мнения украинцев о том, что способно выступить для государства объединяющим фактором. Данное исследование проводилось киевским международным институтом социологии и Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии IHRPEX.Мнение украинцев не менее интересно, чем предложенная тема и, как выяснилось, 19,4% респондентов ответили, что лучше всегоукраинские регионы способен достойный уровень жизни граждан страны. То есть, практически каждый пятый украинец считает, что уровень жизни является главным объединяющим фактором.Второе место занял такой объединяющий фактор, к..... Читать новость...