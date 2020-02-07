Новость Антоненко отказался от дачи показаний Добавлено: 2020-02-07 15:04:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался от дачи показаний до выполнения ряда его просьб. Об этом на странице Free Riff в Facebook.

«Я не скрывал ни одного обстоятельства своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить. Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомится с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста. Кроме того, немедленно предоставьте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС», - говорится в сообщении.

По словам Антоненко, следователь искривил суть показаний в своем ходатайстве о продлении ареста.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании Антоненко меры пресечения в виде поруки народных депутатов.

В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.

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