Новость Названы условия для встречи Орбана и Зеленского Добавлено: 2020-02-07 15:35:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает «Укринформ».

«Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, это откроет путь для проведения уже весной встречи премьера Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что заседание межправительственной комиссии запланировано на март в Будапеште.

По его словам, венгерская сторона ожидает по результатам заседания этой комиссии договориться о строительстве еще одного контрольно-пропускного пункта на границе, об использовании кредитной линии на 50 миллионов долларов, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине, и достичь договоренностей в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.

«Мы хотим Закарпатье сделать историей успеха. Мы готовы продолжить нашу программу по развитию экономики в Закарпатье и готовы и в дальнейшем оказывать помощь учебным, образовательным, культурным организациям Закарпатья», - добавил он.

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Названа новая возможная дата встречи Зеленского и Трампа...

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«Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении.

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Президент Франции назвал условия, необходимые для встречи в ...

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"Встреча в Астане состоится, только если будут результаты. Мы имеем несколько целей. Это делимитация линии разграничения, отвод тяжелого вооружения, доставка гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области, а также обеспечение выборов в регионе в соответствии с украинским законодательством", - отметил Ф.Олланд.

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МИД Украины раскритиковал высказывания Орбана...

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«В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского союза и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора», – говорится в ..... В Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап, которому был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.«В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктораотносительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского союза и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора», – говорится в ..... Читать новость...

Венгры снова протестовали против политики Орбана...

В Будапеште свыше пяти тысяч демонстрантов вышли на протестную акцию.

Местное население выступило против политики венгерского правительства, направленной на сближение с Российской Федерацией. Речь идет о политике премьер-министра страны Виктора Орбана, который известен своей пророссийской позицией. Собравшийся народ раскритиковал политику Орбана в области экономики, сообщают в издании Deutsche Welle.

«Тревожно наблюдать за тем, как Венгрия становится зависимой от Российской Федерации», - считает один из митингующих, комментируя российский кредит в 10 миллиардов евро, которые требуются на завершение строительства венгерской АЭС «Пакш».

Многие демонстранты говорят, ч..... В Будапеште свыше пяти тысяч демонстрантов вышли на протестную акцию.Местное население выступило против политики венгерского правительства, направленной на сближение с Российской Федерацией. Речь идет о политике премьер-министра страны Виктора, который известен своей пророссийской позицией. Собравшийся народ раскритиковал политикув области экономики, сообщают в издании Deutsche Welle.«Тревожно наблюдать за тем, как Венгрия становится зависимой от Российской Федерации», - считает один из митингующих, комментируя российский кредит в 10 миллиардов евро, которые требуются на завершение строительства венгерской АЭС «Пакш».Многие демонстранты говорят, ч..... Читать новость...