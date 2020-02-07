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Названы условия для встречи Орбана и Зеленского
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|Добавлено:
|2020-02-07 15:35:09
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает «Укринформ».
«Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, это откроет путь для проведения уже весной встречи премьера Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что заседание межправительственной комиссии запланировано на март в Будапеште.
По его словам, венгерская сторона ожидает по результатам заседания этой комиссии договориться о строительстве еще одного контрольно-пропускного пункта на границе, об использовании кредитной линии на 50 миллионов долларов, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине, и достичь договоренностей в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.
«Мы хотим Закарпатье сделать историей успеха. Мы готовы продолжить нашу программу по развитию экономики в Закарпатье и готовы и в дальнейшем оказывать помощь учебным, образовательным, культурным организациям Закарпатья», - добавил он.
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