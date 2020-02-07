Новость Онищенко обещает вернуться в Украину, - Сытник Добавлено: 2020-02-07 16:21:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший депутат Александр Онищенко пообещал добровольно вернуться в Украину. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает «Укринформ».

«Что касается Онищенко... Насколько сейчас мы знаем, он там (в Германии – ред.) находится под стражей и сейчас в очередной раз дает очередное обещание о том, что добровольно соглашается (на возвращение в Украину – ред.), потому что экстрадиция – это очень длительная процедура, однако если лицо добровольно соглашается, то есть упрощенный вариант. Выполнит ли он свое обещание - я не знаю, но перед этим он ни разу не выполнял», - отметил он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд будет заочно рассматривать дело бывшего народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

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