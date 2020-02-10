Новость Бой Усик-Чисора переносится из-за травмы украинца Добавлено: 2020-02-10 12:01:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится не в апреле, как сообщалось ранее, а в мае 2020 года. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, передает VRinge.

Причиной переноса стала травма украинца.

«Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью», - отметил он.

Ранее сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа может отдать пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе украинцу Александру Усику.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Джошуа провести защиту титула в бою с Усиком.

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Усик и Чисора согласовали дату боя...

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится в апреле 2020 года. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, передает boxingnews24.com.

«Рад сообщить, что Усик и Чисора договорились о проведении боя в апреле. Поединок состоится на пару недель позже, чем мы планировали изначально. У нас есть три потенциально больших боя в супертяжелом весе, которые пройдут в Великобритании», - отметил он.

ЧИТАЙТЕ: Хирн назвал дату боя Усик-Чисора

Ранее сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа может отдать пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе украинцу Александру Усику.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Джо..... между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится в апреле 2020 года. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, передает boxingnews24.com.«Рад сообщить, что Усик и Чисора договорились о проведении боя в апреле. Поединок состоится на пару недель позже, чем мы планировали изначально. У нас есть три потенциально больших боя в супертяжелом весе, которые пройдут в Великобритании», - отметил он.ЧИТАЙТЕ: Хирн назвал дату бояРанее сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа может отдать пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе украинцу Александру Усику.Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Джо..... Читать новость...

Хирн назвал дату боя Усик-Чисора ...

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой фактически согласован. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, передает IFL.

«Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня.

Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом», - отметил он.

Ранее сообщалось,..... между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой фактически согласован. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, передает IFL.«Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня.Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом», - отметил он.Ранее сообщалось,..... Читать новость...

Усик отложил бой с Такамом из-за травмы...

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик отложил бой против камерунца Карлоса Такама из-за травмы бицепса. Об этом написал в Twitter менеджер украинца Эгис Климас.

«Срочные новости: к сожалению, Усик получил травму бицепса, и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлена в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Напомним, что бой Усик-Такам должен был пройти 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

Накануне чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO британец Энтони Джошуа заявил, что готов выйти в ринг против украинца.

ЧИТАЙТЕ: Хирн подтвердил информацию о возможном..... Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик отложил бой против камерунца Карлоса Такамабицепса. Об этом написал в Twitter менеджерЭгис Климас.«Срочные новости: к сожалению, Усик получил травму бицепса, и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлена в ближайшее время», - говорится в сообщении.Напомним, что бой Усик-Такам должен был пройти 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).Накануне чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO британец Энтони Джошуа заявил, что готов выйти в ринг противЧИТАЙТЕ: Хирн подтвердил информацию о возможном..... Читать новость...

Бой Усик-Гловацки может пройти в США, - тренер украинца...

Поединок лидера рейтинга WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика с чемпионом мира по версии этой же организации поляком Кшиштофом Гловацки состоится в США. Об этом заявил тренер Александра Усика Джеймс Али Башир.

По словам Башира, этот бой пройдет в Чикаго или в Нью-Йорке, но пока точной информации нет.

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Также Башир добавил, что считает Гловацки невероятно сложным и опасным соперником для своего подопечного, но не стал скрывать, что уверен в победе Александра.

"Нокаут - это всегда самый лучший вариант. Мы всегда ставим себе цель победить досрочно", - сказал Джеймс Али Башир...... Поединок лидера рейтинга WBO в первом тяжелом весеАлександра Усика с чемпионом мира по версии этой же организации поляком Кшиштофом Гловацки состоится в США. Об этом заявил тренер Александра Усика Джеймс Али Башир.По словам Башира, этот бой пройдет в Чикаго или в Нью-Йорке, но пока точной информации нет.Читайте:Усик-Родригес: украинец одержал победу нокаутомТакже Башир добавил, что считает Гловацки невероятно сложным и опасным соперником для своего подопечного, но не стал скрывать, что уверен в победе Александра."Нокаут - это всегда самый лучший вариант. Мы всегда ставим себе цель победить досрочно", - сказал Джеймс Али Башир...... Читать новость...

Бой Чисора-Хэй. Дерек Чисора подогревает интерес общественно...



Недавно мы сообщали о том, что на 14 июля запланирован бой Чисора-Хэй, который должен состояться в Лондоне, на стадионе «Аптон Парк». Поскольку боксеры не имеют в данный момент возможности провести поединок между собой под эгидой Британского боксерского союза, то бой Хэй-Чисора состоится под эгидой Федерации бокса Люксембурга, которая данный поединок лицензирует.

Мнений по этому вопросу может быть несколько. С одной стороны, бой будет интересен, особенно в свете последних событий, произошедших между Чисорой и Хэем и их, мягко говоря, недружеских отношений. Но, с другой стороны, существует определенный порядок, который боем Чисора-Хэй будет нарушен. Напомним, что недавно украин..... Недавно мы сообщали о том, что на 14 июля запланирован бой Чисора-Хэй, который должен состояться в Лондоне, на стадионе «Аптон Парк». Поскольку боксеры не имеют в данный момент возможности провести поединок между собой под эгидой Британского боксерского союза, то бой Хэй-Чисора состоится под эгидой Федерации бокса Люксембурга, которая данный поединок лицензирует.Мнений по этому вопросу может быть несколько. С одной стороны, бой будет интересен, особенно в свете последних событий, произошедших между Чисорой и Хэем и их, мягко говоря, недружеских отношений. Но, с другой стороны, существует определенный порядок, который боем Чисора-Хэй будет нарушен. Напомним, что недавно украин..... Читать новость...

Визит Леонида Кожары в Братиславу переносится...



Запланированный на 17-18 апреля визит министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в столицу Словакии Братиславу переносится.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел во вторник, об этом Л.Кожара договорился во время телефонного разговора с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

В пресс-службе министерства отметили, что дата визита главы МИД Украины в Братиславу переносится на более поздний срок, поскольку у обоих руководителей внешнеполитических ведомств напряженные рабочие графики.

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Война между Ираном и Израилем переносится...

Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники в оборонных кругах государства, сообщают, что возможный военный конфликт с Ираном переносится на 2013 год.

Причины появления новых дат источник объясняет тем, что санкции, предпринятые в отношении Ирана, действуют и приносят положительные результаты.

Также возлагаются надежды на успешное завершение переговоров Ирана с 6 государствами Запада. Однако, по словам хорошо скрываемого источника, теоретически, атака на Иран может произойти и в 2012 году, но более реальным сроком является 2013 год.

Еще одной из причин «попридержать коней», а в данном случае войну против Ирана, является тот факт, что, по мнению США и Израиля, Тегеран пока не ..... Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники в оборонных кругах государства, сообщают, что возможный военный конфликт с Ираномна 2013 год.Причины появления новых дат источник объясняет тем, что санкции, предпринятые в отношении Ирана, действуют и приносят положительные результаты.Также возлагаются надежды на успешное завершение переговоров Ирана с 6 государствами Запада. Однако, по словам хорошо скрываемого источника, теоретически, атака на Иран может произойти и в 2012 году, но более реальным сроком является 2013 год.Еще одной из причин «попридержать коней», а в данном случае войну против Ирана, является тот факт, что, по мнению США и Израиля, Тегеран пока не ..... Читать новость...

Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ переносится, - СМИ...

Обмен удерживаемыми между Украиной и Российской Федерацией переносится на следующую неделю. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что он будет осуществлен 3 сентября 2019 года.

По словам Мустафы Найема, к обмену готовятся 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы России. Помимо них в списках есть украинский кинорежиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, а также националисты Николай Карпюк и Станислав Клых.

Ранее Офис президента заявил, что переговоры об обмене удерживаемыми продолжаются.

СМИ в свою очередь сообщили, что в Украину вернулись захваченные Россией в Ке..... Обмен удерживаемыми между Украиной и Российской Федерациейна следующую неделю. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники.Ожидается, что он будет осуществлен 3 сентября 2019 года.По словам Мустафы Найема, к обмену готовятся 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы России. Помимо них в списках есть украинский кинорежиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, а также националисты Николай Карпюк и Станислав Клых.Ранее Офис президента заявил, что переговоры об обмене удерживаемыми продолжаются.СМИ в свою очередь сообщили, что в Украину вернулись захваченные Россией в Ке..... Читать новость...