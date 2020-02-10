Новость Украина не намерена пока назначать посла в РФ Добавлено: 2020-02-10 12:32:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина не планирует назначать направлять посла в Российскую Федерацию в ближайшее время. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос «Украинских новостей».

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», - сказано в нем.

Ранее МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, однако не уточнил в какие из них именно.

«Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение Президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

В январе российские СМИ сообщали о том, что РФ подбирает кандидатуру для назначения своего посла в Украине.

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«Пока что мы так вопрос не ставим по многим соображениям. Мы считаем, что сегодня достаточно важно иметь в Москве опытных дипломатов, в частности, и нашего посла Владимира Ельченко. Для того, чтобы хотя бы на этом уровне поддерживать контакты с российской стороной», - сказал представитель МИД.

Источник: УНИАН..... не планирует отзывать своегоиз России - МИД.не планирует отзывать своегоиз России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в МИД заявил пресс-секретарь ведомства Евгений Перебийнис.«Пока что мы так вопрос не ставим по многим соображениям. Мы считаем, что сегодня достаточно важно иметь в Москве опытных дипломатов, в частности, и нашегоВладимира Ельченко. Для того, чтобы хотя бы на этом уровне поддерживать контакты с российской стороной», - сказал представитель МИД.Источник: УНИАН..... Читать новость...

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