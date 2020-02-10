Новость Коболев предлагает приватизировать «Нафтогаз» Добавлено: 2020-02-10 13:05:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что компанию следует приватизировать. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания". Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК», - отметил он.

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По его словам, приватизация «Нафтогаза» улучшит корпоративное управление и принесет еще больше прибыли государству.

«Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискусии», - добавил Коболев.

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А.Коболев в 2000 году окончил институт международных отношений при Киевском университете им. Т.Г.Шевченко, получив степень магистра международных экономических отношений.

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