Новость Послы G7 прокомментировали возможное увольнение Сытника Добавлено: 2020-02-10 13:35:36 Корреспондент: Алексей Свидров

Увольнение и назначение руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины должно происходить в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении послов «Большой семерки» в Twitter.

«Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов», - сказано в нем.

7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.

Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

Сытник занимает должность главы НАБУ с 2015 года.

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Онищенко обвинил Сытника во лжи...

Беглый нардеп Александр Онищенко на своей странице в Facebook обвинил главу НАБУ Артема Сытника во лжи.

«Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, «провёл опрос», и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили? Вам нужно организовать свою фирму по пиару, у вас это хорошо получается», – говорится в сообщении.

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Также Онищенко заявил, что готовит материал по главе НАБУ.

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Порошенко представил главу НАБ Сытника...

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Свое решение глава государства озвучил во время официальной церемонии представления директора НАБ.

«Я принял решение оперативно и подписал указ о назначении на должность директора Антикоррупционного бюро Артема Сергеевича Сытника», - сказал Петр Порошенко.

Президент надеется, что новоназначенный руководитель НАБ достойно проявит себя на новой должности и поможет преодолеть коррупцию в Украине. Ведь опыт ведения антикоррупционных дел у Артема Сытника есть.

«Я думаю, что несмотря на то, что Артему всего 35 лет (раньше это был недостаток, сейчас, я думаю, что это скорее пр..... Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Национального антикоррупционного бюро Артема. Свое решение глава государства озвучил во время официальной церемонии представления директора НАБ.«Я принял решение оперативно и подписал указ о назначении на должность директора Антикоррупционного бюро Артема Сергеевича», - сказал Петр Порошенко.Президент надеется, что новоназначенный руководитель НАБ достойно проявит себя на новой должности и поможет преодолеть коррупцию в Украине. Ведь опыт ведения антикоррупционных дел у Артемаесть.«Я думаю, что несмотря на то, что Артему всего 35 лет (раньше это был недостаток, сейчас, я думаю, что это скорее пр..... Читать новость...

Сытника оштрафовали за отдых в Ровенской области...

Сарненский районный суд Ровенской области признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровненской области и присудил штраф. Об этом заявил его адвокат Владислав Кича, передает «Украинская правда».

«Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции», - отметил он.

Сытника признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора..... Сарненский районный суд Ровенской области признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артемавиновным в административном нарушении во время отдыха в Ровненской области и присудил штраф. Об этом заявил его адвокат Владислав Кича, передает «Украинская правда».«Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции», - отметил он.признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора..... Читать новость...

Против Сытника открыто уголовное дело ...

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Это правда, такое уголовное производство открыто», - заявил источник в ГБР.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского.

Расследование начато 4 февраля.

Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директо..... Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником. Об этом сообщают «Украинские новости».«Это правда, такое уголовное производство открыто», - заявил источник в ГБР.Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского.Расследование начато 4 февраля.Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директо..... Читать новость...

Послы США и ЕС встретились с Тимошенко...

Посол США в Украине Джеффри Пайетт и председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский навестили экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в харьковской ЦКБ №5. Встреча длилась три часа – сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

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