Новость «Нафтогаз» допускает новые иски против «Газпрома» Добавлено: 2020-02-10 14:27:10 Корреспондент: Алексей Свидров

НАК «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против российского «Газпрома». Об этом исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.

«На этой неделе мы завершаем подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет. Замечу, что в арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не "Газпром", и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которую Нафтогаз заключил в декабре», - говорится в сообщении.

Утраченные активы оцениваются в примерно 8 млрд долл. включительно с процентами.

«Кстати, премьер-министр Украины в своем письме к наблюдательному совету "Нафтогаза" отметил, что договоренности с "Газпромом" стали возможными "благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне". Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне относительно уплаты нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долл. включительно с процентами)», - добавил Витренко.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря 2019 года достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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«Нафтогаз Украины» взыскал с «Газпрома» ещё 3,8 млн долларов...

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«Ранее "Нафтогаз" зачислил на погашение пени 18,3 млн долл. переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн долл.», – говорится в сообщении.

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«Нафтогаз Украины» удержал с «Газпрома» 9 млн долларов...

НАК «Нафтогаз Украины» удержал 9 миллионов долларов переплат «Газпрома» за транзит газа в счет оплаты долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее заявление уже направлено российскому газовому монополисту.

В «Нафтогазе» напомнили, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых «Нафтогазом».

ЧИТАЙТЕ: В «Нафтогазе» рассказали о возможности заключения миро..... НАК «Нафтогаз Украины» удержал 9 миллионов долларов переплат «Газпрома» за транзит газа в счет оплаты долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.Соответствующее заявление уже направлено российскому газовому монополисту.В «Нафтогазе» напомнили, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых «Нафтогазом».ЧИТАЙТЕ: В «Нафтогазе» рассказали о возможности заключения миро..... Читать новость...

«Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» 3 млрд...

НАК «Нафтогаз Украины» планирует взыскать с российского «Газпрома» 3 миллиарда долларов до конца 2020 года. Об этом написал в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«4 декабря этого года запланированы слушания в суде Амстердама по нашему иску о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах. Газпром всячески пытался отсрочить эти слушания», - говорится в сообщении.

По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

«Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения ..... НАК «Нафтогаз Украины» планирует взыскать с российского «Газпрома» 3 миллиарда долларов до конца 2020 года. Об этом написал в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.«4 декабря этого года запланированы слушания в суде Амстердама по нашему иску о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах. Газпром всячески пытался отсрочить эти слушания», - говорится в сообщении.По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.«Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения ..... Читать новость...

Нафтогаз с пятницы прекратил закупку газа у Газпрома...

"Нафтогаз Украины" с пятницы полностью прекратил закупку газа у "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщает ЦДУ ТЭК.

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По материалам: Интерфакс-Украина..... "Нафтогаз Украины" с пятницы полностью прекратил закупку газа у "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщает ЦДУ ТЭК.В октябре "Нафтогаз" получил 3,2 млрд кубометров газа - в среднем по 104 млн кубометров в сутки. С первых дней ноября закупки упали вдвое, 6 и 7 ноября исчислялись уже однозначными величинами (примерно по 9 млн кубометров в сутки), а с 8 ноября импорт прекратился.По материалам: Интерфакс-Украина..... Читать новость...

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